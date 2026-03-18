“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、大阪市中心部へのアクセスの良さと、日々のくらしと大型公園の広大な自然が調和したエリアとして人気の大阪府吹田市内に、3月25日（水）「ライフ緑地公園店」をオープンいたします。 店舗周辺には単身世帯や子育て世代のファミリー層のお客様が多いことから、ライフ自慢のお惣菜・手作りパン、簡単調理で便利な商品を種類豊富に取りそろえいたします。平日は緑地公園駅から帰宅される方の時間をかけずにお買い物を済ませたいニーズに、休日は広域から衣食住のまとめ買いと楽しいお買い物を体験したいニーズにお応えいたします。 店舗コンセプトは『「地・産・値・笑（ちさんちしょう）」により、地元のお客様と従業員がつながり、くらしが変化し満たされることで、「圧倒的に地元から愛されるお店」を実現すること』。地元の方のライフスタイルに適応し、産地から鮮度感あふれる商品や、価値あるこだわり商品の品ぞろえで特別感をプラスすることで、ご来店されたお客様が思わず笑顔になるサービスを提供するお店づくりを目指してまいります。

◆店舗特徴 ※写真はすべてイメージです

＜毎日の食卓や特別な日を華やかにする生鮮食品＞

【農産】緑地公園ファーム

地元江坂や関西近郊で採れた野菜・京都府産の伝統野菜を「緑地公園ファーム」として集合展開いたします。

【水産】朝〆直送鮮魚

神戸市場で出荷当日の朝に活〆した新鮮な生魚を店舗に直送。午前中は丸魚で、午後は調理しやすい切り身や短冊にしてご提供いたします。対面調理場で調理も承ります。

【畜産】兵庫県産丹波いより和牛

兵庫県丹波地方の「井寄牧場」で丁寧に育てられた黒毛和牛。少人数世帯でもお求めやすい小量目サイズからご用意いたします。

【畜産】BBQコーナー

BBQにおすすめのカルビ・ハラミ・タンなど人気の部位を集めた焼肉セットや、食べ応え抜群の厚切り肉など、ライフならではの商品を品ぞろえいたします。

＜忙しい毎日の味方！自慢のお惣菜と簡単便利な時短商品＞

【惣菜】手作りマリネ

地域最大級のお惣菜コーナーでは、おかずのプラス一品やおつまみにぴったりの手作りマリネをご提供いたします。

【惣菜】満腹サラダ

野菜とともに、ベーコンや鶏肉、たまごなどのたんぱく質が一緒に摂れる、満腹サラダ各種を品ぞろえいたします。

【小麦の郷】オリジナルフレンチトースト

人気のフレンチトーストに、温めておいしい“惣菜系フレンチトースト”が仲間入り！電子レンジ対応で、温めるとホットサンドのような味わいをお楽しみいただけます。

【食品】そのまんま冷凍

ライフ自慢のお惣菜や手作りパンを専用の機械で急速冷凍して展開する「そのまんま冷凍」コーナー。新商品として冷凍食品で人気のピザと巻き寿司が登場いたします。

【水産】さか菜亭

一度も冷凍されていない生の原料を使用した、お魚本来の食感や味わいを楽しめる水産売り場ならではのお惣菜。旬の「さわら」を使用したカツや天ぷらもご用意いたします。

【水産】冷凍ミールキット

フライパンで炒めるだけで簡単におさかな料理が出来上がり、保存にも便利な冷凍ミールキットを品ぞろえいたします。

＜品質や素材にこだわった逸品＞

【ビオラル】子ども菓子コーナー

お子様のおやつにおすすめ。健康や自然志向に合わせたプライベートブランド「BIO-RAL（ビオラル）」の素材にこだわった子ども菓子シリーズを新発売いたします。

【食品】大容量ヨーグルトコーナー

人気が高まっているヨーグルトコーナーでは、週末のまとめ買い需要に対応し、ライフオリジナル商品をはじめとしたパウチタイプの商品を豊富に取りそろえいたします。

【食品】ヒロコーヒー

地元のコーヒーショップ「ヒロコーヒー」の各種商品をお取り扱いいたします。

【食品】マネケン

吹田市に本社を構える株式会社ローゼンが取り扱う「マネケン」のベルギーワッフル各種をご提供いたします。

＜日用品・衣料品のご購入もライフで♪＞

【生活関連】フェイスマスクコーナー

ご自身のお肌に合わせた商品をお選びいただけるよう、フェイスマスクをお試しサイズから種類豊富に品ぞろえいたします。韓国で人気の商品も数多く取りそろえております。

【生活関連】タオル研究所

インターネット販売で人気の「タオル研究所」の品質にこだわったタオル各種をお取り扱いいたします。

【衣料品】リカバリーウェア

健康維持や日常の疲労ケアへの意識が高まり人気のリカバリーウェア。機能にこだわったナイトウェアや肌着・靴下各種を展開いたします。

【衣料品】tutuanna

有名ブランド「tutuanna」の靴下や服飾雑貨を取りそろえいたします。

◆店舗概要

店 名：ライフ緑地公園（りょくちこうえん）店住 所：〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-15-9電 話 番 号 ：06-6170-2081開 店 日：2026年3月25日（水）建 物 構 造 ：鉄骨造 地上2階建て売 り 場：1階・2階売り場面積：3,153㎡営 業 時 間 ：9：30～24：00（2階は21：00まで）駐 車 場：109台売 上 目 標 ：31億円店 長：山崎 友大（やまさき ゆうき）従 業 員 数 ：220人（社員28人、パートナー192人）※詳細は https://store.lifecorp.jp/detail/west450/ をご確認ください※ライフ緑地公園店のオープンで、当社の店舗数は319店舗（首都圏148店舗、近畿圏171店舗）となります

◆商圏（店舗から1km圏内）

・年齢別人口構成は40代が16.8％と1番高く、次いで30代が14.1％です。40代未満の比率が大阪府全体より高くなっています。・単身世帯比率が50.9％と半数を占める一方で、30～50代のファミリー世帯も多い地域です。

◆店舗周辺図

北大阪急行電鉄「緑地公園」駅より徒歩約8分

◆フロア図

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。