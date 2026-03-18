【保存版】2025年マッスルゲート・ゴールドジムジャパンカップのすべてを収録した公式フォトブック『ゴールドジムJAPAN CUP写真集2025』発売

株式会社THINKフィットネス

『ゴールドジムJAPAN CUP写真集2025（Fight＆Life 2026年4月号増刊）』（定価1200円・税込）を2026年3月23日（月）に発売します。 本書は、筋肉の祭典「ゴールドジムJAPAN CUP」と、全国各地で開催された「マッスルゲート」の熱戦を1冊に凝縮した写真集です。

トップ選手の激闘から初心者大会まで、全35大会を完全網羅し、さらにゴールドジムJAPAN CUPの模様をカテゴリーごとに贅沢に掲載。入賞選手のコメントも収められており、競技の魅力と臨場感を余すところなく伝え、出場した選手たちにとっても思い出の一冊となるだけでなく、これから同大会への出場を目指す方にとっても、参加選手のレベルや大会の雰囲気を知ることができる貴重な資料となります。

ゴールドジムJAPAN CUP写真集2025（Fight＆Life 2026年4月号増刊）

発行:フィットネススポーツ

定価：1200円（税込）

発売日：2026年3月23日（月）

販売場所：全国の大型書店、ゴールドジム、フィットネスショップ、AmazonなどのECサイト

特集１.【ゴールドジムJAPAN CUP2025 フォトレポート】 昨年12月20日（土）、21日（日）に開催されたゴールドジムJAPAN CUP2025の模様を完全収録。今回で6回目の開催となる同大会は、各マッスルゲート優勝者に加え、JBBF主催大会やマッスルコンテストの入賞者のみが出場できるハイレベルな大会です。本書ではその熱戦の様子をカテゴリーごとに掲載し、さらに上位入賞者のコメントも収録。トップレベルの戦いの裏側や選手たちの想いに迫ります。

特集２.【マッスルゲート2025 全大会ダイジェスト】 「トレーニングを始めたばかりの方やコンテスト初心者の方が出場しやすい大会」として人気を集めるマッスルゲート。本書では、2025年2月の大阪高槻大会から11月の北陸大会まで、全国各地で開催された全35大会の模様をダイジェストで収録しています。各地で繰り広げられた熱戦と選手たちの挑戦の軌跡を一挙に振り返ることができます。

【マッスルゲートとは】

初心者からどなたでも出場できるボディコンテスト。トレーニングを始めたばかりの方でも挑戦しやすい大会として、全国で年間35大会以上が開催。現在ではボディコンテストの登竜門として広く認知されている

【株式会社フィットネススポーツ】

https://www.fitness-sports.jp/

info@fitness-sports.jp

〒135-0016 東京都江東区東陽2-2-20

事業内容 主にスポーツ・体育・健康関連の雑誌の出版・制作・販売