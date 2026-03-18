【3月25日 無料オンラインセミナー】JAL再生を実現した稲盛流経営哲学の本質とは？京セラ元副会長・森田直行氏が語る「アメーバ経営」の真髄

株式会社Goldratt Japan

株式会社Goldratt Japanは2026年3月25日、弊社主催で開催している「TOCクラブ」において、京セラ元副会長の森田直行氏をお招きし、「稲盛経営とＪＡＬ再建」に関する特別講演をオンラインで配信いたします。



今回のTOCクラブは、志の高いビジネスリーダーの皆様にとって見逃せない「スペシャル企画」です。稲盛和夫氏の側近中の側近として、50年以上にわたり京セラにおける「アメーバ経営*」を支え、数々の企業へ指導・コンサルティングを行ってきた森田直行氏にご登壇いただきます。

(＊「アメーバ経営」は京セラの登録商標です。)

森田氏は1967年、創業間もない京セラに入社し、稲盛氏のもとで経営の仕組みを作り上げ、管理部門のトップとして同社の急成長を牽引しました。さらに1995年にはKCCS（京セラコミュニケーションシステム）を創業し、2021年にはグループ売上1000億円を達成する企業へと成長させた卓越した経営者でもあります。

特筆すべきは、会社更生法の適用にまで追い込まれたJAL（日本航空）の再生です。多忙な社長業の傍ら、稲盛氏と共にJAL副社長に就任し、劇的なV字回復を実現させたまさに“レジェンド”です。



本セミナーでは、JAL再生の渦中でいかなる改革が行われたのか、そのど真ん中で指揮を執ったご本人から直接お話を伺います。森田氏の最大の魅力である「シャープなロジック」と「温かいお人柄」を通じて、仕事を誰にとっても楽しく、やりがいのあるものに変える「全員経営」の極意をわかりやすく解説していただきます。

（なお、弊社代表の岸良は京セラ在籍時の20年間、稲盛氏直轄の部門で活躍し、森田氏から多大なご指導を受けました。現在でも「足を向けて眠れない」と公言するほどの大恩人であり、本講演は弊社にとっても大変思い入れの深い特別な場となります。）



組織の変革やマネジメント力向上を目指すリーダーの皆様、ぜひこの貴重な機会に身近な方とお誘い合わせの上、奮ってご参加ください。



■開催要項

◆JAL再生を実現した稲盛流経営哲学の本質 京セラ元副会長 森田直行氏セミナー

日 時：2026年3月25日（水） 18:30～20:00（18:15から接続開始）

定 員：1000名

開催方法：オンラインツール「zoom」でライブ配信します

参加費：無料

お申し込み： https://jp.goldrattgroup.jp/form/20260325tocclub

※見逃し配信を予定しておりますので、時間が合わない方もぜひご登録ください。

※参加方法については、前日と当日にお申込みのメール宛てにご案内致します。

■講師プロフィール

森田 直行（もりた なおゆき）氏

NTMC代表取締役社長

元京セラ副会長、元日本航空副社長執行役員福岡県生まれ。1967年、京都セラミック（現・京セラ）に入社。アメーバ経営の仕組みと情報システムの確立・推進を担当。1995年、社内ベンチャーとして立ち上げた事業をベースに京セラコミュニケーションシステム株式会社（ＫＣＣＳ）を設立、代表取締役社長に就任。 2006年、京セラ株式会社代表取締役副会長に就任。同年、ＫＣＣＳのコンサルティング部門を分社化し、KＣＣＳマネジメントコンサルティング株式会社（ＫＣＭＣ）を設立、代表取締役社長に就任。 2010年、経営破綻したＪＡＬグループの再建に参画。日本航空株式会社副社長執行役員として稲盛和夫京セラ名誉会長とともに部門別採算制度の導入による経営改革を実行、再建に貢献した。2015年、株式会社NTMC代表取締役社長に就任。



【著書】

『社員全員が「稼ぎ頭」になるニューチームマネジメント』(2022)

『全員で稼ぐ組織 JALを再生させた「アメーバ経営」の教科書 』(2014)



■TOCクラブについて

TOCクラブは、全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」に関連する最新情報・事例を発信することを目的として月に1～2回、平日の夕方に開催している無料セミナーです（オンライン/リアル）。企業のマネジメント層を中心に行政関係者や教育関係者など、さまざまな分野の方々に参加いただいています。世の中を良くしようという志のある方であれば、誰でも無料で参加いただけます。

URL： https://www.tocclub.net



■ゴールドラットグループについて

ゴールドラットグループは、世界で1000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者エリヤフ・ゴールドラット博士が母国のイスラエルで創業した企業グループです。同グループは全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」を活用して、お客様の経営改革を支援しています。日々進化するTOCの知識体系を駆使して、世界中のお客様にブレークスルーをもたらしています。私たちは、ゴールドラット博士が提唱した「月曜日が楽しみな会社にしよう！」を合い言葉に企業活動を展開しています。

URL： https://www.goldratt.co.jp

