EY新日本有限責任監査法人（東京都千代田区、理事長：松村洋季、以下 EY新日本）は、今後の著しい成長が期待されるシード／アーリー期の未上場のスタートアップ企業を表彰する制度「EY Innovative Startup 2026」において、15社を表彰企業として決定しました。

EY Innovative Startupは、経済活性化につながるイノベーションの促進を目的にEY新日本が2017年から毎年実施している表彰制度で、今年10回目を迎えます。①事業の成長性、②製品やサービスにおける革新性、③社会課題解決への取り組み の3つの観点で優れたシードあるいはアーリー期のスタートアップ企業を評価

し表彰することで、知名度向上やネットワーク構築に寄与し、事業の早期での成長を支援します。

技術革新の加速と社会課題の変化を踏まえ、本年度は、農業を技術で変革するAgri Techや、エクイティ市場における課題解決を目指すEquity Tech、高度かつ専門性の高い光学技術を活用したOptics Techなど11のテクノロジーあるいはビジネス分野で活躍する15社を選出しました。

EY新日本は、イノベーションの促進を目的に、EY企業成長サミット、EYベンチャーアカデミー、EYベンチャーカンファレンスなどのイベント開催や、成長分野での事業提携、協働のためのプラットフォームを提供し、スタートアップ企業を支援する活動を数多く実施しています。EY Innovative Startup を通じて、スタートアップ企業のさらなる成長を支援し、日本経済の発展に貢献してまいります。



EY Innovative Startup 2026



EY Innovative Startup 2026 表彰企業と選定理由（50音順／敬称略）

企業名 ／ 代表者

株式会社CULTA ／ 代表取締役 CEO 野秋 収平

分野：Agri Tech

（EY選定理由）独自の高速育種技術と垂直統合モデルにより、気候変動で深刻化する農業課題に挑み、他社が参入困難な領域で持続可能な食料生産と高い社会的インパクトを実現している点を評価したため。

株式会社 Alumnote ／ 代表取締役 CEO 中沢 冬芽

分野：Edtech

（EY選定理由）大学の財政難という深刻な構造課題に対し、寄付マーケティング支援や名簿管理SaaS、学生コミュニティ形成などを通じて新たな資本循環と支援者ネットワークを創出し、高等教育の持続的発展に寄与しているため。

Nstock株式会社 ／ 代表取締役社長 宮田 昇始

分野：Equity Tech

（EY選定理由）ストックオプション管理、未上場株式セカンダリー、資産再投資の仕組みを一体で構築し、未整備だった日本のスタートアップ・エクイティ市場の課題を構造的に解決する高い革新性と社会性を評価したため。

ジェリクル株式会社 ／ 代表取締役 CEO 増井 公祐

分野：Health Tech

（EY選定理由）物性を自在制御する高生体適合テトラゲルで医療を革新・社会実装し、国内外でプラットフォーム型製品を多数開発することで、未治療疾患の新治療で患者QOLと医療費抑制に挑戦しているため。

株式会社JiMED ／ 代表取締役 中村 仁

分野：Health Tech

（EY選定理由）年間約400万人と推計される閉じ込め状態の患者に向け、ワイヤレス植込型BCIを活用した新たなコミュニケーション手段の確立を目指しており、その長期的効果は医療・介護分野の構造変化をもたらし得る社会的インパクトを有しているため。

PST株式会社 ／ 代表取締役 CEO 大塚 寛

分野：Health Tech

（EY選定理由）声という誰もが持つ情報から心身の変調を早期に捉える音声バイオマーカー技術により、メンタルヘルス不調の見逃しや医療アクセス格差といった社会課題の解決に挑み、持続可能な健康社会の実現に貢献しているため。

Boston Medical Sciences株式会社 ／ 代表取締役 CEO 岡本 将輝

分野：Health Tech

（EY選定理由）下剤前処置不要の無下剤バーチャル内視鏡AIM4CRCを腸管洗浄・ポリープ検出AIで臨床実装し、検査忌避を解消して早期発見を促進、日米を起点に展開を加速し大腸がん死の根絶に挑戦しているため。

株式会社メデタ ／ 代表取締役 CEO 伊藤 慎悟

分野：Health Tech

（EY選定理由）アジア発、生殖医療者の技術をAI・デジタルで拡張する「コウノトリ」シリーズで、UMIN登録等もボタン1つの診療／培養データ基盤と胚評価AIを社会実装させ、再現性ある不妊治療の拡大が期待できるため。

株式会社LINEAイノベーション ／ 代表取締役 CEO 野尻 悠太

分野：Nuclear Fusion

（EY選定理由）高エネルギービームを用いた”非熱的”核融合で、中性子フリー、放射性物質フリー、燃料供給も持続可能な「夢のエネルギー」の実現を追求しており、従来の核融合とは異なる観点でエネルギー課題に対して正面から挑んでいるため。

シンクロア株式会社 ／ 代表取締役 綾部 華織 取締役 最高技術責任者 小山 光広

分野：Optics Tech

（EY選定理由）光学技術と医療用照明技術という高度かつ専門性の高いノウハウを融合した革新的な技術を有し、従来解決が困難であったハレーションやグレアといった光に関する本質的課題に対し、汎用性・応用性の高いソリューションを提供しているため。

Qubitcore株式会社 ／ 代表取締役 CEO 綿貫 竜太

分野：Quantum Tech

（EY選定理由）イオントラップと微小光共振器を統合し、光でモジュールを量子もつれ接続する分散型アーキテクチャで拡張性の壁を突破。国産FTQCの社会実装を進め、創薬・新素材・気候解析などの難題解決に寄与しているため。

株式会社ChillStack ／ 代表取締役 CEO 伊東 道明

分野：Security

（EY選定理由）世界トップレベルのAIセキュリティ技術で、企業の不正・異常を自動検知し生成AI活用のリスクも遮断、官公庁とも連携して運用設計・改善まで伴走し社会実装を進め、多様化する脅威に対応し安心できる世界の実現に貢献しているため。

将来宇宙輸送システム株式会社 ／ 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 (CEO) 畑田 康二郎

分野：Space

（EY選定理由）再使用型ロケット「ASCA」で高頻度・低コストな宇宙往還を日常化し、人・貨物を毎日届ける宇宙輸送インフラを構築。誰もが宇宙にアクセスできる宇宙港、地球60分P2P、宇宙旅行まで実装し新産業の発展に貢献できるため。

株式会社 JOYCLE ／ 代表取締役 CEO 小柳 裕太郎

分野：Sustainability

（EY選定理由）運ばず燃やさず資源化する小型アップサイクルプラントとデータプラットフォームで、処理・運搬コスト削減と現場効率化、環境貢献の可視化・収益化し、アップサイクルを日常にする社会の実現に寄与する技術を有しているため。

株式会社おてつたび ／ 代表取締役CEO 永岡 里菜

分野：Travel Tech

（EY選定理由）地域の人手不足と関係人口創出を同時に解決する「旅 × お手伝い」という独自モデルを全国に展開し、受入先・利用者を急速に拡大し、日本各地に“第二の故郷”を生み出す新たな地域活性モデルとしての発展が期待されるため。

EY Innovative Startup 責任者コメント

企業成長サポートセンター パートナー／公認会計士 柄澤 涼

「EY Innovative Startup」は、多くの関係者の皆さまのお力添えをいただき、おかげさまで、本年で記念すべき10回目の節目を迎えることができました。これまで150社を超えるスタートアップを表彰し、そのうち13社が上場するなど、大きな成長を遂げられた企業もあります。本表彰制度が成長の一助となり、イノベーションの推進に一定の貢献ができているのであれば誠に光栄です。

本年は、イノベーションへの道・土台作りに貢献するようなテクノロジーやビジネスモデルに取り組む企業に焦点を当てるため「Lighting the Way to Innovation」をキャッチコピーに掲げています。表彰分野としては、気候変動や資源を巡る喫緊の課題に取り組むAgri TechやSustainability、教育機関の財政難の解決を目指すEdtech、日本のスタートアップの成長と再投資サイクルを促すEquity Techに着目しました。さらに、産業の基盤技術として注目のOptics Tech、地方課題の解決につながるTravel Techも対象としました。また、これまで同様Security、Space、Health Tech、Nuclear Fusion、Quantum Techも引き続き注目分野として対象カテゴリに設定しました。ここ数年は、社会に大きな変革をもたらす高度な技術であるディープテックに取り組む企業が活躍しており、本年も多くの表彰企業がディープテックを中心とした事業展開を行っています。

EY Innovative Startupは、今後もスタートアップの挑戦に光を当て、成長を支援し、イノベーションにつながる技術とビジネスの発展に貢献してまいります。

表彰制度概要

● 表彰対象企業：11の「ホットトレンド分野」において今後著しい成長が期待される未上場のスタートアップ企業

● 表彰分野： Agri Tech / Edtech / Equity Tech / Health Tech / Nuclear Fusion / Optics Tech / Quantum Tech / Security / Space / Sustainability / Travel Tech

● 表彰クライテリア：成長性（事業の将来性・成長性）、革新性（新商品・新サービスによる市場開拓）、社会性（社会的課題解決につながる提案）

● 表彰内容： EY主催各種イベントに優先的に登壇、Webメディアにてご紹介など

EY Innovative Startup 2026の詳細は以下のページをご覧ください。

EY Innovative Startup

受賞企業の詳細は「EY Innovative Startup 2026」特集ページをご覧ください。

24houritpeople.com/innovative-team/ey2026/

EY Innovative Startupの10年の歩みをまとめた特設ページを公開しました。

社会の主な出来事と表彰企業を年表で紹介していますので、ぜひご覧ください。24houritpeople.com/innovative-team/ey2026/history/

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