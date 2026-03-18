【開催報告】特別養護老人ホーム上用賀の家 開所式を実施

社会福祉法人奉優会

社会福祉法人奉優会（本部：東京都世田谷区、理事長：香取 寛）は、2026年3月、東京都世田谷区上用賀において、「特別養護老人ホーム上用賀の家」および「優っくり看護小規模多機能介護上用賀」の開所式を執り行いました。

当日は、世田谷区長をはじめ、区議会議員、高齢福祉部関係者、地域の皆さま、施設整備に携わった関係者など、多くの来賓にご臨席いただき、新たな地域福祉拠点の門出を祝いました。

地域の歴史を受け継ぎ、新たな福祉拠点として開所

本施設は、かつて地域の憩いの場として親しまれてきた「世田谷区立老人休養ホームふじみ荘」の跡地に整備されたものです。

長年地域に根付いてきた歴史と役割を受け継ぎながら、現代のニーズに応える形で再整備され、新たに高齢者福祉の拠点として生まれ変わりました。

地域の皆さまにとって身近で親しみのある場所であり続けるとともに、世代を超えて支え合う地域づくりに貢献してまいります。

医療・福祉・防災を一体化した拠点へ

上用賀の家のコンセプトは、「誰もが生涯健康でいられる医療・福祉・防災の拠点としての施設運営」です。

本施設では、

・地域密着型特別養護老人ホーム

・看護小規模多機能型居宅介護

を一体的に運営し、介護と医療の連携を強化するとともに、災害時においても地域の安心を支える拠点としての役割を担います。

法人の実績と規模を活かした運営

今回の開設により、奉優会が運営する特別養護老人ホームは18か所目、世田谷区内では5か所目となります。

また、看護小規模多機能型居宅介護は10か所目、区内では5か所目となり、これまで培ってきた運営ノウハウと実績を活かした質の高いサービス提供が可能となります。

東京都内を中心に多数の福祉拠点を展開する法人として、地域に根ざした持続可能な福祉サービスの提供を進めてまいります。

地域に開かれ、地域に支えられる施設へ

上用賀の家は、

・ご利用者にとって安心して暮らせる場所

・ご家族にとって信頼できる存在

・地域にとって頼れる拠点

となることを目指します。

地域とのつながりを大切にしながら、日常の暮らしを支える福祉拠点としての役割を果たしてまいります。

お問い合わせ先

特別養護老人ホーム上用賀の家

所在地：東京都世田谷区上用賀6-2-9

責任者：藤巻(ふじまき)

E-mail：kamiyoganoie@foryou.or.jp

Instagramアカウントはこちら(https://www.instagram.com/hy_kamiyoganoie?igsh=MWVqajM2cXFodWZkMQ==)

優っくり看護小規模多機能介護上用賀

責任者：市宮(いちみや)

E-mail：kamiyoga-kantaki@foryou.or.jp

Instagramアカウントはこちら(https://www.instagram.com/hy_kamiyoga_kantaki?igsh=Ynd2c3V4c3pqZDBo)

社会福祉法人奉優会

所在地：東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル5階

広報担当：田村

E-mail：kouhou@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンスに従い「5」を押してください）

HP：https://www.foryou.or.jp/

Instagramアカウントはこちら(https://www.instagram.com/houyukai_kouhou/)