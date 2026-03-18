15年分のありがとうを込めて！ エキナカ発ヴィーガンラーメンブランド「T′sたんたん」 開業15周年記念キャンペーンを開催！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：中俣 博文）が展開する、動物性食材を一切使用しないヴィーガンラーメン専門店「T’sたんたん」は、

2026年3月20日（金）に開業15周年を迎えます。

これまでT'sたんたんを支えてくださった多くのお客さまへの感謝の気持ちを込めて、3月23日（月）からT'sたんたんならではの魅力を感じていただける『15年分のありがとうキャンペーン』を実施します。

T'sたんたん3店舗で実施！ 『15年分のありがとうキャンペーン』 について

【期間】

2026年3月23日（月）～※各店賞品がなくなり次第終了予定

【賞 品】

T'sたんたん オリジナルカトラリーセット 合計150名さま

【実施店舗】

グランスタ東京店、エキュート上野店、池袋店

【参加方法】

対象店舗でお食事のうえ、T'sたんたん公式Xをフォローしていただいたお客さまは、

お会計時にくじ引きにご参加いただけます。

抽選で合計150名さまに「T'sたんたんオリジナルカトラリーセット」をプレゼント。

※くじ引きは1会計につき1回参加可能

・T’sたんたんロゴ入り

・竹100％のカトラリー

・綿100％のカトラリーケース

T'sたんたん 公式Xでもプレゼントキャンペーンを実施！

【期間】

2026年3月23日（月）～4月5日（日） 14日間

【賞 品】

T'sたんたん オリジナルカトラリーセット 30名さま

【応募方法】

１. Ｔ'sたんたん公式Xアカウント(@TstantanJRC(https://x.com/TstantanJRC))をフォロー

２. キャンペーン投稿をリポスト

抽選で３０名さまに「T'sたんたんオリジナルカトラリーセット」をプレゼント。

※キャンペーンの詳細はT'sたんたん公式Xをご確認ください。

公式Xアカウント

T’sたんたん について

「スマイルベジ Smile-veg ～おいしく、ヴィーガン～」

「Ｔ'sたんたん」は、 肉・魚介・卵・乳製品等の動物性食材を一切使わずに、“コクと旨み、そして驚き”があふれる、 いろいろな ヴィーガン料理（野菜料理）を提供しています。

体に優しく、心にもうれしい。

食べればみんな“笑顔”になる、 そんな「スマイルベジ」を、ぜひ体験してみてください。

T’sレストラン について

T'sたんたんHP :https://foods.jr-cross.co.jp/ts-tantan/T'sたんたん公式X :https://x.com/TstantanJRCT'sたんたん公式Instagram :https://www.instagram.com/ts_tantan_jp/

TOKYO-T’s株式会社が運営する東京・自由が丘のヴィーガンレストラン。2009年のオープンから「食」で笑顔と健康になれるSMILE VEGを提唱しています。

代表の下川 祠左都は日本のヴィーガンレストラン経営の第一人者として企業や官庁の取り組み支援や監修、コンサルタントを行っており、「みんなで食べられるヴィーガンカレー」の学校給食イベント、社員食堂とのコラボなどを実施。より多くの人々にプラントベースフードの「おいしさ」をお届けすると同時に、健康づくりと多様化する食ニーズへの活動を進めています。

株式会社JR東日本クロスステーションについて

T'sレストランHP :https://ts-restaurant.jp/T'sレストラン公式Instagram :https://www.instagram.com/tsrestaurant_jp/

社名：株式会社JR東日本クロスステーション

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設立：2021年(令和3年) 4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらく」「ベックスコーヒーショップ」「ほんのり屋」のほか「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、「From AQUA」などの飲料商品開発や自動販売機事業を行うウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。