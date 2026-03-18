全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、2026年5月21日(木)より開催する新作リアル脱出ゲーム『最後の放課後からの脱出』のテーマソング「最後の放課後からの脱出」を、4月2日(木) 0:00より各種ストリーミングサービスやダウンロードサイトにて配信リリースいたします。さらに本楽曲のミュージックビデオを同日公開いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/houkago/

「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部プロジェクト」とは、リアル脱出ゲームに魅了された高校生4人が「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」を結成し、自らリアル脱出ゲームを制作しようとする、まるで実在するかのようなリアルな高校生たちを描いた物語です。2024年夏のプロジェクトスタート以降、全国で多くの方を魅了してきました。

■イベントのテーマソングとして、最新曲「最後の放課後からの脱出」が4月2日(木)より配信開始！

プロジェクト最新作となる『最後の放課後からの脱出』のテーマソングとして「最後の放課後からの脱出」が決定いたしました。歌唱と作詞は「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」の4人、作曲と編曲はSCRAPのほぼすべての楽曲を手がける伊藤忠之が担当。本楽曲は、4月2日(木) 0:00よりSpotifyやApple Musicなど各種ストリーミングサービスおよびダウンロードサイトにて配信、販売いたします。

■楽曲公開にあわせて、ミュージックビデオも公開予定！

さらに配信開始となる4月2日(木) 0:00には、プロジェクト初となるミュージックビデオも同時公開。歌詞に込められた卒業への切ない思いと、その先に続く未来への希望を表現した映像となっております。ミュージックビデオは、光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@hgm_escape)にて公開いたしますので、チャンネル登録をして公開をお待ちください。また、配信当日に自動でライブラリへ追加されるPre-add / Pre-save、およびiTunesでの予約注文が本日より受付開始。あわせてご予約いただくことで、配信開始と同時に楽曲をお楽しみいただけます。▼Pre-add / Pre-save&事前販売はこちらhttps://linkco.re/b41teD1D「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」のこれまでの歩みと卒業への思いが詰まった本楽曲。ぜひイベントスタート前からお聞きいただき、ご参加への思いを馳せてください。

『最後の放課後からの脱出』テーマソングについて

■楽曲名：最後の放課後からの脱出■歌：光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部朝倉渚(CV.和久野愛佳)、清水海咲(CV.菱川花菜)、橘一葉(CV.田村好)、古城琴音(CV.長妻樹里)■作詞：光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部■作曲／編曲／プロデューサー：伊藤忠之■配信/販売先：SpotifyやApple Musicほか、各種ストリーミングサービスおよびダウンロードサイトにて配信/販売■販売価格：255円■Pre-add / Pre-save&事前販売：https://linkco.re/b41teD1D

『最後の放課後からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/houkago/◼︎ストーリー「放課後、体育館に来てください」卒業式前日、あなたの机に入れられていたのは差出人不明の手紙だった。あなたは光ヶ峰学園高校の3年生。手紙に誘われたあなたが体育館に向かうと、そこには3年生が全員集められていた。その中にはリアル脱出ゲーム部の3年生である一葉と琴音もいる。戸惑うあなたたちの前に現れたのは、リアル脱出ゲーム部の2年生である渚と海咲。渚「この体育館に謎を仕掛けて、3年生の皆さんを閉じ込めました！」海咲「すべての謎を解き明かしてここから脱出できなければ...明日の卒業式には出席できません！」2人の宣言により突如始まった、卒業を懸けたリアル脱出ゲーム。あなたは一葉や琴音と協力し、仕掛けられた謎を解き明かしていく。すべての謎を解き明かし、この光ヶ峰学園から笑顔で卒業することができるだろうか？

◼︎プレイ形式・所要時間：約110分・参加人数：1チーム最大4人・一斉スタート・屋内イベント◼︎開催会場、日程【東京】リアル脱出ゲーム渋谷店：2026年5月21日(木)～6月21日(日)大阪、愛知でも開催予定！◼︎チケット販売スケジュール一般販売：2026年3月7日(土)12:00～◼︎チケット料金〈前売(平日)〉一般：3,900円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,600円(合計14,400円)〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,200円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,900円(合計15,600円)〈当日(平日)〉一般：4,200円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,900円(合計15,600円)〈当日(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,500円グループチケット(1～4人)：1人あたり4,200円(合計16,800円)※チケットの詳細は、特設サイトをご確認ください。◼︎主催/企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine