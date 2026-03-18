カルビーグループの全国の工場などを対象にしたカリキュラム “AI×問題解決”に特化した『カルビーAIアカデミー』 新たに5人のDX人財を認定

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信、以下、カルビー）は、” AI技術と問題解決手法”に特化した実践型カリキュラム『カルビーAIアカデミー』を開講しております。今年度の最終報告会を2026年3月17日（火）に行い、新たに5人をDX人財として認定しました。今後もDX人財の育成を加速してまいります。

【取り組みの経緯】

カルビーグループは、創立から100年を超えて成長する企業を目指し、デジタル技術を活用した「変革」を推進しています。2025年10月には「カルビーグループのDXロードマップ（※）」を策定し、その重点施策の一つとして「DX人財育成」を掲げています。2024年9月時点でDX人財は、認定者とファーストユーザーを合わせて123名が在籍しており、2030年度までに500名の認定を目指しています。

また、2024年4月には工場DXの推進のモデルケースとして西日本で“AI×問題解決”に特化した実践型カリキュラム『カルビーAIアカデミー』（1期2年間で実施）をスタート。昨年度は5名を認定し、合格者は各工場の現場において次なるDX人財の育成を推進しています。

今回は、全国13工場および生産本部、DX推進部から参加者を9名選抜。AI技術を活用した分析手法を学びながら、実際に工場で起きている課題の分析や解決に取り組みました。

最終報告会では、参加者が各自のテーマ発表を行い、5名に認定証を授与しました。

※参考: カルビーグループのDXロードマップサイト:

https://www.calbee.co.jp/ir/pdf/2025/dx_roadmap2025.pdf?202509

【『カルビーAIアカデミー』 運営担当者のコメント】

『カルビーAIアカデミー』は本年度、全工場を対象として難易度の高いテーマに挑戦しながら工場内でのDX人財の育成を実施してきました。2030年度までに500名の「DX人財」を目指しており、これからも工場現場で起きている課題を抽出し、仮説検証の中で”問題解決手法とAI技術”を実践的に学び、課題の解決につながるよう、担当者としてサポートしてまいります。

【最終報告会当日の様子】

【カルビー公式 note「THE CALBEE」で「DX推進」の様子をご紹介】

カルビーのこれまでとこれからのストーリーを語る公式note「THE CALBEE」（https://note.calbee.jp/）で、「DX推進」を担う社員の活動の様子を公開しています。ぜひご覧ください。

「楽しさと革新が交差するDXの世界。データとAIで進化する現場」

URL: https://note.calbee.jp/n/n7c3b347fb36f

【カルビーグループについて】

1949年の創立以来、私たちは、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなくらしへの貢献を実践してきました。変わらぬ企業理念のもと、100年を超えてなお挑戦を続ける企業になるべく、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。 カルビーグループは、次なる成長に向けた変革に踏みだすことで、新たな食の未来を創造します。（https://www.calbee.co.jp/）