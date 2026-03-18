韓国発フォトブランド「人生4カット」初の音楽フェス開催決定！韓国の最新ビューティートレンドを気軽に体験できる企画として、複数のブランドが参加決定！

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）が運営する韓国発のセルフフォトブランド「人生4カット」は、ブランド初となる音楽フェス「人生4カット Music Fest 2026」を、2026年3月22日（日）、Zepp Namba（大阪）にて開催いたします。

本イベントは、“その瞬間を、人生の1カットに。”をテーマに、世代やジャンルを越えたアーティストが一堂に会する新たなライブフェスとして誕生します。フォトブランドならではの「特別な瞬間を切り取る」体験と、旬のアーティストによる圧倒的なパフォーマンスを融合させた、新しい形のエンターテインメントをお届けします。

また、「人生4カット Music Fest 2026」にて、韓国を代表するビューティーブランドとコラボレーションした特別企画を実施いたします。

本イベントでは、アーティスト出演のほか、来場者が楽しめる様々なコンテンツを展開。さらに韓国で人気のコスメ・ビューティーブランドによる特別企画セット（ランダムボックス）の販売も予定しています。

本企画では、各ブランドの商品がランダムに入ったスペシャルボックスを数量限定で販売予定。韓国でも人気のブランド商品を気軽に体験できる機会となります。

■人生4カット Music Fest 2026概要

2025年1月のデビュー以来、音楽番組で披露した圧倒的なパフォーマンスが話題となり、SNSでも「新人離れした生歌」として注目を集めるガールズグループ Kandis が出演。さらに、K-POP第5世代を代表するボーイズグループ TIOT も登場し、次世代K-POPシーンを牽引するパフォーマンスを披露します。

また、2026年2月にデジタルシングル『UNLIMIT』でカムバックした SUNGMIN は、日本での新曲披露が今回初となります。そして、多くのファンから再始動を待ち望まれていた MAHIRO が登場。満を持して、ソロとして初となる待望のパフォーマンスを披露します。

■ 開催概要

イベント名： 人生4カット Music Fest 2026

開催日： 2026年3月22日（日）

会場： Zepp Namba（大阪）

出演者： TIOT / SUNGMIN / KANDIS / MAHIRO/ GP STUDIO

【チケット情報】料金：2,000円（税込）

座席：全自由席 ※入場時に別途ドリンク代が必要となります。

終演後ミート＆グリート参加券販売時間:13：00～

【チケット一般販売期間】3/21（土）22:00まで

受付URL： https://l-tike.com/4fest/(https://l-tike.com/4fest/)

■ ブランド特別企画セット

本イベントでは、韓国を代表する人気ビューティーブランドとコラボレーションした**特別企画セット（ランダムボックス）**を販売予定です。

韓国の最新ビューティートレンドを気軽に体験できる企画として、複数のブランドが参加。それぞれのブランドの商品がランダムで入ったスペシャルセットを数量限定で用意し、来場者限定で購入することができます。

普段から韓国コスメを愛用している方はもちろん、これから韓国ビューティーを体験してみたい方にも楽しんでいただける内容となっています。

さらに、ブランド特別企画セットをご購入で終演後ミート＆グリートの抽選にご参加いただけます。

当選者には終演後お好きなアーティストとのミート＆グリートに参加が可能です。



ブランド特別企画セット販売価格：5,500円/7,700円(税込）

販売数量：各ブランド200セット（予定）

※内容はランダムとなります。

販売時間:3月22日(日)13:00~

※ミート＆グリート当選者様は参加チケットをお渡しいたしますので、終演後参加したいアーティストの列にお並びください。

■参加ブランド

■JUNG SAEM MOOL（ジョンセンムル）

韓国を代表するメイクアップアーティスト、

ジョン・センムルが手がけるコスメブランド。ナチュラルで透明感のある

「Kビューティーメイク」を提案し、

多くのK-POPアーティストや女優のメイクにも使用されています。

Instagram（日本）

https://www.instagram.com/jsmbeauty_official_jp/

公式サイト（日本）

https://www.qoo10.jp/shop/jungsaemmool

■rom&nd（ロムアンド）

韓国の人気ビューティークリエイターと

共同開発されたコスメブランド。

トレンド感のあるカラー展開と高い品質で、

韓国のみならず日本でも高い人気を誇ります。

Instagram（日本）

https://www.instagram.com/romand_jp/

公式サイト（日本）

https://www.qoo10.jp/shop/ROMAND

■nuse（ヌーズ）

韓国発のビューティーブランドで、

日常使いしやすいカラーと洗練されたデザインが特徴。

若い世代を中心に注目を集めています。

Instagram

https://www.instagram.com/nuse.official/

公式サイト

https://nuse.co.kr/

■FOOD OLOGY（フードオロジー）

韓国で人気のインナービューティーブランド。

美容や健康をサポートする商品を展開し、

韓国の美容トレンドとして注目されています。

Instagram

https://www.instagram.com/foodology.japan/

公式サイト

https://www.qoo10.jp/shop/foodology

■MEDIHEAL（メディヒール）

世界的に人気の韓国スキンケアブランド。

特にフェイスマスクは多くの国で愛され、

プロフェッショナルなスキンケアを

自宅で体験できるブランドとして知られています。

Instagram（日本）

https://www.instagram.com/mediheal_jp/

X（日本）

https://x.com/mediheal_jp

公式サイト（日本）

https://www.qoo10.jp/shop/medihealofficial

■ONGREDIENTS (オングリディエンツ)

韓国発のライフスタイル・ビューティーブランド。

日常の中で楽しめるビューティー体験を提案しています。

Instagram

https://www.instagram.com/ongredientsjp/

公式サイト

https://ongredients.com/

■BRMUD（ビーアールマッド）

韓国のナチュラルビューティーブランド。

自然由来の成分を活かしたスキンケア商品を中心に展開しています。

Instagram

https://www.instagram.com/brmud_official/

公式サイト

https://www.qoo10.jp/shop/BRMUD_Official

出演アーティスト

■TIOT

TIOT（ティーアイオーティー）は、韓国の5人組ボーイズグループです。オーディション番組『BOYS PLANET』出演者を中心に結成され、2024年4月にデビューしました。グループ名「TIOT」は「This Time Is Our Turn」（今この瞬間こそが僕たちの時代）の略で、強い意志が込められています

Instagram https://www.instagram.com/tiot_now/

X https://x.com/tiot_now_jpn

YouTube https://www.youtube.com/@TIOT_NOW

■MAHIRO

MAHIROは、国内外の過酷なステージで磨き上げられた確かな実力と、圧倒的な存在感を放つ次世代のマルチアーティスト。

韓国のサバイバル番組『YG宝石箱』や『PRODUCE X 101』に出演し、グローバルな舞台で研鑽を積んできた経歴を持つ。そこで培われた卓越したダンスパフォーマンス、ボーカル、そしてラップを自在に操る高い音楽性を武器に、ボーダーレスな表現者として独自の地位を確立している。

アーティスト活動にとどまらず、表現者としての才能は舞台演劇の世界でも開花。2023年の舞台『文豪とアルケミスト』に続き、2025年にはミュージカル『ドリームハイ』に出演するなど、俳優としても着実に実績を積み重ねている。 常に新たな領域へと挑み続けるその情熱とポテンシャルは、ジャンルを超えて多くの人々を魅了し続けている。

Instagram https://www.instagram.com/mhxxro/(https://www.instagram.com/mhxxro/)

TikTok https://www.tiktok.com/@mhxxro

YouTube https://www.youtube.com/@mhxxro.21

■kandis

Kandis（カンディス）は、Hello、Nine、Venny、Lookyの4人で構成される、K-POP第5世代を代表するセルフメイド・ガールズグループ。10代・20代のエネルギーと自由を体現し、作詞・作曲・編曲・振付のすべてを自ら手がける高いクリエイティブ性で注目を集める。R&B、ネオソウル、ヒップホップを融合させた独自のサウンドで、「ありのままの魅力」を等身大に描き出す。

2025年1月のデビュー以降、音楽番組で披露した圧倒的なパフォーマンスが話題となり、SNSでは「新人離れした生歌」として注目を集めている。ハンドマイクでのステージングをはじめ、自由でリアルな表現が評価されている。



X https://x.com/Kandis_JP(https://x.com/Kandis_JP)

Instagram https://www.instagram.com/official_Kandis

TikTok https://www.tiktok.com/@Kandis_official(https://www.tiktok.com/@Kandis_official)

YouTube https://www.youtube.com/@Kandisofficial

■SUNGMIN

SUPER JUNIORのメンバーとして世界的に活躍してきた実力派アーティスト。

豊かな表現力と確かな歌唱技術を武器に、ポップス、バラード、さらにはトロットまで歌いこなす多才なボーカリストとして知られる。

ミュージカルやドラマ、バラエティなど多方面で存在感を示す一方、2026年2月にはデジタルシングル『UNLIMIT』をリリース。自ら楽曲制作に携わるシンガーソングライターとしての新たな一歩を踏み出し、ジャンルに縛られない自由な音楽性を追求し続けている。

X https://x.com/sungmin_ofcl_jp

Instagram https://www.instagram.com/_liustudio_

JAPAN OFFICIAL FANCLUB ”Miniverse” https://sungmin-jp.bstage.in

■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。



【人生4カット 公式SNS】

●Instagram(https://www.instagram.com/life4cuts_jp/)

●X(旧：Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)

●TikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)

【人生4カット公式サイト】

https://life4cuts.net/(https://life4cuts.net/)