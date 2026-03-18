養老鉄道では、今年も人気企画列車「枡酒列車」を運行いたします。

今年の「枡酒列車」では、毎月ご提供する日本酒の銘柄を昨年の２本から３本に増やしました。お弁当も一新し、より充実した内容でお楽しみいただけます。

ご提供する日本酒は、江戸時代や明治時代に創業した、養老鉄道沿線の歴史ある酒蔵が醸した逸品です。全国シェア約8割を誇る大垣市の特産品・木枡でお出ししますので、ひのきの香りがほのかに漂い、日本酒の味わいを一層引き立てます。

また、昨年に引き続き、イラストレーター・ささつゆ様とのコラボレーションも継続して実施いたします。





※写真は昨年の様子です









４月～６月の「枡酒列車」の運転について





１．実施日

２０２６年４月２６日（日）※酒…所酒造・武内酒造・玉泉堂酒造

５月１６日（土）※酒…大塚酒造・渡辺酒造醸・細川酒造

６月２１日（日）※酒…三輪酒造・所酒造・武内酒造





２．実施列車

大垣駅１１時４６分発 桑名行





３．実施区間

大垣駅～桑名駅間 （所要時間約１時間１０分）





４．参加代金

大人１人につき8，8００円（消費税等含む）

※養老鉄道１日フリーきっぷ、弁当、酒（３００ml×３）、お水、枡代等を含みます。





５．募集人員

最大３４名（最小催行人員１５名）

※飲酒を伴うため、２０歳未満の方はご参加できません。





６．申込方法

当社ホームページ（https://www.yororailway.co.jp/）の「イベント」のバナーをクリックし、イベントカレンダーよりご希望の実施日のイベント名をクリックしてからお申込みください。





７．申込期間

お申込みは先着順で開催月毎に受付。各月受付開始日の９時３０分より。

４月２６日（日）・・・３月１９日（木）より受付開始

（締切4月１０日・正午）

５月１６日（土）・・・４月 １日（水）より受付開始

（締切5月1日・正午）

６月２１日（日）・・・５月 ７日（木）より受付開始

（締切6月5日・正午）

※催行が決定した時点でお申込みいただいた方へ連絡いたします。





８．コラボ詳細

イラストレーターのささつゆ様と枡酒列車のコラボ企画を実施します。

〇ささつゆ様プロフィール

日本酒特化イラストレーター兼デザイナー

「岐阜の日本酒イラスト展」主催

・４月から６月に運行するすべての枡酒列車にささつゆ様が乗車します。

・コラボ記念として「枡酒列車」にご乗車いただいた方にはオリジナルポストカードをプレゼント！

・車内にてオリジナルグッズを販売します。

昨年販売したキーホルダー





以 上