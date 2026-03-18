株式会社エスディーメディカル(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：神野 超)は、2026年3月1日付で資本金を1,000万円から3,000万円に増資いたしました。

当社は創業以来10年以上にわたり、業界最安値水準の歯科医療機器を提供し、歯科医院様の経営負担の最小化に取り組んでまいりました。昨今、円安や世界的なインフレなど外部環境の不透明さが増すなか、さらなる事業拡大と日本の歯科医療への貢献強化を目的に、財務基盤を増強いたしました。





会社ホームページ： https://www.sdmedical.net/





SDユニット設置事例(1)









■増資の概要

増資前資本金：1,000万円

増資後資本金：3,000万円

実施日 ：2026年3月1日









■増資の背景と目的

当社は2012年3月の設立以来、「目的別機能を適正価格で」をコンセプトに、業界最安値水準の歯科ユニット「SDユニット」(1,098,000円～)をはじめ、歯科タービン「スーパーダイソン」、開業費用930万円からの「開業パック」、「3年で返品可能なローン制度」など、LCC(格安航空会社)型のビジネスモデルで歯科医院様の開業・経営を支援してまいりました。一般的な歯科ユニットの市場価格が250万円～400万円に及び、大手4社でシェア約80％を占める寡占市場(2019年度、矢野経済研究所調べ)において、歯科医師が患者ファーストの医療を実践しやすい環境づくりに取り組んできた結果、全国の歯科医院様から高い支持をいただいております。





近年、円安(2022年以降1ドル150円台で高止まり)、世界的なインフレ、中東情勢や地政学リスクを背景とした原油・エネルギー価格の高騰により、輸入依存の高い歯科医療機器の製造・物流コストは大幅に上昇しており、業界他社の多くが製品価格への転嫁を余儀なくされています。当社は米国FDA・欧州CE認証取得の世界標準部品の採用、製造原価から適正利益を算出するコストアプローチ型の価格設定、ショールームにお金をかけないLCC型の運営により、コスト上昇を最小限にとどめることを基本姿勢としてきました。





創業から10年以上が経過した今、外部環境がさらに不透明さを増すなかでも歯科医院様の経営負担をできる限り抑え続けるための財務基盤を強固にするとともに、より多くの歯科医院様の経営安定と、その先にある患者様の歯科医療アクセス向上に貢献するべく、このたびの増資を決断いたしました。









■今後の展望

今回の資本増強を踏まえ、当社は以下の取り組みを推進してまいります。

1. アフターメンテナンス体制の強化

製品の販売にとどまらず、導入後の安心を支えるメンテナンス・修理体制の拡充に注力します。ご導入いただいた歯科医院様に長く安全に使い続けていただけるよう、迅速かつ明瞭な保守サービスの提供を推進します。





2. 全国販売ネットワークの強化

現在、関西・関東・東海・中国・九州の各地区に代理店を展開しておりますが、さらなる販売網の拡大と、代理店各社とのパートナーシップ深化を図ります。





3. 経営支援サービスの拡大

医療機器の提供にとどまらず、開業支援・資金調達支援・デジタル化のサポートなど、歯科医院の経営全般にわたる支援をより充実させます。





4. 歯科医療の地域格差解消への貢献

全国どの地域の患者様も等しく最新の歯科医療を受けられるよう、歯科医院の設備導入コストを下げ、医療機器投資の障壁を取り除くことで、日本全体の歯科医療水準向上に貢献します。









■商品概要

商品名 ： SDユニット

種類 ： AJ10、AJ15、AJ18

価格 ： 1,098,000円(税別)～

専用ページ： https://sd-unit.com/





商品名 ： スーパーダイソンタービン

種類 ： NSK仕様、Kavo仕様、ヨシダ仕様

価格 ： 特別価格

専用ページ： https://dentalwebsite1.com/









■会社概要

商号 ： 株式会社エスディーメディカル

代表者 ： 代表取締役社長 神野 超

所在地 ： 〒535-0003 大阪市旭区中宮5-8-13プレステージ中宮1階

電話番号： 06-6829-6336

設立 ： 2012年3月

事業内容： 医療機器製造販売

資本金 ： 3,000万円

URL ： https://www.sdmedical.net/





販売店：

関西地区 株式会社前仲原物産 ： https://may-dental.com/

https://menakabaru.com/

関東地区 株式会社DNKサポート ： https://dnk-dental.com/

東海地区 ワークステック株式会社 ： https://dentallife.jp/

中国地区 有限会社久本電化ドクター： https://d-doctor.top/

九州地区 株式会社ワンフォレスト ： https://oneforest.jp/