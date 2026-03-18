本イベントは、観光産業とWeb3の掛け合わせによる業界課題の解決や発展を目的とした本格的サミットです。全国の観光事業者、DMO（観光地域づくり法人）/自治体、Web3事業者、メディア、教育関係者等がリアル会場及びオンライン上に集まり、Web3を活用した観光産業の新たな形を探り、共有します。

今回は、共催企業であるDMOなんじょう株式会社より、南城市における関係人口創出プロジェクト等の取組も発表。同じ課題を抱える全国の地域関係者へ、未来の観光地域づくりのモデルも発信します。









【開催概要】

本サミットのゴールは、観光を進めた先に、地域が継続的に活性化していく状態を実現することです。

そのために必要となるのは、一時的な集客施策ではなく、観光で生まれる人・お金・関係性が、地域に根付くための構造改革です。では、その構造はどのように設計すればよいのか？活用すべきテクノロジーは何なのか？本サミットでは、観光を“消費”で終わらせず、地域の力に変えるための実践知を提供いたします。

■開催日：2026年3月26日(木)～28日(土)

■イベント名：Tourism×Web3 Summit 2026 in 沖縄南城市

～関係人口を、地域コミュニティに根付かせる具体的な方法～

■会場： 南城市文化センター シュガーホール「集会室」26日(木)、「ホール」27日(金)

市内各地（観光エクスカーション）：28日(土)

■形式： 現地開催 ＋ オンライン配信

（事前申込制）https://tourism-web3-summit-2026.peatix.com/view

■主催： 一般社団法人日本Web3ツーリズム協会

■共催： 南城市、DMOなんじょう株式会社、well f.m.一般社団法人

※本事業は、南城市よりDMOなんじょう株式会社が交付を受けた補助金を活用して実施するものです。

■後援： 一般社団法人南城市観光協会、南城市商工会、一般社団法人那覇市観光協会、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー、内閣府沖縄総合事務局、株式会社りゅうぎん総合研究所、一般社団法人沖縄ITイノベーション戦略センター、一般社団法人観光DX推進機構

■協賛：TIS株式会社、東急不動産株式会社、株式会社クリプトリエ、Aurora Mobile株式会社、株式会社地域創発機構、一般社団法人オール・ニッポン・レノベーション、ローソン南城知念店 ほか

■協力：株式会社シュヴァン/WellnessArc、ツナガル株式会社、0xConsultingGroup、株式会社NomadResort、100万人DAO合同会社、共創DAO合同会社、東海大学小谷恵子研究室、ANGO合同会社、Visit Japanほか

■メディアパートナー：NFT Media、MetaStep、二拠点・移住ライフ大学（その他観光メディア、Web3メディア、地方創生系メディア等）













【共催企業・DMOなんじょう株式会社について】

DMOなんじょう株式会社では、全国のDMOに先駆けて、NFTや関連技術を活用した人材不足や財源不足問題の解決、新しい観光マーケティングの確立に挑戦していきます。一般社団法人日本Web3ツーリズム協会が事業開発支援、伴走する形でプロジェクトを推進します。

■会社名：DMOなんじょう株式会社

■設立：2026年（令和8年）1月

■代表取締役：知念 厚

■HP：https://dmonanjo.jp/

■紹介：観光地域づくり法人「DMOなんじょう株式会社」は、地域の観光振興と持続可能な地域経済の創出を目的としています。同社は、「企業の利益」と「社会貢献」を両立する「ローカル・ゼブラ企業」という理念のもと、地域社会と経済の双方に価値を生み出す新しい地域経営モデルを南城市から発信します。





【DMOなんじょうのNFTプロジェクトパートナー】

DMOなんじょう株式会社では、NFTプロジェクトを強力に推進していくにあたり、以下の事業者をパートナーに迎えました。

■株式会社NomadResort・・「眠る魅力と可能性を引き出し、人や地域、世界を調和させる場を創る」。沖縄県名護市を拠点とするスタートアップ。宿泊施設運営／地域資産のプロデュース／デジタルノマド誘致／体験コンテンツ開発／未来位置情報SNS などを提供している。

■100万人DAO合同会社・・「やってみたいを、みんなで形にする」を理念に、DAOを活用した地域活性化プロジェクトを推進する分散型コミュニティ。古民家再生DAOや高松共創DAOなどを手掛けた本嶋孔太郎が、誰もが挑戦できる場を広げるため2024年秋に設立。





【3日間のプログラム概要】

※全プログラムの詳細は、Peatixよりご確認ください。

→https://tourism-web3-summit-2026.peatix.com/view





※タイムテーブル、プログラム、登壇者は変更となる場合がございます。





【Day 1】 3月26日(木) 「地域と未来をつなぐDMOの設計図」

■会場：南城市文化センター シュガーホール 集会室

■概要：観光で生まれる価値を、地域の事業者・市民・次世代へと還元するための「構造設計」を学ぶ1日。Web3（NFT・DAO・トークン）を単なる技術導入ではなく、地域経営の仕組みとしてどう組み込むかを、南城市DMOの設計図をもとに具体化します。

南城市の行政関係者、事業者、住民の方々をメイン対象としながらも、全国の自治体、DMO、観光協会、観光産業内外の事業者にも、その経緯や現状・ビジョンを届けます。





●オープニング/開会挨拶

■13:10～13:50

オープニングセッション/DMOなんじょうのプロジェクト紹介

「南城市×観光産業」の現在地 、「観光協会からDMO株式会社へ～発展的統合の経緯～」

枝川佳平（南城市 観光商工課 主任主事／DMO設立担当）

知念厚（DMOなんじょう株式会社 代表取締役）

泉直人（南城市政策調整監(兼)企画部長）

善井靖（南城市アドバイザー）





■13：50～14:20

～NFTに魅了された非エンジニア3者が語る～はじめての観光×NFT

小谷恵子（東海大学准教授）

小林憲人（株式会社NFT Media）

岩下拓（日本Web3ツーリズム協会）





＜以下、南城市民・事業者に向けたワークショップパート ※オンライン同時配信予定＞

■14:40～15:20

１，パネル:南城発「観光×NFT」

山田つたえ（ローソン南城知念店店長/元アナウンサー）

善井靖（well f.m.一般社団法人理事）

大城 翼（南城市観光協会/DMOなんじょう株式会社）

岩下 拓（日本Web3ツーリズム協会）





■15：20～15:45

２，NFT取得体験 ※オンラインでも取得可

小吹智広（株式会社NomadResort）

手塚康夫（株式会社クリプトリエ代表）

岩下拓（日本Web3ツーリズム協会）





■15:45～16:55

３，ワークショップ

なんじょうNFTで実現したい南城の未来を考える

チーフファシリテーター：善井靖（南城市地域アドバイザー）

会場参加者





■16:55～17:00

●まとめ及び質疑応答

「地域協働と行政の役割」

枝川佳平（南城市 観光商工課 主任主事／DMO設立担当）

善井靖（南城市地域アドバイザー）





■17：15～19：15

●交流懇親会＠シュガーホール

内容：南城市の職員、市内事業者、沖縄県内の観光組織やメディア、県外からの招待者等との懇親交流会





【Day 2】 3月27日(金) 「Web3実装の最前線とアワード」

■会場：南城市文化センター シュガーホール ホール

■概要：全国の観光地・自治体・事業者によるWeb3実装の最前線とリアルな成果・課題を共有する発信型カンファレンス。「構想」ではなく、すでに動いている事例から“再現可能な自社の勝ち筋”や“インスピレーション”を得る1日です。





MC：

岡本伊津美（NOT A HOTELDAO 株式会社）

伊藤富有子（0x Consulting Group）





■9:30～9:45

オープニング／開会挨拶

大城憲幸（南城市長）

岩下拓（（一社）日本Web3ツーリズム協会）





■9:45～10:10

～地域の物産館でEC担当をしているDMO職員と学ぶ～ 新しい業界インフラWeb3×ツーリズムの全体像

大城翼（南城市観光協会/DMOなんじょう株式会社）

細川雄平（株式会社あるやうむ）

岩下拓（（一社）日本Web3ツーリズム協会）





■10:10～10:35

NFTが変える旅行体験 ～業界のトップランナーが語るNFTのリアルと最新事例～

岡本伊津美（NOT A HOTEL DAO株式会社）

手塚康夫（株式会社クリプトリエ）

小林憲人（株式会社NFT Media）※モデレーター





■10:35～11:00

ステーブルコインは地域や観光産業をどのように変えるのか

～AI動向も含めた観光×ステーブルコインの現在地と展望～

村上浩文（TIS株式会社）

岡部典孝（JPYC株式会社）

岩下拓（日本Web3ツーリズム協会）





■11:00～11:25

観光×Web3×AIの最新事例と可能性

クリス・ダイ（ANGO合同会社）

関根宏（日本電気株式会社）

本嶋孔太郎（100万人DAO合同会社）

岩下拓（日本Web3ツーリズム協会）





■11:25～11:35

特別ピッチA AI × 顧客データ×マルチチャネル

水戸部章生（Aurora Mobile株式会社）

■11:35～11:45

特別ピッチB 暗号資産による旅行商品販売プラットフォーム

竹林謙（ツナガル株式会社）

■11:45～12:15

「Well-Beingで測る観光の未来」

善井靖（南城市地域アドバイザー）

■13:00～13:40

沖縄の事業者が語るNFTへの期待

新垣裕一（デジタルはるさー協同組合）

小吹智広（株式会社NomadResort）

古謝雄基（株式会社LANDO）

大城茂（DMOなんじょう株式会社）

善井靖（南城市地域アドバイザー）





■13:40～13:55

南城市NFTプロジェクト発表

知念厚（DMOなんじょう株式会社）

大城翼（南城市観光協会/DMOなんじょう株式会社）

山田つたえ（ローソン南城知念店）

岩下拓（日本Web3ツーリズム協会）





■13:55～14:10

トークン認知促進・体験会

小吹智広（株式会社NomadResort）

大城翼（南城市観光協会/DMOなんじょう株式会社）

岩下拓（日本Web3ツーリズム協会）

山田つたえ（ローソン南城知念店）

■14:10～18:00

●Japan Tourism NFT Awards 2025「あなたの挑戦が、次の観光のスタンダードになる」

単なる技術の新しさではなく、「地域課題の解決」や「新しい旅行体験の価値創出」に寄与する観光 × Web3プロジェクトを発掘・発信。全国から選ばれたファイナリストが、沖縄・南城市のステージで最終ピッチを行います。





■18時15分頃

●ネットワーキング ＠シュガーホールまたは南城市役所

【Day3】3月28日（土）

【Web3 × 南城：反・消費型エクスカーション、始動】

■ 会議室を出て、観光・自然・暮らしの現場からWeb3を感じる1日。

3月28日、WellnessArcは「観光」を再定義します。 目的地は、地域の知恵が渦巻く「南城市」。聖域から集落の核心へと潜り込む特別なルートを設計しました。

「見る旅」から「感じる旅」へ。「消費」から「継承」へ。 現在、地域のマスターたちと絶賛調整中。ありきたりな旅に飽きたあなたへ贈る、プライスレス＆最高にクリエイティブな「問い」にご期待ください。

■時間： 8:30 ～ 14:30（予定）

■会場： 南城市内各地（ユインチホテル南城ほか 集合/解散）

■参加費： 10,000円









※全プログラムの詳細やタイムテーブルは、Peatixよりご確認ください。

→https://tourism-web3-summit-2026.peatix.com/view





【追加登壇者】

■3月27日（金）「ステーブルコインは地域や観光産業をどのように変えるのか ～AI動向も含めた観光×ステーブルコインの現在地と展望～」

・岡部典孝（JPYC株式会社 代表取締役）

■3月27日（金）「観光×Web3×AIの最新事例と可能性」

・関根宏（日本電気株式会社（NEC）バイオメトリクス・ビジョンAI統括部 Decentralized ID事業開発グループ プロフェッショナル）

・本嶋孔太郎（100万人合同DAO 代表社員）





【新たにAuroraMobile株式会社が協賛企業として参加】

名称：AuroraMobile株式会社

URL ： https://www.engagelab.com/ja_JP

事業紹介：AI × 顧客データ×高信頼マルチチャネルで、認証・マーケティング・顧客対応・サポートまでを統合する顧客体験基盤を提供

登壇：3月27日（金）11時～12時に、特別ピッチ（追加プログラム）を行います。





【3月29日（日） ワークショップ開催】

■日時：2026年3月29日（日） 14時～16時

■場所：南城市役所1階保健センター

■対象：南城市民、観光事業者等

■内容：

・DMOなんじょう株式会社のNFT活用の事業背景

・新しいインターネット技術「NFT」とは？

・その場でデジタル住民になれる「NFT取得体験」

・南城市の地域資源から考えてみる「NFT活用プロジェクト」

等

■お申し込み：https://forms.gle/1tMkA1dWRCiaaasx6

（3月29日ワークショップ＠南城市役所1階保健センター）





【メディア取材のお願い】

本イベントでは、観光産業の未来をテーマにした多くのセッションを予定しております。

「観光」「Web3」「地域DX」「地方創生」などの観点から、取材価値の高い内容となっています。

ぜひ現地での取材をご検討ください。

■連絡先：

一般社団法人日本Web3ツーリズム協会「Tourism × Web3 Summit 2026 in 沖縄南城市」事務局

official@nfttourism.net











