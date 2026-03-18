チェコ政府観光局は2026年3月26日(木)、チェコ共和国大使館にて、チェコ料理の公式認証制度「Czech Specials」に認定されたレストランの授与式を開催いたします。

当日はあわせて、チェコの魅力を発信する「チェコ親善アンバサダー2026」の認定式も実施予定で、元千葉ロッテマリーンズの荻野貴司選手(ドラツィ・ブルノ所属)、元広島東洋カープの宇草孔基選手(コトラーシュカ・プラハ所属)を含む計24名がアンバサダーに就任予定です。

本イベントでは、日本で初めて認定されるCzech Specialsレストラン2店舗への認定証授与を行うほか、チェコ大使館専属シェフによるチェコ料理の提供などを通じ、チェコの食文化と観光の魅力を紹介します。





チェコ伝統料理「スヴィーチュコヴァー」





■Czech Specialsについて

Czech Specialsは、チェコ政府観光局とチェコ共和国料理人・菓子職人協会(Asociace kucharu a cukraru Ceske republiky 、AKCCR)によるパートナーシップ・プロジェクトです。

本プロジェクトは、伝統的および現代的なスタイルの双方においてチェコ料理の魅力を広めることを目的としています。あわせて、チェコ料理を提供するレストランの広報・支援を行い、最終的には質の高いチェコ料理店へより多くの来店客を導くことを目指しています。

各地域の特色を活かしたチェコ料理は、多彩で個性豊かな料理の数々、季節感、そして地元食材の活用といった魅力を備えています。本プロジェクトは、そうしたチェコ料理の豊かさを国内外に発信しています。

また、認定レストランは、国内外の旅行者が安心して質の高いサービスを受けられる場所として紹介されます。Czech Specialsは同時に認定ブランドでもあり、認定を受けたレストランにおいては、質の高いサービスの提供と、伝統的なチェコ料理が適切な品質で提供されることを保証するものです。

近年、チェコの食文化は国際的にも注目を集めており、2025年1月にはレストランガイド「ゴエ＆ミヨ」チェコ全国版が初めて発行され、同年12月にはチェコ全国版のミシュランガイドも発行されました。また、Czech Specials認定レストランは「ゴエ＆ミヨ」チェコ版にも掲載されるなど、同プログラムはチェコの食の魅力を発信する重要な役割を担っています。

この度、チェコ国外においてチェコ料理を提供するレストランにもCzech Specials認定を付与することとなり、日本では2026年3月よりレストラン部門の申請受付を開始しました。









■今回の認定について

今回の認定式では、日本で初めて認定されるCzech Specialsレストラン2店舗への認定証授与が行われます。認定されるのはいずれも東京都内のレストランで、日本におけるCzech Specials認定制度のスタートを象徴するものとなります。

チェコ政府観光局では、今後日本各地でCzech Specials認定レストランを広げていくことを目指しており、チェコ料理の魅力をより多くの人々に紹介していきたいと考えています。

すでに大阪のレストランでも認定取得に向けた準備が進められており、今後は東京のみならず全国各地で本場のチェコ料理を楽しめる環境づくりを進めていく予定です。









■チェコ政府観光局日本支局長シュテパーン・パヴリークからのコメント

「東京の2つのレストランがCzech Specialsに認定されたことを大変嬉しく思います。日本は、この認証制度を海外で初めて導入した国であり、今後ほかの国にとっても一つのモデルとなるでしょう。Czech Specialsは、日本のレストランが地域の伝統や旬の食材を大切にした本格的なチェコ料理をお客様に提供できることを示すものです。この認証が、日本の皆様にチェコ料理の魅力をより身近に感じていただくきっかけとなり、将来チェコを訪れて本場の味を体験していただくきっかけになれば幸いです。」









■チェコ親善アンバサダー2026について

本イベントでは、日本でチェコの魅力を発信する「チェコ親善アンバサダー2026」の認定式も実施します。

チェコ親善アンバサダーは、日本においてチェコの文化、観光、スポーツなどさまざまな分野の魅力を広く紹介する役割を担うプログラムです。2026年のアンバサダーには、元千葉ロッテマリーンズの荻野貴司選手、元広島東洋カープの宇草孔基選手を含む計24名が就任予定です。荻野選手と宇草選手は本認定式にも出席予定です。両選手とも食文化への関心が高く、チェコ滞在中にはチェコ料理やビール文化など食にまつわるさまざまな体験を楽しみにしていると語っています。

当日はアンバサダーの認定証授与を行うほか、チェコの文化や観光の魅力を日本に発信する今後の活動について紹介いたします。





荻野貴司選手（ドラツィ・ブルノ所属）





宇草孔基選手（コトラーシュカ・プラハ所属)





■取材ポイント

本イベントでは以下の取材機会をご用意しております。

・Czech Specials認定レストランへの認定証授与

・「チェコ親善アンバサダー2026」認定式

・元プロ野球選手の出席

・チェコ大使館シェフによるチェコ料理の提供

写真撮影および関係者へのインタビューも可能です。









■開催概要

イベント名： Czech Specialsレストラン認定式およびチェコ親善アンバサダー2026認定式

日時 ： 2026年3月26日(木)16：30～19：30(開場16：00)

場所 ： チェコ共和国大使館

プログラム： 16：00開場

： 16：30イベント開始

・オープニングスピーチ(チェコ大使館)

・チェコにおけるガストロツーリズムについて(チェコ政府観光局)

・Czech Specialsの紹介(チェコ政府観光局)

・Czech Specials認定レストランへの認定証授与、写真撮影

・チェコ親善アンバサダープログラムの紹介

・チェコ親善アンバサダー2026認定式、写真撮影

・Q&A

： 17：30チェコ料理試食、懇親会