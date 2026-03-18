あばれる君がコールマン『外遊びアンバサダー』に就任

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（本社：東京都港区、社長：中里豊、以下 コールマン）は、家族での外遊びやアウトドア体験の楽しさをより多くの方に届けるため、タレント・あばれる君をコールマンの『外遊びアンバサダー』に迎えました。芸能界屈指のキャンパーであるあばれる君とともに、これからアウトドアを始めたいファミリー層を中心に、“はじめての外遊び・キャンプ体験”を後押ししていきます。

本取り組みの一環として、コールマンのファミリーキャンプ向けコンテンツ「きゃんさぽ」と連動した展開を2026年3月中旬より行います。あばれる君は「きゃんさぽ応援隊」としてコンテンツ内に登場し、アウトドア初心者や家族連れが感じやすい不安や疑問に寄り添いながら、外遊びやキャンプの楽しみ方を分かりやすく発信していきます。

また、SNSを中心としたコラボレーション施策として、あばれる君がコールマンの新商品を実際に体験し、その使い心地や魅力を自身の言葉で発信します。外遊びやキャンプのリアルなシーンを通じたレビューに加え、あばれる君のYouTubeチャンネルで展開されているキャンプ飯コンテンツとも連動し、コールマンとコラボレーションしたキャンプ飯の紹介を予定しています。動画内で紹介されるレシピについては、コールマンのレシピサイトへの掲載も視野に入れており、これからアウトドアを始めたい方やキャンプ初心者にも、道具選びから「食」の楽しみ方までを身近に感じてもらえる情報を届けていきます。

さらに夏には、「あばれる君アドベンチャークラブ」とコールマンによるコラボレーションイベントの実施を予定しています。本イベントでは、あばれる君と一緒にアウトドアを楽しめる体験型の企画を展開し、参加者はコールマンのアウトドア用品を実際に使用しながら、その機能性や使いやすさを体感することができます。

こうした取り組みを通じて、アウトドアを「特別なもの」ではなく「身近な外遊び」として感じてもらうことを目指しています。今後もコールマンは、あばれる君とのパートナーシップを通じて、家族で自然と向き合い、外遊びを楽しむきっかけを創出していきます。

■あばれる君からのコメント

Colemanとアドベンチャークラブが夢のコラボ！！喜びで爆発しそうです！！雄大な景色を自分の目で見る！！そして自然への畏敬の念を呼び覚まそう！！かっこいい手袋でも軍手でもいい！！かっこいいスニーカーでも長靴でもいい！！まずは「きゃんさぽ」でキャンプを楽しもう！！

■「きゃんさぽ」とは

コールマンがキャンプ初心者をサポートするために開設したオンラインコンテンツです。心構え・準備・道具選び・実践の4ステップで基礎を学べる構成となっており、動画を通じてキャンプ場選びから1泊2日の流れ、マナーまでを分かりやすく解説します。初心者でも安心してキャンプデビューできるよう、コールマンのノウハウを凝縮してお届けしています。

URL：https://www.coleman.co.jp/special/campsupport/

■あばれる君 プロフィール

生年月日：1986年9月25日

出身地：福島県

趣味：キャンプ、料理 取得資格：中学高校教員免許、世界遺産検定マイスター

芸能界屈指のキャンパーとしても有名であり、自身のコミュニティ「あばれる君のアドベンチャークラブ」を開設。キャンプや山登りとなど自然と触れ合うアクティビティなどを展開。

■あばれる君のアドベンチャークラブ

「まだ知らないワクワクを教科書の外で」をコンセプトにあばれる君が本気でプロデュースするコミュニティ。「一歩踏み出したキミ」と「子供の頃の遊びが大好きだったお父さんお母さん」へ、最高のフィールドをご用意。野外体験のみならず、楽しみながら学べる社会体験も盛りだくさんです。

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/2026-Coleman-abarerukun.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

・YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/ColemanJAPANtv

・X（旧Twitter）https://x.com/Coleman_Japan?s=20

・フェイスブック https://www.facebook.com/ColemanJapan/

・インスタグラム https://instagram.com/coleman_japan/