プラス、関西エリアの新拠点となるライブショーケース 「PLUS DESIGN CROSS 大阪」 2026年夏に開設予定

プラス株式会社

プラス株式会社（本社：東京都港区／社長：今泉忠久）は、2026年8月に、大阪・淀屋橋駅直結の淀屋橋ゲートタワー内に、関西エリアにおけるプラスの旗艦ブランディング拠点「PLUS DESIGN CROSS（プラスデザインクロス）大阪」 を新たに開設いたします。

「PLUS DESIGN CROSS大阪」は、社員が実際に働く様子をご覧いただきながら、プラスが提案する最新のオフィス環境づくりを体験できるライブショーケースとしての役割を担う拠点となります。

プラスは、2022年東京・恵比寿にオープンした「PLUS DESIGN CROSS」を起点に、人・企業・地域が交わる共創の場としてのオフィスの在り方を検証し形づくってまいりました。

「PLUS DESIGN CROSS 大阪」においてもプラスがこれまで培ってきたオフィス作りの知見を取り入れ、ワークスタイル、空間デザイン、社内コミュニケーション、オフィスの運用など、オフィスを形づくるさまざまな要素を総合的にご覧いただける場を目指します。

プラス株式会社ファニチャーカンパニーが掲げるブランドメッセージ「Furnishing Uniqueness 一人ひとりの働き方に プラス の価値を」には、「空間・モノ・人の関係性」をより良いかたちに整え、ワーカーの「イゴコチ」に寄り添いながら、一人ひとりの個性や能力を輝かせるオフィス環境を実現するという想いが込められています。

「PLUS DESIGN CROSS大阪」も、この思想を実空間として体現し、関西エリアにおけるプラスブランドの認知向上と情報発信の拠点と位置づけています。

■「PLUS DESIGN CROSS 大阪」概要

【住所】大阪府大阪市中央区北浜４丁目１ー１ １1階

【床面積】1,065.16平方メートル

【開設時期】2026年8月予定



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ニュースリリース：https://www.plus.co.jp/news/202507/sxpcx7v_oxo3/

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