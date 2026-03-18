薬以外の選択肢も学べる！髪の無料セミナーを オンライン開催（3/19 19:00～）
発毛専門リーブ21 (本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正)は、
薄毛・抜け毛に悩む方、これから対策を始めたい方に向けて、
オンライン無料セミナー
「薬以外の選択肢も学べる！髪の無料セミナー」を
2026年3月19日（木）19:00より開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344537/images/bodyimage1】
本セミナーでは、髪や頭皮の悩みが起こる背景
（生活習慣・頭皮環境・ストレスなど複数要因）を整理しながら、
薬以外の選択肢も含めた対策の考え方を、
初めての方にも分かりやすく解説します。
Zoomを利用したオンライン形式で、顔出し不要・途中退出も
可能なため、自宅などから気軽に参加できます
セミナー内容（予定）
● 薄毛・抜け毛の悩みが「複数要因」で起こりやすい理由
● 自己流で遠回りになりやすいポイント（情報の選び方、続け方の落とし穴）
● 薬以外の選択肢も含めた、対策の考え方と整理のしかた
● よくある質問（費用の不安／相談の流れ／続け方／生活習慣 など）
● Ｑ＆Ａ（チャット質問可）
※内容は予告なく一部変更となる場合があります。
【開催概要】
・日時：2026年3月19日(木)19:00開始(約30分)
・形式：ZOOMミーティング／事前申込制
・参加費：無料
▼お申し込みはこちらから
https://www.reve21.co.jp/seminar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344537/images/bodyimage2】
※Zoom参加URLはお申し込み後に自動送信されます。
※本セミナーは情報提供を目的としており、無理な勧誘等は一切行いません。
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21 代表取締役社長：岡村勝正
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び関連商品の販売、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
薄毛・抜け毛に悩む方、これから対策を始めたい方に向けて、
オンライン無料セミナー
「薬以外の選択肢も学べる！髪の無料セミナー」を
2026年3月19日（木）19:00より開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344537/images/bodyimage1】
本セミナーでは、髪や頭皮の悩みが起こる背景
（生活習慣・頭皮環境・ストレスなど複数要因）を整理しながら、
薬以外の選択肢も含めた対策の考え方を、
初めての方にも分かりやすく解説します。
Zoomを利用したオンライン形式で、顔出し不要・途中退出も
可能なため、自宅などから気軽に参加できます
セミナー内容（予定）
● 薄毛・抜け毛の悩みが「複数要因」で起こりやすい理由
● 自己流で遠回りになりやすいポイント（情報の選び方、続け方の落とし穴）
● 薬以外の選択肢も含めた、対策の考え方と整理のしかた
● よくある質問（費用の不安／相談の流れ／続け方／生活習慣 など）
● Ｑ＆Ａ（チャット質問可）
※内容は予告なく一部変更となる場合があります。
【開催概要】
・日時：2026年3月19日(木)19:00開始(約30分)
・形式：ZOOMミーティング／事前申込制
・参加費：無料
▼お申し込みはこちらから
https://www.reve21.co.jp/seminar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344537/images/bodyimage2】
※Zoom参加URLはお申し込み後に自動送信されます。
※本セミナーは情報提供を目的としており、無理な勧誘等は一切行いません。
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21 代表取締役社長：岡村勝正
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び関連商品の販売、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
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