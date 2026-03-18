塗って履く。ポーチひとつでリカバリーケアを。『Elite Package』を2026年4月3日（金）～販売開始

株式会社ベネクス

リカバリーに関するサービスや商品を開発する株式会社ベネクス（所在地：神奈川県厚木市、代表取締役：中村 太一、以下、当社）は、限られた時間の中で手軽にリカバリーケアが実現するパックを目指して開発した『Elite Package（エリートパッケージ）』を、直営店および公式オンラインストアにて2026年4月3日（金）より発売します。

◆特設ページURL：https://store.venex-j.co.jp/page/elitepackage(https://store.venex-j.co.jp/page/elitepackage)

※2026年4月3日（金）14：00公開予定

■忙しい日々でも、休養時間をつくるために。

当社は、着て休むだけで上質な休養時間をサポートするリカバリーウェアをはじめ、「休養学」の考え方（休養＝睡眠だけではない）に基づいた商品を通じて、休養の大切さを伝えています。創業当初、スポーツ分野を起点にリカバリーウェアの広がりをつくってきたことから、国内外で活躍するアスリートやスポーツチーム・団体にも寄り添いながら、現在もスポーツシーンにおける休養について追求し続けています。

近年、スポーツやアクティビティを楽しみたくても「仕事が忙しいから」「体力が衰えたから」といった理由から運動頻度が減少している傾向があり（※1）、1日24時間という限られた時間の中で、仕事・家事・運動・休養を両立することが課題となっています。そこで当社は、スポーツ前後のコンディショニングやケアに役立つアイテムを“持ち運び可能で、どこでもすぐにリカバリーできる”形にしました。これにより忙しい日常の中でも簡単に取り入れられ、活力を生み出す一助になると考えています。このたび、持ち運びやすく、すぐに使えることにこだわった“リカバリーケア特別パック”『Elite Package』を発売します。

※1 参考：スポーツ庁『令和6年度スポーツの実施状況等に関する世論調査（別紙）』

https://www.mext.go.jp/sports/content/250313-spt_kensport01-000040805_02.pdf

■スポーツ・アクティビティ前後の休養時間を支える『Elite Package』

今回発売する『Elite Package』には、以下の3点が含まれています。

1. TO＆FRO for VENEX コラボポーチ

（16cm/15cm/2cmのサイズながら10gと軽くて強いナイロン素材を使用）

2. VITALISE GEL 40g

3. リカバリーオープントゥレッグ

このポーチにはVENEXアイテムだけでなく、ご自身が使われているケアアイテムも一緒に収納できるように設計されています。身軽に持ち運べ、手軽に使用できることを目指して開発しました。スポーツシーン前後の隙間時間を活用し、上質な休養時間をお過ごしください。

TO＆FRO for VENEX コラボポーチ

当社商品の編立も担う創業90年以上の石川県の繊維事業を展開するKAJI GROUP（カジグループ）のファクトリーブランド「TO＆FRO（トゥーアンドフロー）」とのコラボポーチです。世界最軽量（※２）クラスの素材技術TO&FROの代表素材「アルティメットライト」を使用しており、同素材は普通紙もしくはそれ以上の薄さのわずか23g/m²の超軽量ナイロンです。

今回TO&FROとVENEXのコラボが実現し、オレンジ、クリアー、パープル、ブルーグリーンの全4色展開から選んでいただけます。お気に入りのカラーのポーチにリカバリーアイテムを入れて、上質な休養時間をお過ごしください。

※2：国内外の同等サイズの他社商品の自社計量調査の結果より（2019年時点）

【TO＆FROについて】https://toandfro.shop/

TO＆FRO（トゥーアンドフロー）は、気持ちまで軽くなる軽さをコンセプトにしたファクトリーブランドです。世界最軽量クラスの素材開発を手がける「カジグループ（石川県）」のテキスタイル技術を背景に、軽さ・機能性・デザイン性を高次元で融合させたアイテムを展開しています。

〈特徴〉

1. 世界最軽量クラスの素材技術 TO＆FROの代表素材「アルティメットライト」は、わずか23g/m²という超軽量ナイロン。 驚くほど薄く、しなやかでありながら、高い耐久性と撥水性を兼ね備えています。 この軽さが、旅の負担を軽減し、日常をより自由にします。

2. MADE IN JAPANの誇り 製造から縫製まで、すべて日本国内で完結。 「軽さ」を追求しながらも、細部の仕上がり・機能性・使い心地にこだわり抜く姿勢が、TO＆FROの品質を支えています。

3. ミニマルで洗練されたデザイン 旅先だけでなく、日常でも使えるミニマルデザイン。 余計な装飾を排し、使う人のスタイルを邪魔しない普遍的な美しさが魅力です。

VITALISE GEL 40g（NEWパッケージ）

リカバリーウェアにも使用している独自素材PHT（DPV576）（※3）を使用した“塗るVENEX”とも呼ばれるマッサージゲル『VITLISE GEL』。これまでパッケージがジャータイプだったところ、今回新たにチューブタイプが登場（※4）。さっぱりとしていて、塗り広げやすいテクスチャーのため、適量を手に取って運動後の気になる部位に塗ってマッサージする際にもご使用いただけます。

※3：コロイド性ダイヤモンド、白金（整肌成分）

※4：VITALISE GEL 40gのチューブタイプ単品は、2026年3月19日（木）VENEX公式オンラインストアにて発売するとともに、ジャータイプは販売終了となります。VENEX STOREでの取り扱いについては後日当社公式サイトにてお知らせいたします。

リカバリーオープントゥレッグ

ふくらはぎをケアする『レッグコンフォート』と、足首から土踏まずまでをケアする『アンクルコンフォート』を掛け合わせた、より広い範囲で足ケアが叶う商品を目指し2026年2月に新登場したばかりのリカバリーアイテムです。

着替える必要がなく履くタイプなので、移動時や、自宅でくつろぐ時、就寝時など、場所やタイミングを気にせずリラックスしたい時に取り入れやすいアイテムです。

【商品概要】

◆商品名：Elite Package（エリートパッケージ）

◆価格：13,420円（税込）

◆内容：

１.TO＆FRO for VENEX コラボポーチ

・カラー：オレンジ、クリアー、パープル、ブルーグリーン

・素材：ナイロン100%

・サイズ：16cm/15cm/2cm

２.VITALISE GEL 40g（NEWパッケージ）

３.リカバリーオープントゥレッグ

・カラー：ブラック

・組成：ポリエステル84%、ポリウレタン16%

・サイズ：M・L

◆発売日：2026年4月3日（金）～

◆取扱店舗：

〈直営店〉Recovery Lab 日本橋

〈VENEX STORE:7店舗〉伊勢丹新宿店 本館5階、高島屋横浜店 5階、ジェイアール名古屋タカシマヤ 9階、伊勢丹立川店6階、日本橋三越本店 本館5階、大丸東京店 9階、松坂屋名古屋店 本館6階

※店舗によって展開時期が異なる場合がございますので、お近くの店舗にお問合せください。

〈オンラインストア:4店舗〉 VENEX公式オンラインストア、VENEX公式楽天市場店、VENEX公式Yahoo!店、Amazon

◆特設ページURL：https://store.venex-j.co.jp/page/elitepackage

※2026年4月3日（金）14：00公開予定

◆商品問い合わせ先：ベネクスカスタマーサービス 046-200-9288

【ベネクスについて】

健康のための３大要素「運動」「栄養」「休養」の中で、パフォーマンスを向上させるために必要な「休養」に着目。主力商品である休養時専用ウェアをはじめとするリカバリーサポート商品の開発、製造、販売、およびリカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発などを行っています。創業は「床ずれ予防マットレス」を開発、販売する介護用品メーカーとしてスタート。現在は、休養学に基づいたリカバリーに関わる商品開発を行っています。

「ヒトが本来持っている自己回復力を最大限に発揮させること」をコンセプトに、東海大学、神奈川県、当社との産学公連携事業により誕生したウェアは、エビデンス（科学的根拠）の取得や安全性を重視した開発を行い、「休養時専用ウェア」として2010年2月の発売以降、疲労回復や安眠のサポートを目的として日本代表選手らスポーツ関係者はじめ多くの方に愛用されています。現在は、豊富な商品展開を行い、全国の主要百貨店やオンラインショップで販売。これまでにシリーズ累計240万着（2026年3月初旬時点）の販売実績を記録するヒット商品となっています。

【株式会社ベネクス 概要】

法人名： 株式会社ベネクス

代表： 代表取締役 中村 太一

所在地： 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4階

電話： 046-200-9288

設立： 2005年9月30日

事業内容： リカバリーサポート商品の開発、製造、販売

リカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発など

ホームページ：https://www.venex-j.co.jp/