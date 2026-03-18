山形県産ブランド豚「米の娘ぶた」使用 グランプリ受賞商品を期間限定販売 「第4回うまいものフェアinおいしい庄内空港」に参加
総合食肉業の株式会社大商金山牧場（本社：山形県酒田市山居町、代表取締役社長：小野木 重弥）は、3月20日(金)～22日(日)に開催される「第4回うまいものフェアinおいしい庄内空港」にて「米の娘ぶた(R)」を使用した商品を期間限定で販売いたします。
URL( https://www.shonai-airport.co.jp/notice/post-8107/ )
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344535/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344535/images/bodyimage2】
「第4回うまいものフェアinおいしい庄内空港」は、山形県の「おいしい庄内空港」が「食」のPRを目的に2025年より開催している物販イベントです。今回は当社を含め庄内地方に本社を構える9社が出展し、当社は人気商品「米の娘餃子」や「米の娘ぶたロース味噌漬け」をはじめとした、当社ブランド豚「米の娘ぶた」を使用した加工商品の販売を予定しています。
■最高賞グランプリ受賞「米の娘餃子」
「米の娘餃子」は、「米の娘ぶた」と金山町特産品のニラを使用した、豚肉と野菜のうまみを味わえる当社の人気No.1商品です。自社工場から一度も冷凍せず生のまま直送された新鮮な豚肉を使用しており、肉のうまみと香りをアップさせました。
2024年7月の第77回「ジャパン・フード・セレクション」にて最高賞のグランプリを獲得。審査コメントには、「タレ等を付けなくてもしっかりとした味で、肉や野菜の旨みも感じられ美味しい」「良質な豚肉のジューシーさを感じられ肉汁の旨味がすごい」など、「米の娘ぶた」の肉の甘みやジューシーなうまみが特に高く評価されました。
受賞ページURL( https://www.japan-foodselection.com/prize/r6ma1fwpop )
■当社ブランド豚「米の娘ぶた」について
「米の娘ぶた」は、山形県金山町の農場で当社がこだわりを持って育てるブランド豚です。2010年の食肉産業展「銘柄ポーク好感度コンテスト」にて最優秀賞を獲得し、さらに過去10年間の最優秀賞銘柄で競った「グランドチャンピオン大会」では最高賞の“初代グランドチャンピオン”に輝きました。国産の飼料用米と乳清（ホエー）を配合した飼料を食べて育つ豚で、やわらかい肉質と、 かむたびにうまみがあふれる、あっさりとした甘みのある脂身が特長です。
【イベント出店概要】
名称：第4回うまいものフェアinおいしい庄内空港
日時：2026年3月20日(金)～22日(日) の3日間 10:00～15:00
会場：おいしい庄内空港旅客ターミナルビル 1階特設会場
URL：https://www.shonai-airport.co.jp/notice/post-8107/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344535/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名 ：株式会社大商金山牧場（たいしょうかねやまぼくじょう）
代表 ：代表取締役社長 小野木 重弥
本社所在地 ：山形県酒田市山居町2-3-8 庄内JAビル
TEL ：0234-43-8629
URL ：https://www.taisho-meat.co.jp/index.html
設立 ：1979 年（昭和 54 年）7 月
資本金 ：10,000 万円
事業内容：豚・生産飼育業務、豚肉脱骨・整形及び部分肉製造業務、業務用食肉アウトパック業務、食肉・加工食品卸売業務、生鮮食品・米穀の販売、食肉加工品製造販売・飲食販売業・バイオガス発電事業
配信元企業：株式会社大商金山牧場
URL( https://www.shonai-airport.co.jp/notice/post-8107/ )
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344535/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344535/images/bodyimage2】
「第4回うまいものフェアinおいしい庄内空港」は、山形県の「おいしい庄内空港」が「食」のPRを目的に2025年より開催している物販イベントです。今回は当社を含め庄内地方に本社を構える9社が出展し、当社は人気商品「米の娘餃子」や「米の娘ぶたロース味噌漬け」をはじめとした、当社ブランド豚「米の娘ぶた」を使用した加工商品の販売を予定しています。
■最高賞グランプリ受賞「米の娘餃子」
「米の娘餃子」は、「米の娘ぶた」と金山町特産品のニラを使用した、豚肉と野菜のうまみを味わえる当社の人気No.1商品です。自社工場から一度も冷凍せず生のまま直送された新鮮な豚肉を使用しており、肉のうまみと香りをアップさせました。
2024年7月の第77回「ジャパン・フード・セレクション」にて最高賞のグランプリを獲得。審査コメントには、「タレ等を付けなくてもしっかりとした味で、肉や野菜の旨みも感じられ美味しい」「良質な豚肉のジューシーさを感じられ肉汁の旨味がすごい」など、「米の娘ぶた」の肉の甘みやジューシーなうまみが特に高く評価されました。
受賞ページURL( https://www.japan-foodselection.com/prize/r6ma1fwpop )
■当社ブランド豚「米の娘ぶた」について
「米の娘ぶた」は、山形県金山町の農場で当社がこだわりを持って育てるブランド豚です。2010年の食肉産業展「銘柄ポーク好感度コンテスト」にて最優秀賞を獲得し、さらに過去10年間の最優秀賞銘柄で競った「グランドチャンピオン大会」では最高賞の“初代グランドチャンピオン”に輝きました。国産の飼料用米と乳清（ホエー）を配合した飼料を食べて育つ豚で、やわらかい肉質と、 かむたびにうまみがあふれる、あっさりとした甘みのある脂身が特長です。
【イベント出店概要】
名称：第4回うまいものフェアinおいしい庄内空港
日時：2026年3月20日(金)～22日(日) の3日間 10:00～15:00
会場：おいしい庄内空港旅客ターミナルビル 1階特設会場
URL：https://www.shonai-airport.co.jp/notice/post-8107/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344535/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名 ：株式会社大商金山牧場（たいしょうかねやまぼくじょう）
代表 ：代表取締役社長 小野木 重弥
本社所在地 ：山形県酒田市山居町2-3-8 庄内JAビル
TEL ：0234-43-8629
URL ：https://www.taisho-meat.co.jp/index.html
設立 ：1979 年（昭和 54 年）7 月
資本金 ：10,000 万円
事業内容：豚・生産飼育業務、豚肉脱骨・整形及び部分肉製造業務、業務用食肉アウトパック業務、食肉・加工食品卸売業務、生鮮食品・米穀の販売、食肉加工品製造販売・飲食販売業・バイオガス発電事業
配信元企業：株式会社大商金山牧場
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