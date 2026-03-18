近鉄は、「きんてつ鉄道まつり２０２６in塩浜」を、２０２６年４月２５日（土）、２６日（日）に塩浜検修車庫（三重県四日市市）で開催します。

２０２６年１月に運行を開始した１Ａ系の車両展示をはじめ、安全運行を支える日常検査が体験できる電車の検査体験、その他鉄道関連グッズの販売や体験・見学イベントなど、多彩な企画でお子さまから大人まで幅広い世代にお楽しみいただける内容となっています。

なお、一部イベントについては混雑を避けるため、インターネット抽選等による事前募集を実施します。

詳細は別紙のとおりです。





【別 紙】

「きんてつ鉄道まつり２０２６in塩浜」の概要

１．日 時 ２０２６年４月２５日（土）１０時００分から１５時００分まで

２０２６年４月２６日（日）１０時００分から１５時００分まで

※入場無料（最終入場は各日１４時３０分まで）

・雨天決行（荒天中止）

２．開催場所 塩浜検修車庫：名古屋線 塩浜駅から徒歩約５分

※会場および付近に駐車場はございません。電車・バスなどの

公共交通機関をご利用ください。

３．主なイベント内容（一部抜粋）

〇「やってみよう！」電車の検査（小学生以下・インターネット抽選）

車両の検査はたくさんの種類があり、安全な運行を確保するため

に非常に重要です。今回は日常的な検査が体験できます。

〇「みてみよう！」電動貨車への台車積み込み作業

本線を経由して、他の車両基地へ台車を運搬するための電動貨車

への台車積み込み作業を実演します。

〇あなたも車掌！「扉よし！！」（インターネット抽選）

車掌の扉操作体験を行っていただきます。

○KTE（近鉄軌道エンジニアリング）・マルチプルタイタンパー

廃品販売（２５日のみ）

マルチプルタイタンパー（保線車両）の廃品を販売します。

商品がなくなり次第販売終了します。

４．インターネット抽選・事前応募イベントについて

一部のイベントは、インターネット抽選・事前応募により、

当選された方のみ参加することができます。

（１）インターネット抽選

・応募期間 ２０２６年３月２５日（水）１０時００分から

４月８日（水）２０時００分まで

・応募方法 鉄道まつり専用ホームページから応募いただけます。

URL：https://kintetsu-tetsudo-matsuri.jp/2026/spring/

・当選発表 抽選結果は、4月15日頃に当選された方にのみ

メールでお知らせします。

（当選メールをイベント参加時にご呈示ください。）

・対象イベント

・「やってみよう！」線路・電気のしごと（※小学生以下、

雨天時は中止）

・鉄道模型走行見学会

・「やってみよう！」電車の検査（※小学生以下）

・あなたも車掌！「扉よし！！」

（２）事前応募（主催：NHK津放送局）

・応募期間 ２０２６年３月２５日（水）１０時００分から

４月８日（水）２０時００分まで

・応募方法 NHK津放送局のホームページから応募いただけます。

URL：https://ｗｗｗ.nhk.or.jp/tsu/

・当選発表 抽選結果は、４月１５日頃に当選、落選ともに

メールでお知らせします。

（当選メールをイベント参加時にご呈示ください。）

・対象イベント ＮＨＫ津放送局主催「中井精也の絶景！

てつたび」トークショー

・問い合わせ先 NHK津放送局

（TEL：０５９ ２２９ ３０００）

５．塩浜会場へのアクセスツアー

（１）「往路 貸切列車で行く きんてつ鉄道まつり２０２６in塩浜」ツアー

（大阪上本町駅発）

・実施日 ４月２５日（土）・４月２６日（日）

※両日とも「楽」利用（往路のみ）

・運行区間 大阪上本町駅から塩浜駅

停車駅は、鶴橋駅、大和八木駅、名張駅

・旅行代金 大阪上本町駅からの場合

おとな ６,２００円 こども ３,７００円

※復路の乗車券は旅行代金に含まれますが、特急をご利用の

場合は、別途特急料金が必要となります。

※他駅からの設定もあります。

・発売期間 ３月１９日（木）１４時００分から各運行日の

２週間前まで

・発売箇所 Web発売のみ。（以下のURLから申し込みください）

URL：https://www.kintetsu.co.jp/zigyou/ekicho/

※ツアーの詳細は、近鉄旅の予約センターにお問い合わせ

ください。

問い合わせ先 ０６ ６７７５ ３６３６

（平日 １０時００分から１７時３０分まで）

（２）「往復 観光列車『つどい』で行く きんてつ鉄道まつり２０２６in塩浜」

ツアー（鳥羽駅発）

・実施日 ４月２５日（土）・４月２６日（日）

※往路、復路とも「つどい」

・運行区間 鳥羽駅から塩浜駅間

停車駅は、宇治山田駅、伊勢市駅、松阪駅、伊勢中川駅、津駅

・旅行代金 鳥羽駅からの場合

おとな ３,９８０円 こども ２,３６０円

※他駅からの設定もあります。

・発売期間 ３月２３日（月）１０時００分から各運行日の２０日前まで

・発売箇所 近鉄名古屋駅、近鉄四日市駅、白子駅、津駅、伊勢中川駅、

宇治山田駅、鳥羽駅の各駅営業所およびWeb発売

（以下のURLから申し込みください）

URL：https://www.kintetsu.co.jp/zigyou/ekicho/

※ツアーの詳細は、伊勢中川駅営業所

０５９８ ４２ １１０１にお問い合わせください。

（以 上）