神代植物公園のばら園では、約400種類・5,200株の多彩な春バラが一面に咲き揃います。その最盛期に合わせて「春のバラフェスタ」を開催します

「世界バラ会連合優秀庭園賞」を受賞した本ばら園では、園名を冠した‘クィーン・オブ・神代’や開園当初から育てているヘレン・トロ―ベルなどの貴重な品種、原種やオールドローズのコレクションをご覧になれます。また‘ピース’をはじめとした世界中で愛されている「世界バラ会連合殿堂入りのバラ」全19品種をお楽しみいただけます。春の陽光に包まれたばら園で、優雅な一時をお過ごしください。

世界バラ会連合殿堂入りのバラ

≪世界バラ会連合優秀庭園賞≫

ロンドンに本部を置く、世界40か国のバラ会が加盟する「世界バラ会連合」により、バラ園の育成、維持管理、展示様式が高い水準に達しているバラ園に贈られる賞です。

１.開催日

令和８年５月２日(土）～５月31日(日）





※５月７日(木）、11日(月）、 18日(月）、25日(月）は休園日です｡

２.内容

（１）「早朝開園」～芳醇な香りが満ちるばら園を満喫！～

通常９時30分開園のところ、春のバラフェスタ開催期間中の土曜日・日曜日は８時から開園します。バラの香りは晴天日の早朝から午前中に最も強くなります。芳醇な香りに包まれた朝のばら園をお楽しみください。【日時】５月２日(土)、３日(日・祝)、９日(土)、10日(日)、16日(土)、17日(日)、23日(土)、24日(日)、30日(土)、31日(日）８時～17時（入園は16時まで）※通常は９時30分開園【場所】本園（園内マップ参照） 【参加費】無料（入園料別途）

（２）ばらコンサート ※雨天中止

大空のもと、広大な芝生広場で美しい音の調べを体感していただけます。 【日時】５月23日(土）、24日(日）各日11時15分～、14時15分～（各回約30分）【場所】芝生広場（園内マップ参照） 【内容】 ＜５月23日(土）＞ バリトンサックス×ギター（ジャズ)出演者：one difference【白坂勉氏（バリトンサックス）、米田雄一氏（ギター）】＜５月24日(日）＞ ヴァイオリン×チェロ（クラッシック)出演者：西田早良氏（ヴァイオリン）、 浅井智佳子氏（チェロ）【参加費】無料（入園料別途）

※開催時間に芝生広場にお越しいただければご参加いただけます。※演目については決定次第、当園公式HPにてお知らせします。【神代植物公園公式HP】 https://www.tokyo-park.or.jp/park/jindai/index.html

https://www.tokyo-park.or.jp/park/jindai/index.html

（３）調布国際音楽祭2026連携企画 フローラルコンサート ※雨天中止

大空に響く、フレッシュな演奏をお楽しみください。【日時】５月30日(土） 11時15分～、14時15分～ （各回約30分）【場所】芝生広場（園内マップ参照）【内容】調布国際音楽祭選抜メンバーによるアンサンブル・コンサート（詳細は後日発表）【参加費】無料（入園料別途）【共催】 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団

※開催時間に芝生広場にお越しいただければご参加いただけます。※詳細については決定次第、当園公式HPにてお知らせします。※中止の場合は当園公式X（旧Twitter）にてお知らせします。■神代植物公園公式X（旧Twitter）：https://x.com/ParksJindai

https://x.com/ParksJindai

（４）バラのカフェテラス ※雨天中止

ばら園を一望するテラスでバラのソフトクリーム、コーヒーなどを販売します。【日時】４月25日(土）～６月７日(日） 10時～16時【場所】ばら園テラス（園内マップ参照）【参加費】無料（入園料別途）※中止の場合は当園公式X（旧Twitter）にてお知らせします。

（５）バラのお楽しみショップ ※雨天中止

バラの切花等を販売します。【日時】出店内容及び日時は決定次第、当園公式HPにてお知らせします。【場所】ばら園内（園内マップ参照）【参加費】無料（入園料別途）※中止の場合は公式X（旧Twitter）にてお知らせします。

（６）春のバラ展

選りすぐられた多品種のバラの切花やアレンジメントが会場を彩ります。【日程】５月12日(火）～17日(日）９時30分～16時30分【場所】植物会館１階展示室（園内マップ参照）【参加費】無料（入園料別途）【協賛】武蔵野バラ会

（７）春のミニバラ盆栽展

樹木であるバラの特性を活かして形づくられた大小多彩な盆栽、盆景、ドールガーデンなどを展示します。【日程】５月12日(火）～17日(日）開園時間中【場所】屋外特設展示場（園内マップ参照）【参加費】無料（入園料別途）【協賛】ミニバラ盆栽愛好会

（８）ガイドボランティアによる「ばら園ガイドツアー」 ※雨天中止

ガイドボランティアが見頃の“ばら園”を中心に園内の見どころや見頃の植物をご案内します。【日時】５月９日(土)、13日(水)、16日(土)、17日(日)、21日(木)、23日(土)、29日(金)、30日(土)各日10時30分～、13時30分～（各回60分程度）【集合場所】ばら園カリヨン前【参加費】無料（入園料別途）【定員】なし【参加方法】各回開始時間までに、集合場所へお集まりください。【協力】神代植物公園ガイドボランティアクラブ※中止の場合は公式X（旧Twitter）にてお知らせします。

（９）バラフェスタをもっと楽しくする無料の体験型スマートフォンアプリ

①『バラノナ』（バラ品種自動判定アプリ）

スマホをバラにかざすと、AIで自動判定した品種名を表示することができるアプリ『バラノナ』を無料でご利用いただけます。 【日程】「春のバラフェスタ」会期中毎日【場所】ばら園（園内マップ参照）【参加費】無料（入園料別途）

※「バラノナ」の使い方については下記HPでご確認ください。【バラノナの使い方】https://www.tokyo-park.or.jp/park/jindai/news/2024/park_info_47.html※アプリはApp Store/Google Playからインストールをお願いします。●iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/baranona-app/id6462820689●Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ac.it_chiba.baranona&hl=ja&gl=JP

②『神代バラコレ』

神代植物公園の「春のバラフェスタ」にてご自身のスマートフォンで撮影したバラの写真を品種別にコレクションできるフィールドアプリです。各品種の解説もご覧いただけます。 自分だけのバラ図鑑をつくってみませんか？

≪バラの写真提供のお願い≫楽しく写真を集めた後は、写真データの提供にご協力ください。ご提供いただいた写真データは、AIによるバラの品種自動判別アプリの学習のために活用させていただきます。

【日程】「春のバラフェスタ」会期中毎日【場所】ばら園（園内マップ参照）【参加費】 無料（入園料別途）

※「神代バラコレ」の使い方については下記HPでご確認ください。神代バラコレの使い方：https://stair.center/archives/3007 ※アプリはApp Store/Google Playからインストールをお願いします。●iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id6443528435 ●Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ac.it_chiba.hanacollection&pli=1

③ 東京都公園協会公式アプリ『TOKYO PARKS PLAY』

公園の自然の中で「探す、集める、考える、知る、遊ぶ」といった体験を、ミッションを通じてゲーム感覚でお子様から大人まで楽しめるスマートフォンアプリです。≪ミッション内容≫ ・ばら園の見どころ紹介 ・バラパレットを作ろう・バラの香りを楽しもう ・ふるふる公園たんけん隊 ・しぜんはっけんビンゴ【日程】「春のバラフェスタ」会期中毎日【場所】ばら園、大温室他【参加費】無料（入園料別途）

※詳細は、下記URLより「TOKYO PARKS PLAY」のHPをご覧ください。https://www.tokyo-park.or.jp/special/pickup/tokyoparksplay.html※アプリはApp Store/Google Playからインストールをお願いします。●iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/tokyo-parks-play/id1290003608 ●Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.tokyopark.tokyoparksplay&hl=ja

（1０）講演会「バラの品種改良の道すじ ～Mr.Rose 鈴木省三(せいぞう)が遺したもの～」

バラには多くの系統と多彩な品種があります。バラの原種からどのような道すじを経てこれらの系統（オールドローズ、現代バラ）と品種が誕生したのでしょうか。講師は日本バラ界の巨人・育種家の鈴木省三(せいぞう)氏に師事した、高橋和彦氏です。バラの歴史に残る名花をご紹介しながら、彼が遺した業績とバラの品種改良の歴史をたどります。【日時】５月３日(日・祝） 13時30分～15時30分【場所】植物会館２階集会室（園内マップ参照）【講師】高橋和彦氏 (東京農工大学農学部 産学連携研究員、東京農業大学オープンカレッジ「初めてのバラづくり講座」講師） 【参加費】無料（入園料別途）【定員】40名（事前申込み制/Web）

申込方法

下記のWEBサイトよりお申込みください。≪申込みサイト≫ https://form.run/@jindai-event-sm-Owz1VNWznggepLyZEqtB≪締切日≫ 令和８年４月10日(金）※応募者多数の場合は抽選になります。※当落結果については、申込者全員にイベント開催日の１週間前までにメールにてお知らせします。

五感を刺激する“推し旅” ～春のばら園の楽しみ方～

① バラの香りは午前中が最も強いといわれています。芳醇な香りが満ちるばら園を散策し、ばら園テラスで、バラソフトを堪能。

② 神代植物公園は、隣接する深大寺の手水舎で花の装飾を展示しています。参詣とあわせてご覧ください。その後は、深大寺と深大寺そばを堪能。

③ 水生植物園では、5月上旬からアヤメやカキツバタが、下旬にはハナショウブが開花します。花菖蒲田に植えられた約50品種1，500株のハナショウブを堪能。

※水生植物園への入園は無料です。当園に入園後、水生植物園をご利用の際は、当日に限り再入園ができます。再入園の際にはスタッフにお声かけください。※「春のバラフェスタ」開催期間中は混雑が予想されます。公共交通機関をご利用ください。

『LOGet!CARD（ロゲットカード）』配布中！

『LOGet!CARD（ロゲットカード）』は、日本全国の観光スポットを統一のフォーマットでシリーズ化したコレクションカードです。ミッションをクリアすると、ゲットできます。カードのデザインは満開の「ばら園」です。「春のバラフェスタ」の思い出にいかがですか。

【配布場所】神代植物公園及び植物多様性センター【配布条件】神代植物公園（本園・有料区域）内の植物会館（神代植物公園サービスセンター）にてクイズを確認し、WEB上でクイズとアンケートに回答ください。その後、神代植物公園植物多様性センター（無料区域）の受付にてクイズ回答送付完了画面をご提示いただいた方に配布しています。※「神代植物公園LOGet!CARD（ロゲットカード）」の使い方については下記HPでご確認ください。https://www.tokyo-park.or.jp/event_search/10_8_loget_card_loget_card_11_3_4_web_1.html

３.開催場所

４.その他

https://www.tokyo-park.or.jp/event_search/10_8_loget_card_loget_card_11_3_4_web_1.html

・バラの開花状況や雨天時のイベントの開催状況などは公式ホームページ、または公式X（旧Twitter）にて最新情報をご確認ください。 ・本公園は、皆様の安全に配慮しながら、節電して営業しています。電力を「へらす」「つくる」「ためる」ＨＴＴに、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 ・当施設には、授乳室、おむつ交換室、ベビーカー置場を設けています。小さなお子様と一緒にイベントにお越しいただけます。

神代植物公園について

武蔵野の面影が残る園内で、四季を通じて草木の姿や花の美しさを味わうことができます。この公園はもともと、東京の街路樹などを育てるための苗圃でしたが、戦後、神代緑地として公開されたあと、昭和36年に名称も神代植物公園と改め、植物公園として開園されました。

【開園時間】９時30分～17時（最終入園は16時）【休園日】毎週月曜日（祝日の場合は翌日）12月29日～１月１日【住所】調布市深大寺元町５-31-10

https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%A5%9E%E4%BB%A3%E6%A4%8D%E7%89%A9%E5%85%AC%E5%9C%92

【交通】 ≪京王線から≫・調布駅から小田急バス吉祥寺駅または三鷹駅行き「神代植物公園前」下車、または京王バス深大寺行き「神代植物公園」下車・京王線つつじヶ丘駅から京王バス深大寺行き「神代植物公園」下車≪ＪＲ中央線から≫・三鷹駅または吉祥寺駅から小田急バス調布駅北口または深大寺行き「神代植物公園前」下車【入園料】一般 500円65歳以上 250円中学生 200円※小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料※水生植物園及び植物多様性センターは無料で入園できます。【年間パスポート】 一般 2,500円 65歳以上 1,250円【問い合わせ先】神代植物公園サービスセンター 042-483-2300 （9時～17時）

https://www.tokyo-park.or.jp/park/jindai/index.htmlhttps://x.com/ParksJindaihttps://www.instagram.com/jindai_botanical_gardens/https://stroly.com/viewer/1740123186?zoom=2.3