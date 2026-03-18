JCBの新ポイント「J-POINT」が、店頭で1ポイント＝1円でそのまま使える！全国160万ヵ所以上で利用可能に

株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB）は、2026年1月より新たな会員向けポイントサービス「J-POINT」を開始しました。あわせて、店頭でのお支払い時に「J-POINT」をそのまま利用できるコード決済サービス「MyJCB Pay」を、新機能として追加しました。

「J-POINT」は、200円（税込）ごとに1ポイントが貯まり、お支払い時には「1ポイント＝最大1円」として無駄なく活用いただけます。事前のチャージや移行手続きは一切不要。MyJCBアプリ内の「MyJCB Pay」画面でポイント利用設定をONにするだけで、Smart Code（スマートコード）™マークのある全国160万ヵ所以上の店舗ですぐにご利用いただけます（2025年9月末時点）。

セブン-イレブンやローソンなどのコンビニをはじめ、ガスト、バーミヤンといったレストラン、ドラッグストア、スーパーマーケットなど、日常の様々なシーンで活用可能です。

「JCBオリジナルシリーズ」のカードをお持ちなら、さらにお得に。対象の優待ショップ「J-POINTパートナー」での利用で、ポイントが最大10％還元されます。

もっと貯めやすく、もっと使いやすくなったJCBのポイント「J-POINT」を、ぜひMyJCBアプリで体験してみてください。

J-POINT サービス詳細はこちら

https://www.jcb.co.jp/promotion/j-point/

※お持ちのカードで利用できない場合、MyJCB Payのアイコンが表示されません。

※本機能をご利用いただくには、最新版のMyJCBアプリのダウンロードが必要です。

MyJCBアプリのダウンロードはこちら

https://www.jcb.co.jp/myjcb/app/index.html