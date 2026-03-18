TDCソフト、きらぼしライフデザイン証券へ金融基準を満たすゼロトラスト環境を実質3カ月で構築

ＴＤＣソフト株式会社

TDCソフト株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小林裕嘉、以下：当社）は、東京きらぼしフィナンシャルグループ（以下：きらぼしFG）傘下のきらぼしライフデザイン証券株式会社（以下：KLD証券）において、「Cato SASE Cloud」を中核とするゼロトラスト環境へのIT基盤刷新プロジェクトを支援し、実質3カ月という短期間で移行を完了させました。本プロジェクトにより、KLD証券のセキュリティ強化と営業現場の利便性向上を同時に実現した導入事例を、新たに当社公式ホームページにて公開しております。

（右端から）淺田弘一郎氏（KLD証券 システム部 シニアアドバイザー）、山田芳也氏（KLD証券 システム部 部長）、古谷沙希氏（KLD証券 事務管理部 次長 兼 システム部 次長）、瀧波有希氏（KLD証券 システム部 主任）、仲村智一氏（きらぼしFG デジタル戦略部 シニアマネージャー）、大谷裕氏（KLD証券 リスク管理部 兼 システム部 シニアアドバイザー）（後列左端から）TDCソフト 目時重孝、森田浩崇

本プロジェクトは、従来のシンクライアントシステムとVPN環境が抱えていた「VPN接続の不安定さ」や「煩雑なパスワード管理」といった課題を解消し、境界防御型セキュリティからゼロトラスト環境へ移行することを目的に実施されたものです。新たなグループ戦略に伴う組織拡大を見据え、新体制開始までの限られた期間内にIT基盤を刷新する必要がありました。

きらぼしFG デジタル戦略部 シニアマネージャーの仲村智一氏は、パートナーとしてTDCソフトを選定した決め手を「スピードが求められる本プロジェクトをやりきるには、TDCソフトしかないと確信していました」と述べています。過去にきらぼしグループのUI銀行インフラ構築を共に短期間で完遂した実績に加え、金融業界の厳しい要求に応える「確かな技術力」と、ビジネスを止めない「完遂力」を高く評価しています。

当社は、特定の製品にとらわれない独立系SIerの強みを活かし、「Cato SASE Cloud」を中核とするゼロトラスト製品群とMicrosoft 365 E5、Microsoft Azureなどを組み合わせた構成を提案し、フェーズに分けた段階的な導入を実施しました。緻密なプロジェクト管理とコミュニケーションを重ねることで、実質約3カ月という短期間でゼロトラスト環境のフェーズ1構築を実現しました。

ネットワーク構成図

新環境では、顔認証や指紋認証などの生体認証によりログイン時のトラブルが激減し、外出先からの安全なアクセスやスマートフォンの業務活用が可能となるなど、営業活動の生産性と利便性が飛躍的に向上しています。同時に多層防御態勢により、万一のPC紛失時でも情報漏洩を防ぐ高度なセキュリティを確保しています。

今後の展望として当社は、本事例で培った金融グレードのゼロトラスト構築ノウハウを活かし、今回の取り組みをきらぼしグループ内へ横展開してグループ全体のガバナンス強化と利便性向上に寄与するとともに、金融機関に限らず、厳格なセキュリティ基準とビジネスのアジリティ（俊敏性）が同時に求められる企業への支援を幅広く拡大してまいります。これにより、従来の「守り」のネットワークから、場所を選ばない柔軟な働き方や迅速な新規事業の立ち上げを支える「攻め」のインフラ構築を主導し、あらゆる業界におけるDXの推進を支援してまいります。

■導入事例の詳細については、以下のURLをご覧ください。

KLD証券のIT基盤刷新事例：

きらぼしライフデザイン証券がTDCソフトと実現した、

短期間でのセキュアなゼロトラスト環境へのIT基盤刷新

URL：https://www.tdc.co.jp/service/project20/

■TDCソフトについて

TDCソフトは、パーパスとして「世の中をもっとSmartに」を掲げ、一歩先の未来に向けた先見性を磨き、抜きんでた開発技術とサービスを提供することで、お客様の唯一無二の存在となることを目指すシステムインテグレーション企業です。洗練された快適な世の中の実現に向けて、あらゆる領域のお客様に付加価値の高いITサービスを提供しています。