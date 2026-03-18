阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市 社長：久須勇介）、阪急電鉄株式会社（本社：大阪市 社長：嶋田泰夫）、神戸市交通局（交通事業管理者：城南雅一）、神戸六甲鉄道株式会社（本社：神戸市 社長：川邉直哉）及び六甲山観光株式会社（本社：神戸市 社長：妹尾昭孝）の5社局は、六甲山観光株式会社が運営する「六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア）」の入場券とグリーニアまでの乗車券がお得な価格でセットになった「六甲山アスレチッククーポン」を4月11日（土）から発売します。

グリーニアは「山、空、水辺。すべてが舞台の冒険王国。」をキャッチコピーにした合計174ポイントのアスレチックを有する、日本最大級のアスレチック施設です。六甲山アスレチッククーポンをご利用いただくことで、グリーニアご来場当日に公共交通機関をお得に利用でき、ご来場後スムーズにご入場いただけるほか、グリーニアのキャラクターたちをあしらった楽しい券面デザインが旅の思い出を彩ります。

また、今シーズンは小さなお子様連れのご家族にも六甲山で思いっきり遊んでいただきたいという思いから、2026シーズンオープン日となる2026年3月20日（金・祝）に未就学児アスレチック「Chibidoland（チビドランド）」が誕生。あわせて、バラエティアスレチック「yahhoy（ヤッホイ）」もアスレチックを4ポイント新設し、リニューアルオープンいたします。是非、ご期待ください。





六甲山アスレチッククーポン 概要

1．発売期間

2026年4月11日（土）～2026年11月15日（日）

2．有効期間

2026年4月11日（土）～2026年11月15日（日）の間のお好きな1日

※乗車当日往復1回限り有効（六甲山上バスは乗り降り自由）

3．休場日

木曜日、6月16日（火）、6月17日（水）、6月19日（金）

※ただし、4月30日（木）および7月23日（木）～8月27日（木）は営業

4．発売額

阪神版：大人 5,000円、小児 2,900円

阪急版：大人 5,100円、小児 2,950円

5．発売場所

阪神版：阪神電車 大阪梅田・尼崎・甲子園・御影・神戸三宮の各駅長室、阪神電車サービスセンター（神戸三宮）

阪急版：阪急電車 ごあんないカウンター、阪急ツーリストセンター大阪・梅田、阪急京都観光案内所・河原町

6．有効区間

阪神版：阪神全駅（神戸高速線を除く。）から阪神御影駅までの往復乗車及び下記の共通区間

阪急版：阪急全駅（神戸高速線を除く。）から阪急六甲駅までの往復乗車及び下記の共通区間

◆共通区間

【神戸市バス】16系統 阪神御影又は阪急六甲 ～ 六甲ケーブル下の往復乗車

【六甲ケーブル】六甲ケーブル下駅 ～ 六甲山上駅の往復乗車

【六甲山上バス】六甲ケ-ブル山上駅 ～ 六甲山アスレチックパークGREENIA乗り降り自由

※阪急版に限り、神戸市バス26・106系統 阪急六甲 ～ 六甲ケーブル下の往復乗車が可能。

7．クーポンのセット内容

有効区間の乗車券＋「六甲山アスレチックパークGREENIA」入場券





≪六甲山アスレチックパークGREENIA営業概要≫





■施設名 六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア）

■所在地 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98

■営業期間 2026年3月20日（金・祝）～11月15日（日）

※冬季は六甲山スノーパークとして営業

■営業時間 10：00～17：00 ※16：30 最終受付

■休場日 木曜日、6月16日（火）、6月17日（水）、6月19日（金）

※ただし、3月26日（木）、4月2日（木）、4月30日（木）および7月23日（木）～8月27日（木）は営業

■利用料金 ※表記価格は全て、税込価格です。









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/083904a7a23044622fcc3edddbe7141dca522e49.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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