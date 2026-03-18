5分以上の遅れが発生した場合にホームページ、公式Ｘアカウントに運行情報を配信します

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、２０２６年３月２１日（土）※１より順次、運行情報の配信基準を大幅に拡充し、よりきめ細やかな情報提供を開始いたします。

これまで東京メトロでは、ホームページ及び公式運行情報 X（旧Twitter）アカウントにおいて、「列車の運行に１５分以上の遅れが発生、または見込まれる場合」に情報を配信してまいりました。今後は、「５分以上の遅れが発生、または見込まれる場合」にも、迅速に運行情報をお届けいたします。これにより、より多くのお客様が、通勤・通学・お出かけ時の移動の際に速やかにご判断いただけるようサービスを向上いたします。

また、東京メトロ公式アプリ「東京メトロmy!アプリ」では、お客様ご自身で１分以上の任意の遅延時間を設定し、アプリ上での表示や通知を受信いただけます。お客様のニーズに合わせた柔軟な情報取得が可能となっており、今後もより便利にご活用いただけます。

さらに遅延証明書について、同日付よりこれまで５分単位で切り上げていたものを１０分単位で切り上げて発行いたします。

東京メトロは、今後もお客様の利便性向上と安心・安全なご利用環境の実現に向けて、サービスの拡充に努めてまいります。

※１ システム切替作業の状況により、開始時期が遅れる場合があります。

※２ 東京メトロでは、上記媒体以外にも「車内ディスプレイ」、「自動旅客案内装置」、「駅係員・乗務員による肉声放送」等にて運行情報の提供を行っております。

1 配信開始日

２０２６年３月２１日（土） 始発時から

※システム切替作業の状況により開始時期が遅れる場合があります。



２ 配信先（現行通り）

＜ホームページ＞

URL：https://www.tokyometro.jp/index.html



＜公式運行情報 Ｘアカウント＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20053/table/1432_1_190352f9a863728562dbeae92ccbac00.jpg?v=202603180251 ]

＜東京メトロmy!アプリ＞

URL：https://www.tokyometro.jp/mobiledevice/smartphone/my/

３ 遅延証明書

東京メトロ線の運行が５分以上遅れた場合に１０分単位に切り上げて発行いたします。



遅延時間に対する遅延証明書の発行例

※２０２６年４月１日（水）より、遅延証明書の配布はWebでの発行のみに変更します。

詳細は遅延証明書配布方法の変更（原則紙発行の廃止）についてご確認ください。

URL： https://www.tokyometro.jp/delay/pdf/info_20260113.pdf