グラングリーン大阪とグランフロント大阪　初の共催アートイベント「UMEKITA ART PICNIC」開催決定

一般社団法人グランフロント大阪TMO

一般社団法人うめきたMMOと一般社団法人グランフロント大阪TMOは、2026年4月4日(土)～19日(日)に、アートイベント「UMEKITA ART PICNIC」（以下、本イベント）を、グラングリーン大阪およびグランフロント大阪にて開催します。

グラングリーン大阪・グランフロント大阪では、これまでもパブリックアートの展示やアートイベントを通じて、来街者に驚きや発見、ひらめきを感じていただける機会を届けてまいりました。

本イベントは、春のうめきたエリア（大阪駅北地区）を舞台に、アートをまちづくりに取り入れてきた両施設が、アートイベントとして初めて共同開催する取り組みとなります。

会期中は、桜や多様な植物、開放的な空間が広がるうめきたエリアの各所で、6組のアーティストによる作品を展開します（鑑賞無料）。両施設のそれぞれの玄関口には、クリエイティブ・ユニット SPREADによる巨大なカーテンを思わせるインスタレーション作品が現れ、来街者をお迎えします。さらに、人々が集う芝生広場・うめきた広場では、プロジェクトFUKUSHIMA!による最大50ｍ×30ｍの「大風呂敷」が登場するほか、エリア内各所のパブリックスペースでスケール感のある作品をご覧いただけます。あわせて、展示作品を巡りながら楽しめるデジタルスタンプラリーや、飲食店舗と連動したテイクアウトキャンペーン、歩道へのオリジナルベンチ設置なども実施し、作品鑑賞にとどまらない「ピクニック」にふさわしい体験機会をご提供します。

本イベントを通じ、両施設が日常的に育んできたアートの魅力を、うめきたエリア一帯でスケールアップして体感いただくとともに、まちを訪れる皆さまに、これまで以上の新たな気付きやインスピレーションをお届けします。

「UMEKITA ART PICNIC」全体概要

■概要

＜開催期間＞2026年4月4日（土）～4月19日（日）

＜企画内容＞アート作品展示、デジタルスタンプラリー、テイクアウトキャンペーン 他

＜アーティスト＞

SPREAD / プロジェクトFUKUSHIMA! / AUTOMOAI / 大薗彩芳 / LINC（大阪芸術大学 公募作家） / 渡邉顕人

＜主催＞一般社団法人うめきたMMO、一般社団法人グランフロント大阪TMO

＜プロデュース＞TOPPAN株式会社

＜キュレーション＞田尾圭一郎（田尾企画編集室）

■特設サイト

https://umekita-art-picnic.com/

■ステイトメント

春は、ピクニックの季節です。

誰かと会ったり、外で草花の彩りを感じたり、ゆっくりと過ごしてみたり。

持ち寄る / 広い野外 / 一緒に過ごす──こうしたピクニックの特徴は、

訪れる人や企業、市民と共にまちづくりを行おうとする

グラングリーン大阪・グランフロント大阪の姿勢と重なります。

「UMEKITA ART PICNIC」は、

そんなうめきたの“まち”の姿勢と、色鮮やかな桜とみどり、

そして野外に展示されたアート作品を満喫するイベントです。

持ち寄られた様々なインスピレーションが

あなたの新しいチャレンジを後押ししてくれますように。

あなたは、暮らしに何を持ち寄りますか？

■MAP

展示作品

※作品画像はイメージです

■グラングリーン大阪・グランフロント大阪 共通１.SPREAD 「SUPER OPEN」

展示期間：4月4日（土）～4月19日(日)

展示場所：グラングリーン大阪・ひらめきの道／グランフロント大阪・南館 創造のみち

プロフィール：山田春奈と小林弘和によるクリエイティブ・ユニット。長い時間軸で環境を捉えるランドスケープデザインの思考と鮮烈な印象を視覚に伝えるグラフィックデザインの手法を融合させ、あらゆる記憶を取り込み「SPREAD=広げる」クリエイティブを行う。

作品概要：グラングリーン大阪・グランフロント大阪の玄関口ともいえる場所に、それぞれ舞台の幕が上がる瞬間のような作品を立ち上げます。カーテンをくぐった先には、春の活気を感じさせるうめきたならではの魅力があなたを待っています。

２.プロジェクトFUKUSHIMA! 「大風呂敷を、広げる」

展示期間／展示場所：4月4日（土）、5日（日） グランフロント大阪・うめきた広場

4月11日（土）、12日（日）、18日（土）、19日（日） グラングリーン大阪・芝生広場

各日9：00～18：00（9：00～設営の様子をご覧いただけます）

プロフィール：東日本大震災後、福島の現在と未来をアートを通して世界に発信することを目的に福島県内外の有志によって結成。国内外のアートプロジェクトやフェスに招かれ、各地で色とりどりの布を縫い合わせた「大風呂敷」を広げ祭りの場を作っている。

作品概要：最大50m×30mの大きな風呂敷が登場！持ち寄られた布地をつなぎ合わせ大きな1枚にした大風呂敷を、会期中の土日に広場に敷きます。くつろいだり本を読んだり話したり、その上で自由に過ごしながら、この場に集まった人たちと時間や空間を共有する作品です。

※うめきた広場は30m×20m、芝生広場は50m×30ｍのサイズとなります。

※土足で入ることができます。おくつろぎください。 ※雨天の場合、展示中止となる場合がございます。

■グラングリーン大阪３.AUTOMOAI 「Anonymous」

展示期間：4月4日（土）～4月19日(日) 10：00～19：00

展示場所：グラングリーン大阪・芝生広場

プロフィール：匿名性の高い“存在”が佇んでいるような作品を制作。極めて客観的でありながらパーソナルな情景にも見えてくるその表現によって、様々な情報は削ぎ落とされ、人間同士や作品と鑑賞者の関係性といった情景を提示する。

作品概要：本作のヒトに表情はなく、手足の肌や形にも個人を特定するようなディティールはありません。毎日忙しなく動く目や手を止め、芝生広場に立ち止まってゆっくりとこの作品を眺めてみましょう。力ない姿勢でうなだれる匿名性の高い姿に、私たちは自分や誰かの似姿を、あるいは胸に潜めていた感情を、自由に重ねることができるのではないでしょうか。

４.大薗彩芳 「WAKU WAKU」

展示期間：4月4日（土）～4月19日(日)

※18：00～24：00の間は作品がライトアップされます

展示場所：グラングリーン大阪・ノースパーク

プロフィール：いけばな草月流一級師範、現代華道家。第103回草月新人賞、第1回草月優秀賞、いけばな大賞2019審査員特別賞受賞。日本伝統文化のいけばなを要素分解してモダンに再構築する作品を得意としている。

作品概要：グラングリーン大阪の敷地内にあった素材を持ち寄って、春らしい華やかな造形を表現します。最終日の公開制作では、生花で彩りながら参加者が持ち寄った草花を作品に加える体験も。訪れる人が作品の広がりや植物の多様性に触れ、このまちのみどりを共にゆたかにする感覚を共有します。

５.LINC（大阪芸術大学 公募作家） 「まちくるり」

展示期間：4月4日（土）～4月19日(日) 10：00～20：00

展示場所：グラングリーン大阪・ノースパーク

プロフィール：大阪芸術大学のクリエイターやアーティストを中心に、「面白い」を追いかける学生が集まるコミュニティ。そして、学生と社会が自然に混ざりあう架け橋のような存在を目指している。

作品概要：みんなで協力して動かすことでまちが立ち上がっていく体験型作品を制作。多様な人々との共創を掲げるグラングリーン大阪・グランフロント大阪らしい、共創型立体作品となりました。一人ひとりのエネルギーが持ち寄られることでまちが育っていく──そのクリエイティビティを体感ください。

※触って動かせる作品となります。

６.渡邉顕人 「Spiral Lumina」

展示期間：4月4日（土）～4月19日(日)

展示場所：グラングリーン大阪・ゲートランタン

プロフィール：岡山県倉敷市出身。慶應義塾大学大学院修了。幾何学的アルゴリズムを基軸として、空間に線や面を編み込むような空中インスタレーションを制作する。設計された秩序と、環境条件がもたらす偶然性が重なり合うことで立ち上がる生命性を探求している。

作品概要：ゲートランタンの特徴的な螺旋の階段にロープを掛けていくことで空間を可視化させる作品を展示します。DNA構造も想起させる螺旋の中心には、生命を象徴するように繭が光を放っています。エスカレーターや階段を上下しながら空間の中に入り込み、風や光、構造の広がりを体感ください。

キャンペーン

■ART PICNIC Rally

グラングリーン大阪、グランフロント大阪に点在するアート作品をめぐるデジタルスタンプラリーを開催。全６箇所のラリーポイントすべてを回った方には、イベントオリジナルのステッカーをプレゼントします。

＜ラリースポット＞グラングリーン大阪、グランフロント大阪 各所

＜ノベルティ引換期間＞4月4日(土)～19日(日) 10：00～20：00

＜ノベルティ引き換え場所＞グラングリーン大阪・PLAT UMEKITA

※1名/1回のみ、1端末/1回のみ参加可能

※ステッカーは無くなり次第、配布終了となります

■OHANAMI TAKEOUT キャンペーン

花々のきれいなこの季節、アート作品を見ながらピクニックを楽しもう！期間中対象店舗でテイクアウト商品を1500円以上（税込、合算不可）お買い上げいただいたお客様に素敵なグッズをプレゼントします。

＜レシート対象期間＞4月4日(土)～19日(日)

＜ノベルティ引換期間＞4月4日(土)、5日(日)、18日(土)、19日(日) 10：00～20：00

＜ノベルティ引換場所＞グラングリーン大阪・PLAT UMEKITA

＜対象店舗＞特設サイトhttps://umekita-art-picnic.com/でご確認ください。

※ノベルティはなくなり次第、配布終了となります

関連イベント

■夜桜ライトアップ

会期中の夜間、グラングリーン大阪の公園に広がる桜をライトアップします。アート作品とライトアップのコラボレーションという、夜にしか見られない幻想的な色彩イルミネーションをぜひお楽しみください。

＜開催日時＞4月4日(土)～19日(日) 18:00～24:00

＜開催場所＞グラングリーン大阪・サウスパーク／ノースパーク

■大薗彩芳 公開制作ワークショップ

イベント最終日の4月19日、参加アーティスト・大薗彩芳による公開制作を行います。季節の草花を加えることで、展示作品をより華やかで生命力あふれる作品にします。後半には、来場者にも公開制作に加わっていただくワークショップを行います。あなたの持ち寄ったもので、まちや暮らしをゆたかにしてください。

＜開催日時＞4月19日(日) 12:30～13:30頃

＜開催場所＞グラングリーン大阪・ノースパーク 大薗彩芳作品前

※草花をお持ちいただかなくてもワークショップに参加することができます。

■ベンチ＆カフェテーブル デザインラッピング

本イベントのメインビジュアルでラッピングされたベンチやカフェテーブルをエリアの至るところに設置。アートを楽しみながらゆったりと過ごせる空間を演出します。

＜展示期間＞4月4日(土)～19日(日)

＜開催場所＞グラングリーン大阪・サウスパーク、ノースパーク／グランフロント大阪・いちょう並木

■YOSETE UMEKITA

うめきた公園恒例のジャンル横断パフォーマンスシリーズを「UMEKITA ART PICNIC」期間中に開催！音楽や落語を通じて、伝統と現代のカルチャーを交えてアップデートします。今回は特別にプロジェクトFUKUSHIMA!の作品「大風呂敷を、広げる」の上で開催予定です。

＜開催日時＞4月19日(日) 13：15～16：00頃

＜開催場所＞グラングリーン大阪・芝生広場 ※小雨決行、荒天中止

＜出演者＞桂小鯛（落語）、三田村管打団?（音楽）、飯室康一[糸あやつり人形劇団みのむし]（人形劇）、Aspara（DJ）、中村彩乃[安住の地]（MC）

＜関連URL＞https://www.instagram.com/yoseteumekita/

■MUSIC BUSKER IN UMEKITA

グランフロント大阪・グラングリーン大阪とFM802がストリートミュージシャンを応援するプロジェクト。オーディションを通過し、ライセンスを受けたミュージシャン達が日々うめきたエリアで素敵な演奏を披露しています。今回は、うめきた広場に展示するプロジェクFUKUSHIMA!の作品「大風呂敷を、広げる」の上で、6組のアーティストが演奏します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128925/table/43_1_3f92d0dce838008354bdb650ca432c86.jpg?v=202603180251 ]

＜開催場所＞グランフロント大阪・うめきた広場

＜関連URL＞https://www.grandfront-osaka.jp/music_busker/

同時開催中の他イベント・常設アート展示

■ART SCRAMBLE

グランフロント大阪から全国、そして世界へ羽ばたくアーティストをサポートするアートプロジェクト「ART SCRAMBLE（アートスクランブル）」。新進気鋭のアーティストにより生み出された作品を施設内に展示し、訪れる人々に驚きと発見をお届けしています。第11弾として、アニメーター／イラストレーターである米山舞の作品を複数点展示。

＜展示期間＞3月25日～2027年3月予定

※作品により展示期間が異なります。詳細は公式HPをご確認ください。

＜展示場所＞グランフロント大阪・うめきた広場 他

＜主催＞一般社団法人グランフロント大阪TMO

＜関連URL＞https://www.grandfront-osaka.jp/artscramble

■IDEAS FOR GOOD Museum in PLAT UMEKITA Vol.5『だれでもアーティスト展』

見え方、音の感じ方、触覚、コミュニケーションの取り方など、人それぞれに異なる“感じ方”に着目し、インクルーシブデザイン（多様な人の感じ方を起点にしたデザイン）の視点からアートの新しい楽しみ方を提案する展示を開催します。

＜開催期間＞2月17日（火）～4月24日（金）10:00-20:00

※最終日12：00まで。

会期中、イベントスケジュールにより展示を一時中断する場合がございます。最新情報はPLAT UMEKITA Webサイトでご確認ください。

＜開催場所＞グラングリーン大阪・PLAT UMEKITA

＜主催＞PLAT UMEKITA企画編集室

＜関連URL＞https://platumekita.com/

■常設アート作品

エリア内には様々なパブリックアートも点在。世界で活躍するアーティストの常設作品をイベントと合わせてお楽しみください。

参考：まちの概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128925/table/43_2_f3e516be9f82683efd2941839789f8ce.jpg?v=202603180251 ]１.２.３.４.

■グラングリーン大阪 概要

・所在地：大阪市北区大深町6番38号（北館）

大阪市北区大深町6番（うめきた公園ノースパーク）

大阪市北区大深町5番（うめきた公園サウスパーク）

大阪市北区大深町5番54号（南館）

・まちびらき：2024年9月6 日（金）先行まちびらき

2025年3月21日(金) 南館グランドオープン

・ホームページ：https://umekita.com/

（一般社団法人うめきたMMOについて）

2023年6月1日、うめきた公園のパークマネジメントおよびグラングリーン大阪全体のエリアマネジメントを一体的に運営する組織として、グラングリーン大阪開発事業者により設立。うめきた公園や周辺道路等における公民連携によるパークマネジメント・エリアマネジメントの展開を通じて、良好な景観形成や街区ブランディングの向上に寄与すること、さらには、先行開発区域グランフロント大阪を含めたうめきた全体ひいては関西並びに日本の国際競争力強化及び持続的な発展に寄与する取組を行う。

■グランフロント大阪 概要

・所在地：大阪市北区大深町4番1号（うめきた広場）

大阪市北区大深町4番20号（南館）

大阪市北区大深町3番1号（北館）

・まちびらき：2013年4月26日（金）

・ホームページ：https://www.grandfront-osaka.jp/

（一般社団法人グランフロント大阪TMOについて）

2012年5月23日、うめきた先行開発区域であるグランフロント大阪の一体的な運営を担うエリアマネジメント組織として、グランフロント大阪開発事業者12社（当時）によって設立。官民連携による持続的かつ一体的なまちの運営を推進し、質の高い都市景観形成、うめきた広場等パブリックスペースの賑わいの創出、コミュニティ形成を図る他、梅田地区全体の魅力向上に向けた取組を行う。

＜本件に関する一般の方のお問合せ先＞

グラングリーン大阪コールセンター（11:00～18:00） TEL：06-6136-3928

グランフロント大阪コールセンター（11:00～18:00） TEL：06-6372-6300