印刷通販デジタのトートバッグプリントに最短4営業日以内発送の特急プリントが登場！
オリジナルトートバッグをはじめ、シール・ステッカーやTシャツプリントなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な「印刷通販デジタ（https://www.digitaprint.jp/ ）」を運営する株式会社デジタ（https://www.digita.co.jp/ ）は、2026年3月14日（土）トートバッグの特急プリント対応を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344004/images/bodyimage1】
イベントや展示会、急なノベルティ需要に応える最短4営業日発送
「オリジナルトートバッグを、1日でも早く届けてほしい」というニーズに応え、最短4営業日以内発送を実現する「特急トートバッグプリント」を提供いたします。
急遽決まったイベントや展示会、物販用の在庫補充など、納期に余裕がないシーンでも安心してご利用いただけるスピード印刷・配送サービスです。
正午12:00までの注文受付完了で、当日を営業日としてカウント。お急ぎの方に最適なスケジュール管理が可能です。
用途に合わせた3つのプリント方式
＜シルクスクリーンプリント＞
ロゴ・名入れの1～2色のデザインにおすすめです。他のプリント方式と比べ、最も多い枚数の注文ができるので大ロットのノベルティに最適です。
＜熱転写プリント＞
専用フィルムを圧着させるため、生地色に左右されない高発色で、フルカラーデザインも鮮明に印刷します。
＜インクジェットプリント＞
ホワイトインクを印刷しないフルカラーのみで印刷します。そのため、生地の風合いを活かした自然な仕上がりになります。
環境にも優しい、高品質なキャンバス生地
特急プリント対応のトートバッグは、厚みがあり丈夫な11.0ozのキャンバス生地。エコマーク認定の「無漂白」素材を採用しており、環境への配慮をアピールしたい企業のノベルティとしても最適です。
生地色は幅広い年齢層で使いやすい定番カラーのナチュラルのみです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344004/images/bodyimage2】
商品ラインナップ（サイズ展開）
用途に合わせて選べる3サイズをご用意しました。
＜Sサイズ＞
配布用ノベルティに最適なコンパクトサイズ。
＜Mサイズ＞
A4資料が収まる、最も汎用性の高い定番サイズ。
＜Lサイズ＞
メインバッグや物販用グッズとしても活躍する大容量サイズ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344004/images/bodyimage3】
こだわりたい方への豊富なバリエーション
「ナチュラル以外の生地色を選びたい」「特殊な素材のバッグを作りたい」という方には、通常ラインナップにて、さらに多彩なバリエーションを取り揃えております。
WEBブラウザ上のデザインシミュレータを使えば画像1枚から簡単に注文が完了します。お急ぎの際は、ぜひデジタの「特急トートバッグプリント」をご活用ください。
＜特急トートバッグプリント＞
https://bit.ly/4lqkYq1
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X(Twitter)アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email:press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号 ： 0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344004/images/bodyimage1】
イベントや展示会、急なノベルティ需要に応える最短4営業日発送
「オリジナルトートバッグを、1日でも早く届けてほしい」というニーズに応え、最短4営業日以内発送を実現する「特急トートバッグプリント」を提供いたします。
急遽決まったイベントや展示会、物販用の在庫補充など、納期に余裕がないシーンでも安心してご利用いただけるスピード印刷・配送サービスです。
正午12:00までの注文受付完了で、当日を営業日としてカウント。お急ぎの方に最適なスケジュール管理が可能です。
用途に合わせた3つのプリント方式
＜シルクスクリーンプリント＞
ロゴ・名入れの1～2色のデザインにおすすめです。他のプリント方式と比べ、最も多い枚数の注文ができるので大ロットのノベルティに最適です。
＜熱転写プリント＞
専用フィルムを圧着させるため、生地色に左右されない高発色で、フルカラーデザインも鮮明に印刷します。
＜インクジェットプリント＞
ホワイトインクを印刷しないフルカラーのみで印刷します。そのため、生地の風合いを活かした自然な仕上がりになります。
環境にも優しい、高品質なキャンバス生地
特急プリント対応のトートバッグは、厚みがあり丈夫な11.0ozのキャンバス生地。エコマーク認定の「無漂白」素材を採用しており、環境への配慮をアピールしたい企業のノベルティとしても最適です。
生地色は幅広い年齢層で使いやすい定番カラーのナチュラルのみです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344004/images/bodyimage2】
商品ラインナップ（サイズ展開）
用途に合わせて選べる3サイズをご用意しました。
＜Sサイズ＞
配布用ノベルティに最適なコンパクトサイズ。
＜Mサイズ＞
A4資料が収まる、最も汎用性の高い定番サイズ。
＜Lサイズ＞
メインバッグや物販用グッズとしても活躍する大容量サイズ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344004/images/bodyimage3】
こだわりたい方への豊富なバリエーション
「ナチュラル以外の生地色を選びたい」「特殊な素材のバッグを作りたい」という方には、通常ラインナップにて、さらに多彩なバリエーションを取り揃えております。
WEBブラウザ上のデザインシミュレータを使えば画像1枚から簡単に注文が完了します。お急ぎの際は、ぜひデジタの「特急トートバッグプリント」をご活用ください。
＜特急トートバッグプリント＞
https://bit.ly/4lqkYq1
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X(Twitter)アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email:press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号 ： 0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
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