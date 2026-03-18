NotebookLMでスライドPDFを作成する方法｜簡単＆編集可能ガイド
PDNob公式サイトhttps://bit.ly/4buZq7j
NotebookLMは、資料をもとにスライドを自動で作れる便利なツールです。レポートやPDF、YouTubeの内容から、短時間で分かりやすいスライドを作れます。
ただし、書き出したPDFは編集しにくいという問題もあります。
このガイドでは、NotebookLMスライドPDFの作り方と、あとから編集・変換する方法をわかりやすく紹介します。
Part 1. NotebookLMのスライドとは？
NotebookLMのスライドとは、PDF・Webページ・YouTube動画など、ユーザーがアップロードした資料をもとにAIが自動生成するプレゼン資料のことです。長い文章の内容を、見出し・箇条書き・ビジュアル付きのスライドに整理してくれるため、ゼロから作る手間を大きく減らせます。
NotebookLMスライドの仕組み
NotebookLMのスライドは、GoogleのGemini 1.5 Proモデルを使い、クローズドな情報分析で生成されます。
・ユーザーがアップロードしたPDFや資料、リンクのみを分析
・インターネット上の情報を自動で取得しない
・要約・構造化・重要ポイントの抽出に特化
・元の資料と高い一致性を保つ
このため、リサーチまとめ、レポート、社内資料や学術発表などに向いています。
NotebookLMスライドの現時点の制限
とても便利な機能ですが、まだベータ版のため、いくつか注意点があります。
・PDF形式のみで書き出し（編集しにくい）
・デザインはシンプルで自由度が低い
・誤字やレイアウトの崩れが出ることがある
・画像は固定され、書き出し後に編集できない
Part 2. NotebookLMスライドPDF作成前に確認する設定
スライドを作る前に、いくつかの設定を確認しておくと仕上がりがよくなります。少しの調整で、よりスムーズに使えます。
1. 必要な資料だけ選ぶ
プレゼンに必要なPDFやメモ、リンクだけを選びましょう。関係ない内容が多いと、スライドが長くなったり、話がズレたりします。
2. スライド設定を開く
NotebookLMの「Studio」画面に進み、「Slide Deck」を見つけて編集（ペンアイコン）をクリックします。ここでスライドの作り方を設定できます。
3. スタイルを選ぶ
スライドのタイプを選べます。
Detailed Deck：レポートや詳しい説明向け
Presenter Slides：短い発表やビジュアル重視におすすめ
目的に合ったスタイルを選びましょう。
4. 長さを調整する
スライドのボリュームも選べます。
Short：簡単なまとめ
Medium：バランス重視
Long：しっかり解説
聞き手に合わせて選ぶのがポイントです。
5. 指示（プロンプト）を書く
ここはとても重要です。わかりやすい指示を書くと、仕上がりがよくなります。
例：
「学生向けに6枚のスライドを作成」
「営業用のプロ向けスライドを作成」
具体的に書くほど、AIが整理しやすくなります。
6. 出力言語を選ぶ
スライドの言語を選択します。見る人に合わせて設定しましょう。
Part 3. NotebookLMでスライドPDFを無料で作る方法
NotebookLMは、一般のGoogleアカウントがあれば無料でスライドPDFを作成できます。作成の流れはすべてNotebookLM内で完結し、他のツールは必要ありません。
スライドPDFの作り方（手順）
Step 1.NotebookLMにアクセスし、「Try NotebookLM」をクリックしてGoogleアカウントでログインします。
Step 2.アップロードボタンをクリックし、PDF・Googleドキュメント・リンクを追加します。プレゼンに必要な資料だけを選びましょう。
NotebookLMは、資料をもとにスライドを自動で作れる便利なツールです。レポートやPDF、YouTubeの内容から、短時間で分かりやすいスライドを作れます。
ただし、書き出したPDFは編集しにくいという問題もあります。
このガイドでは、NotebookLMスライドPDFの作り方と、あとから編集・変換する方法をわかりやすく紹介します。
Part 1. NotebookLMのスライドとは？
NotebookLMのスライドとは、PDF・Webページ・YouTube動画など、ユーザーがアップロードした資料をもとにAIが自動生成するプレゼン資料のことです。長い文章の内容を、見出し・箇条書き・ビジュアル付きのスライドに整理してくれるため、ゼロから作る手間を大きく減らせます。
NotebookLMスライドの仕組み
NotebookLMのスライドは、GoogleのGemini 1.5 Proモデルを使い、クローズドな情報分析で生成されます。
・ユーザーがアップロードしたPDFや資料、リンクのみを分析
・インターネット上の情報を自動で取得しない
・要約・構造化・重要ポイントの抽出に特化
・元の資料と高い一致性を保つ
このため、リサーチまとめ、レポート、社内資料や学術発表などに向いています。
NotebookLMスライドの現時点の制限
とても便利な機能ですが、まだベータ版のため、いくつか注意点があります。
・PDF形式のみで書き出し（編集しにくい）
・デザインはシンプルで自由度が低い
・誤字やレイアウトの崩れが出ることがある
・画像は固定され、書き出し後に編集できない
Part 2. NotebookLMスライドPDF作成前に確認する設定
スライドを作る前に、いくつかの設定を確認しておくと仕上がりがよくなります。少しの調整で、よりスムーズに使えます。
1. 必要な資料だけ選ぶ
プレゼンに必要なPDFやメモ、リンクだけを選びましょう。関係ない内容が多いと、スライドが長くなったり、話がズレたりします。
2. スライド設定を開く
NotebookLMの「Studio」画面に進み、「Slide Deck」を見つけて編集（ペンアイコン）をクリックします。ここでスライドの作り方を設定できます。
3. スタイルを選ぶ
スライドのタイプを選べます。
Detailed Deck：レポートや詳しい説明向け
Presenter Slides：短い発表やビジュアル重視におすすめ
目的に合ったスタイルを選びましょう。
4. 長さを調整する
スライドのボリュームも選べます。
Short：簡単なまとめ
Medium：バランス重視
Long：しっかり解説
聞き手に合わせて選ぶのがポイントです。
5. 指示（プロンプト）を書く
ここはとても重要です。わかりやすい指示を書くと、仕上がりがよくなります。
例：
「学生向けに6枚のスライドを作成」
「営業用のプロ向けスライドを作成」
具体的に書くほど、AIが整理しやすくなります。
6. 出力言語を選ぶ
スライドの言語を選択します。見る人に合わせて設定しましょう。
Part 3. NotebookLMでスライドPDFを無料で作る方法
NotebookLMは、一般のGoogleアカウントがあれば無料でスライドPDFを作成できます。作成の流れはすべてNotebookLM内で完結し、他のツールは必要ありません。
スライドPDFの作り方（手順）
Step 1.NotebookLMにアクセスし、「Try NotebookLM」をクリックしてGoogleアカウントでログインします。
Step 2.アップロードボタンをクリックし、PDF・Googleドキュメント・リンクを追加します。プレゼンに必要な資料だけを選びましょう。