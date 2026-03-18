「Cuenote SMS」とハイパーオートメーションツール「Yoom」のAPI連携を開始

ユミルリンク株式会社

ユミルリンク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：清水 亘）は、当社が持つSMS配信サービス「Cuenote SMS」と、Yoom株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：波戸崎 駿）が開発・運営する、あらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツール「Yoom（ユーム）」のAPI連携を開始したことをお知らせします。

■本サービスの概要と特長

「Cuenote SMS」は、携帯電話番号のみでメッセージの送受信ができるショートメッセージサービスの配信サービスで、今回のAPI連携により「Yoom」が連携している700種以上のツールと連携し、SMS送信に関連する様々な業務の自動化が可能になります。

Yoomの連携アプリ一覧：https://lp.yoom.fun/apps

■連携により実現が可能となる業務例

本連携により、以下の業務効率化や顧客体験向上が実現できます。

・SFA/CRMなどの情報が更新されたらSMSを自動送信する

顧客管理ツールなどの情報が任意のステータスに更新されたことをトリガーに、SMSを自動送信します。

例えば、商談状況の変更やお客さまからのお問合せ対応ステータス更新時など、これまでは手動で行っていた情報確認とメッセージ送信を自動化できます。これにより、顧客へのタイムリーな情報提供と迅速なフォローアップを実現します。

・フォームで回答を受け付けたお客さまに対しSMSを自動送信する

アンケート回収システムやYoomのフォーム機能で受け付けたお客さまに対して、SMSを自動送信します。資料請求やイベント申込み、問合せなどをトリガーに、フォームから送信された内容の確認や関連情報のURLなどを電話番号宛に送信できます。これにより、お客さまが情報を見落とすリスクを軽減し、次のアクションに促すことができます。

■ 料金

製品サイト https://www.cuenote.jp/sms/ からお問合せください。

※「Cuenote SMS」及び「Yoom」双方のサービスをご利用いただく必要があります。

■Cuenote SMSについて

「Cuenote SMS」は、国内4大キャリア（docomo、au、SoftBank、楽天モバイル）との直接接続（直収）による、正規ルートで高品質なSMS配信を行えるクラウドサービス（ASP・SaaS）です。国内最大級の配信実績を有するメール配信サービスを20年にわたり提供しているユミルリンクの培った高速・確実な配信性能を有します。

■Yoomについて

「Yoom」は、AIエージェントやAPI、RPA、OCRなどの様々な自動化技術を組み合わせて、あらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツールです。プログラミングなどの専門知識は一切不要で、直感的な操作だけでアプリ連携や特定の業務を自律的にこなす「AIワーカー」を作成し、誰でも簡単に自分の業務を自動化できます。

サービスサイト：https://lp.yoom.fun/

■Yoom株式会社について

社 名：Yoom株式会社

代 表 取 締 役：波戸崎 駿

設 立：2022年6月

本 社：東京都千代田区神田錦町2-2-1-11F WeWork KANDA SQUARE

事 業 内 容：ビジネスオートメーションSaaSの開発と運営

詳細は、https://yoom.co.jp/ をご覧ください。

■ユミルリンク株式会社について

社 名：ユミルリンク株式会社

代表取締役社長：清水 亘

設 立：1999年7月

株 式 情 報：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：4372）

本 社：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー12F

事 業 内 容：メッセージングソリューション事業

詳細は、https://www.ymir.co.jp をご覧ください。

* 「Cuenote」は、ユミルリンクの登録商標です。