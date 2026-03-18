無料で写真をPDF化する方法｜パソコン・スマホに対応
Tenorshare Co., Ltd.は、3月18日（水）、AI高画質化・ファイル修復ツール「4DDiG File Repair」をアップデートしました。今回のアップデートでは、AIによる高画質化機能とファイル修復機能がさらに最適化されました。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://pse.is/8ubmk9
PDFはプライベートからビジネスまで幅広いシーンで活用される便利なファイル形式です。パソコンやスマートフォンを使えば、写真を簡単にPDF化でき、共有時にもレイアウトが崩れる心配がなく、さまざまなデバイスで同じ状態のまま閲覧できます。
一方で、「写真をどのようにPDFにすればよいのかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。本記事では、パソコン・iPhone・Androidスマートフォンそれぞれで写真をPDFに変換する方法をわかりやすく解説します。さらに、PDF化後の画質を向上させるポイントについても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
パート1．パソコンで写真をPDFにする方法【完全無料】
方法1：Adobe Acrobatであらゆる形式の写真ファイルをPDFに変換する
PDFはAdobe社が開発したファイルなので、Adobeソフトを使うことで簡単に写真ファイルをPDFに変換できます。Adobeには「Adobe Acrobat」というブラウザツールがあり、画像ファイルを簡単にPDF化できます。
Adobe Acrobatを使うには、Adobe公式サイトからAdobe Acrobatページを開き、画像ファイルをドラッグ&ドロップすれば完了です。
自動的にファイルが変換されるため、完成したPDFを簡単にダウンロード・共有することが可能です。難しい手順をなくして写真をPDFにするなら、Adobe Acrobatを使うようにしましょう。
方法2：「Microsoft Print to PDF」写真をPDFとして保存する
Windows10やWodows11のパソコンを使用しているなら、搭載されている「Microsoft Print to PDF」機能を使うことで写真をPDFに保存できます。
Windows環境であれば簡単に写真をPDF化できるため、手間は一切かかりません。Microsoft Print to PDFから写真をPDFとして保存するときは、以下の手順をおこなってください。
１．画像ファイルを選択して「Shift」キーを押しながら右クリック
２．表示メニューから「印刷」を選択
３．「画像の印刷」から「プリンター」のプルダウンメニューで「Microsoft Print to PDF」を選択し、「印刷」をクリック
４．「印刷結果を名前を付けて保存」画面からファイル名を入力して「保存」をクリック
以上の手順で、写真をPDF化できます。慣れれば簡単にPDF化できるようになるので、Windows10やWodows11のパソコンを使用しているときはこちらの方法を試してみましょう。
方法3：Wordに写真を挿入してPDFドキュメントを作成する
Wordソフトを使用できるなら、写真を挿入してPDFドキュメントを作成する方法もあります。Wordに写真を挿入してPDFドキュメントを作成するときは、以下の手順をおこなってください。
１．Wordを開いて画像をドラッグ&ドロップ
２．「ファイル」タブをクリック
３．「エクスポート」をクリック
４．「PDF/XPSドキュメントの作成」、「PDF/XPSの作成」をクリック
５．「ファイルの種類」を「PDF」にして「ファイル名」を入力
以上の手順で、Wordから写真をPDF化できます。Wordソフトを使うことが多い方は、こちらの方法を試してみましょう。
パート2．iPhoneで写真をPDF化する方法
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://pse.is/8ubmk9
PDFはプライベートからビジネスまで幅広いシーンで活用される便利なファイル形式です。パソコンやスマートフォンを使えば、写真を簡単にPDF化でき、共有時にもレイアウトが崩れる心配がなく、さまざまなデバイスで同じ状態のまま閲覧できます。
一方で、「写真をどのようにPDFにすればよいのかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。本記事では、パソコン・iPhone・Androidスマートフォンそれぞれで写真をPDFに変換する方法をわかりやすく解説します。さらに、PDF化後の画質を向上させるポイントについても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
パート1．パソコンで写真をPDFにする方法【完全無料】
方法1：Adobe Acrobatであらゆる形式の写真ファイルをPDFに変換する
PDFはAdobe社が開発したファイルなので、Adobeソフトを使うことで簡単に写真ファイルをPDFに変換できます。Adobeには「Adobe Acrobat」というブラウザツールがあり、画像ファイルを簡単にPDF化できます。
Adobe Acrobatを使うには、Adobe公式サイトからAdobe Acrobatページを開き、画像ファイルをドラッグ&ドロップすれば完了です。
自動的にファイルが変換されるため、完成したPDFを簡単にダウンロード・共有することが可能です。難しい手順をなくして写真をPDFにするなら、Adobe Acrobatを使うようにしましょう。
方法2：「Microsoft Print to PDF」写真をPDFとして保存する
Windows10やWodows11のパソコンを使用しているなら、搭載されている「Microsoft Print to PDF」機能を使うことで写真をPDFに保存できます。
Windows環境であれば簡単に写真をPDF化できるため、手間は一切かかりません。Microsoft Print to PDFから写真をPDFとして保存するときは、以下の手順をおこなってください。
１．画像ファイルを選択して「Shift」キーを押しながら右クリック
２．表示メニューから「印刷」を選択
３．「画像の印刷」から「プリンター」のプルダウンメニューで「Microsoft Print to PDF」を選択し、「印刷」をクリック
４．「印刷結果を名前を付けて保存」画面からファイル名を入力して「保存」をクリック
以上の手順で、写真をPDF化できます。慣れれば簡単にPDF化できるようになるので、Windows10やWodows11のパソコンを使用しているときはこちらの方法を試してみましょう。
方法3：Wordに写真を挿入してPDFドキュメントを作成する
Wordソフトを使用できるなら、写真を挿入してPDFドキュメントを作成する方法もあります。Wordに写真を挿入してPDFドキュメントを作成するときは、以下の手順をおこなってください。
１．Wordを開いて画像をドラッグ&ドロップ
２．「ファイル」タブをクリック
３．「エクスポート」をクリック
４．「PDF/XPSドキュメントの作成」、「PDF/XPSの作成」をクリック
５．「ファイルの種類」を「PDF」にして「ファイル名」を入力
以上の手順で、Wordから写真をPDF化できます。Wordソフトを使うことが多い方は、こちらの方法を試してみましょう。
パート2．iPhoneで写真をPDF化する方法