インテリア・建築業界向け求人サイト「求人＠インテリアデザイン」 新検索機能「携われる対応案件」を提供開始

株式会社シンクロ・フード

インテリア・建築業界向け求人サイト「求人＠インテリアデザイン」（https://job.tenpodesign.com/(https://job.tenpodesign.com/)）を運営する株式会社シンクロ・フード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 俊、東証プライム市場：3963）は、2026年3月12日より、求職者向けの新検索機能として「携われる対応案件」を提供開始しました。

■新機能「携われる対応案件」検索について

「携われる対応案件」検索機能は、インテリア・建築業界の企業が対応している案件ジャンルから求人を検索できる機能です。従来は、職種や勤務地などの条件を選択し求人を検索することが一般的でしたが、本機能の追加により、飲食店や美容室・サロン、結婚式場・冠婚葬祭、クリニック・病院など企業が対応している案件ジャンルを検索条件として指定し、求人を絞り込むことができるようになりました。

これにより、求職者は自身が携わりたい分野や経験を積みたい案件領域など、キャリアプランに合

った求人を探しやすくなります。

■検索できる案件ジャンルについて

「携われる対応案件」機能で検索できる主な案件ジャンルは以下の通りです。

・店舗（飲食店、美容室・サロン、アパレル・物販店など）

・商業施設（百貨店・ショッピングセンター、ホテル・旅館・リゾートなど）

・オフィス

・展示会（イベントブース・ディスプレイ、モデルルーム・モデルハウスなど）

・住宅（戸建て住宅、マンション・集合住宅など）

・医療・介護・福祉（クリニック・病院、薬局、介護施設など）

・その他施設（結婚式場・冠婚葬祭、官公庁舎、博物館・美術館など）

■新検索機能開発の背景

「求人＠インテリアデザイン」が過去に実施した求職者アンケートでは、仕事を探す際に「具体的な業務内容・職務の詳細」や「デザイン・施工実績のデザイン性や雰囲気」といった情報を重視しているという結果が出ています。

こうした背景を踏まえ、求職者が「どのような案件に携われる可能性があるか」という観点から求人を探せるよう、新検索機能「携われる対応案件」を開発しました。

■今後の展開

今後も、インテリア・建築業界における採用活動の利便性向上を目指し、求人検索機能の強化や企業側の閲覧機能の改善など、サービス全体のアップデートを進めてまいります。

業界特有のスキル可視化ニーズに応えるプラットフォームを充実させ、求職者と企業双方の最適なマッチングを継続的に支援してまいります。

■「求人＠インテリアデザイン」について

インテリア・建築業界に特化した求人転職サイトとして、2005年よりサービスを開始。専門職種に特化し、即戦力人材が豊富、安心・最適価格が特徴です。現在は設計・インテリアコーディネーター・施工管理など28,800名を超える求職者が登録しており、これまでの応募数は167,000以上にのぼります。

https://job.tenpodesign.com/

■株式会社シンクロ・フードについて

当社は、”多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる”というビジョンのもと、飲食店経営・運営を支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営しています。テクノロジーを最大限に活用し、飲食店の出店開業・運営に必要な「ヒト・モノ・情報・サービス」など多様な選択肢をシンプル・スピーディに提供していくことで、飲食業界の発展・関わる人のしあわせに貢献してまいります。

【本社】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン3階

【代表者】 代表取締役 大久保 俊

【上場市場】 東京証券取引所プライム市場

【URL】 http://www.synchro-food.co.jp/

【運営サイト】

▼飲食店開業・運営支援のサービス

・飲食店の出店・運営支援サイト「飲食店ドットコム（https://www.inshokuten.com/home/）

・飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」（https://job.inshokuten.com/）

・飲食店運営に役立つ WEB マガジン「飲食店ドットコム ジャーナル」

（https://www.inshokuten.com/foodist/）

・飲食業界に精通した税理士事務所とのマッチング「飲食店ドットコム 税理士探し」

（https://www.inshokuten.com/food-accounting/）

・SNS ショート動画アルバイト求人サイト「グルメバイトちゃん」(https://gourmet-baito-chan.com/)

▼飲食業界を超えて広がるサービス

・店舗デザインのポータルサイト「店舗デザイン.COM」（https://www.tenpodesign.com/）

・内装建築工事のマッチングサイト「内装建築.com」（https://naisoh-kenchiku.com/）

・キッチンカーシェア・マッチングサイト「モビマル」（https://mobimaru.com/）

・インテリア業界や建築業界特化型の求人情報サイト「求人＠インテリアデザイン」

（https://job.tenpodesign.com/）

・農業の求人情報サイト「農業ジョブ」（https://agrijob.jp/）

・食・農業界特化の新卒情報サイト「食品・農業就活ナビ」（https://agrijob.jp/campus）

本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

株式会社シンクロ・フード 広報 今西・大木

TEL：03-5768-9522 Mail：public-relations@synchro-food.co.jp