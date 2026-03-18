株式会社ＩＡＣＥトラベル(本店：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：西澤 重治 証券コード：343A)が協賛する「UPDATE EARTH シンポジウム Spring」が2026年3月7日に開催されました。当イベントの中では行われた「スタートアップとプラットフォーム」をテーマとしたパネルディスカッションにおいて、当社代表取締役社長の西澤がパネリストとして登壇したことをお知らせいたします。





ディスカッションの様子ディスカッションの様子(右端：西澤 重治)





当日のパネルディスカッションには、株式会社ニトリホールディングス 代表取締役会長 似鳥昭雄氏、衆議院議員 新藤義孝氏をはじめ、各界を代表するトップランナーが登壇しました。西澤は企業経営者の立場から、スタートアップと既存企業の連携の可能性や、日本発イノベーションの創出に向けた企業の役割などについて議論に参加しました。





ＩＡＣＥトラベルは、ICTスタートアップリーグへの参画などを通じてスタートアップ支援にも取り組んでおり、今後も新しい挑戦を行う企業や人材を応援しながら、イノベーション創出への貢献を目指してまいります。





集合写真(右から2番目：西澤 重治)





■ UPDATE EARTH シンポジウムについて

本シンポジウムは、一般財団法人UPDATE EARTHが運営するイノベーションイベントです。

起業家の発掘・育成や社会課題の解決を目的に開催されており、スタートアップ、企業、行政関係者など多様なプレイヤーが集い、未来の産業や社会のあり方について議論する場となっています。

なお、UPDATE EARTH シンポジウムの様子は、以下のイベントページにてアーカイブ配信をご覧いただけます。

https://updateearth-foundation.org/









■ 株式会社ＩＡＣＥトラベル

社名 ： 株式会社ＩＡＣＥトラベル

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目14番5号

設立 ： 1982年2月24日

事業内容： クラウド出張手配システム「Smart BTM」の運営および

出張マネジメントサービスの提供を中心とする旅行事業

URL ： https://www.iace.co.jp/corporate/