旧古河庭園は約100種200株ものバラが華やかに咲き誇る洋風庭園と重厚な洋館、そして京都の著名な庭師、七代目小川治兵衛(おがわじへえ)作庭の日本庭園を贅沢に味わうことができる、国内でも貴重な庭園です。春バラの見頃の時期に合わせて開催している「春のバラフェスティバル」は今回で24回目を迎えます。2026年は、都立庭園として開園してから70周年、国の名勝に指定されてから20周年となる記念すべき年です。イベント期間中は、毎年人気の「春バラの音楽会」を特別に２回開催するほか、特別講演会の開催、初出店の店舗を含む「ローズガーデンマーケット」や大好評の「花鉢・苗の販売」、「春バラのフォトスポット」などのイベントをご用意しています。ここにしかない絵画的な景色と、周年を彩る特別なコンテンツの数々をぜひお楽しみください。皆様のご来園をお待ちしております。

１．日時

令和８年４月29日（水・祝）～６月30日（火）９時～17時（最終入園は16時30分）

※「春バラの早朝開園」期間中は８時から開園

２．内容

（１）春バラの音楽会 ※雨天中止

今年は５月と６月に２回開催します！日時および演目： ５月23日（土）フルートデュオ６月21日（日）マーチングバンド各日12時、15時（各回約30分）場 所： 芝生広場内 容： バラと洋館を背景に、演奏をお楽しみいただけます。 参加費： 無料（入園料別途）※詳細は決定次第、旧古河庭園公式HP及び旧古河庭園公式X（旧Twitter）にてお知らせします。

https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-furukawa/https://x.com/kyufurukawa

（２）開園70周年記念特別講演会

バラにまつわる講演会を開催します！（有料・事前申込制）日 時： ６月22日（月）14時（約90分）場 所： 洋館（旧古河邸）内 容： 京成バラ園で、長年にわたりバラの育種に携わってきた育種家 武内俊介氏を迎え、バラの育種に纏わるエピソードなどについて講演会を行います。講 師： 武内 俊介氏（京成バラ園 ３代目育種家 ローズガーデン園長）定 員： 40名※1組最大２名様まで※応募者多数の場合は抽選となります。

応募方法： インターネットによる事前申込制（応募者多数の場合は抽選）応募フォーム： https://form.run/@bunkazaiteient-ie1y8WWz2n96VcSkY0MD応募期間： ６月１日（月）10時～６月10日（水）17時※当落の結果は６月15日（月）までに応募者全員にメールでご連絡いたします。注意事項： 洋館内は、靴を脱いでスリッパでの参加となります。スリッパは洋館に貸出用がございます。なお、簡易スリッパの購入も可能です。協 力： 京成バラ園芸（株）（公財）大谷美術館

（３）「ローズガーデンマーケット」 ※荒天中止

日 時： 期間中毎日（開催日限定の店舗あり）10時～16時30分 場 所： 園内案内看板前～洋館付近内 容： バラグッズや花鉢等を販売します。※各店舗の出店日程は決定次第、旧古河庭園HP及び旧古河庭園公式X（旧Twitter）にてお知らせします。

（４）春バラの早朝開園

日 時： ５月８日（金）～10日（日）、 15日（金）～17日（日）８時～17時（最終入園は16時30分） 内 容： 通常９時開園のところ、期間中は１時間早い８時に開園します。早朝に香り立つバラをお楽しみください。参加費： 無料（入園料別途）

（５）春バラの人気投票

日 時： 期間中毎日（現地投票は開園時間内のみ）内 容： 今回で13回目の開催となる人気投票は、今年も現地投票とX（旧Twitter）投票を同時開催します。昨年は「シンデレラ」が１位になりました！今年はどのバラが１位に輝くでしょうか。ぜひお気に入りのバラの花を見つけ、その名前を投票してください。

参加費： 無料（入園料別途）参加方法： 下記いずれかの方法でご参加いただけます。① 現地投票：サービスセンター前に設置した投票用紙に旧古河庭園で見つけたお気に入りのバラの名前を記入し、投票箱に投票してください。② X（旧Twitter）投票：旧古河庭園公式X（旧Twitter）が投稿したハッシュタグ「#春バラの人気投票2026」のついた各バラのエントリー投稿をリポストしていただくと、投票に加算されます。③ 二次元コード投票：「春バラの人気投票 2026」の二次元コードを読み取り、お気に入りのバラを1つ選んで投票できます。（二次元コードは園内に設置します。）

（６）春バラのフォトスポット ※雨天中止

日 時： 期間中毎日 10時～16時30分 場 所： 芝生広場付近内 容： 美しいバラと外壁修理を終えた洋館をバックに記念撮影できるフォトスポットを設置します。参加費： 無料（入園料別途）

（７）庭園ガイド ※雨天中止

日 時： 【４月・５月】 月曜～金曜 各日14時 土曜・日曜・祝日 各日11時、14時【６月】 土曜・日曜 各日11時、14時（各回約60分）集 合： サービスセンター前・ベビーカー置き場付近内 容： 庭園ガイドボランティアが日本庭園を中心に園内をご案内します。 参 加 費： 無料（入園料別途）

（８）スマホアプリ「旧古河バラコレ」

ご自身のスマートフォンで撮影した旧古河庭園のバラの写真を、品種別にコレクションできるスマートフォンアプリです。園内にある約100品種のバラの解説もご覧いただけます。同じ品種のバラを複数枚撮影して保存できるので、コレクションをアップデートして楽しめます。お気に入りの写真で自分だけのバラ図鑑を作ってみませんか？

日 時： 期間中毎日場 所： バラ園費 用： 無料（入園料別途）参加方法： 当日自由参加。App Store/Google Playよりスマートフォンに「旧古河バラコレ」アプリをインストールしてお楽しみください。

【iOS版】https://apps.apple.com/jp/app/%E6%97%A7%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E3%83%90%E3%83%A9%E3%82%B3%E3%83%AC/id6455029520【Android版】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ac.it_chiba.hanacollection_furukawa

≪バラの写真提供のお願い≫

このアプリは、千葉工業大学と（公財）東京都公園協会との共同実証実験として開発されました。楽しく写真を集めた後は、写真データの提供にご協力ください（アプリ内「写真を送る」からご提供いただけます）。ご提供いただいた写真データは、AI によるバラの品種自動判別アプリ開発のために活用させていただきます。※写真データ送信時の通信費はお客様負担となります。（Wi-Fi環境下での送信推奨）

交通案内

園内マップ

その他

・開花状況は旧古河庭園公式ホームページ・公式 X（旧Twitter）にて順次お知らせいたします。・天候等により、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に公式ホームページ・公式 X（旧Twitter）にて最新情報をご確認ください。※個人情報の取り扱いについてご提供いただいた個人情報は、当イベントに関わるご案内以外では使用いたしません。事前にご本人の承諾を得た場合及び法令の定めのある場合を除いて、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。お客様からご提供いただいた個人情報は適切に管理し、個人情報の紛失、改ざん及び漏えい等の防止を徹底し、お客様の個人情報を安全に、且つお客様にご安心いただけるよう保護してまいります。詳細は、東京都公園協会HPの下記ページをご確認ください。■東京都公園協会HP 個人情報の取り扱いについて：https://www.tokyo-park.or.jp/privacypolicy/

旧古河庭園について

この場所はもと明治の元勲・陸奥宗光の邸宅でしたが、次男が古河財閥の養子になったのち、古河家の所有となりました。古河家三代目当主・古河虎之助の手によって造られたこの庭園は、ジョサイア・コンドル設計の洋館と洋風庭園、京都の庭師植治こと小川治兵衛が作庭した日本庭園があります。数少ない大正初期の庭園の原型を留める貴重な存在で、伝統的な手法と近代的な技術の融和により、和洋の見事な調和を実現している秀逸で代表的な事例となっています。また、現存する近代の庭園の中でも、極めて良好に保存されている数少ない事例として重要であることから、平成18年１月26日に国の名勝指定を受けました。

【開園時間】９時～17時（最終入園は16時30分）【休園日】12月29日～１月１日【入園料】一般：150円／65歳以上：70円（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）※洋館は別途入館料がかかります。団体や年間パスポート等詳細はHPをご確認ください。【無料開園日】５月４日 みどりの日（無料開園）・５月５日 こどもの日（中学生以下、入場無料）

【住所】北区西ケ原１－27－39【交通】 JR京浜東北線 上中里駅下車 徒歩７分 東京メトロ南北線 西ケ原駅下車 徒歩７分 JR山手線 駒込駅下車 徒歩12分 ほか。 ※駐車場はございません。

お問い合わせ

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旧古河庭園サービスセンターTEL：03-3910-0394

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