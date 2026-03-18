博報堂・嶋浩一郎氏をはじめ

広報PR業界で活躍する第一線のプロフェッショナルから学ぶ3日間

新任広報PR担当者向け広報力養成講座

「パブリックリレーションズ入門講座2026」

申込受付中

公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会（東京都港区、理事長：山口恭正、略称：PRSJ）は、4月20日（月）～22日（水）の3日間にわたり、「パブリックリレーションズ入門講座2026」を開講いたします。現在、お申込みを受け付けております。 本講座は、今春からパブリックリレーションズ業務に就かれる新任広報PR担当者やパブリックリレーションズを基礎から学びたい皆様を主な対象としています。また、広報PRのリスキリングをお考えの方にも、ぜひご参加いただきたい内容です。









講座は、パブリックリレーションズ概論をはじめとした広報PRの基本に関する講義に加えて、 ニュースリリース作成に関する実践的なワークショップ、メディアの方々にお話しいただく講義など、幅広い構成となっております。講師には、株式会社博報堂の執行役員である嶋浩一郎氏、メディアのデスクや編集長など、第一線で活躍中のプロフェッショナルをお招きし、日常の業務ですぐに活かせる実践的な広報PRの知識を習得いただけます。

また、3日間受講の参加者様には特典として、最終日に講師陣も参加する懇親会を開催いたします。同じ広報PR業務に携わる方々とのネットワークを構築することができる貴重な機会としてご活用いただけます。

本講座は定員制(各回50名)となっており、定員に達し次第、お申し込みを締め切らせていただきます。お早めにお申し込みください。

PRSJは、本講座を通して、広報PRの基礎を体系的に学び、広報PR業務に携わる方々とのネットワークを構築する機会を提供することで、新任広報PR担当者をサポートするとともに、広報PR業界の発展に寄与してまいります。

【「パブリックリレーションズ入門講座2026」概要】

■日時:

2026年4月20日（月）～22日（水）

10：00～17：10（4月20日） 10：00～17：00（4月21日・22日）

※各日講座内容によって終了時間が前後する場合がございます。

※3日間受講か1日のみの受講をお選びいただけます。

※定員（各回50名）に達し次第、お申し込みを締め切ります。

■懇親会：

【3日間受講】の参加者様向けの特典として、

4月22日(水)の講座終了後、17：15～18：45に懇親会を開催いたします。

講師の皆様にも一部ご参加いただく予定ですので、 PRパーソンとしてのネットワークを広げる貴重な機会、同じ広報・PR業務に携わる仲間との出会いの場として、ぜひご活用ください。

■会場：

富士ソフトアキバプラザ レセプションホールCD（東京都千代田区神田練塀町3）

■受講対象：

事業会社の新任広報実務者、およびPRエージェンシーの皆様

■申込サイト： https://prsj.or.jp/event/nyumon2026/

申込締切：2026年4月15日（水）17:00 まで

■プログラム ： ※講座タイトル、スケジュールは変更になる場合がございます。

●4月20日（月）

10:00～10:10 ご挨拶／受講ガイダンス

10:10～11:10 「パブリックリレーションズの可能性」

講師：嶋浩一郎氏（(株)博報堂 執行役員／(株)博報堂ケトル ファウンダー）

11:20～12:20 「コーポレートコミュニケーション」

講師：阪井完二氏 （株式会社電通PRコンサルティング 企業広報戦略研究所 所長）

13:30～17:00 「メディアリレーションズ」

講師：

田尻有賀里氏（リスト株式会社 広報部 次長）

村野俊氏（テレビ朝日 報道局ニュースセンター経済部 デスク）

星正道氏（日本経済新聞社 編集局 ビジネス報道ユニット 総合・分析グループ副グループ長）

その他、御登壇メディア調整中。

17:00～17:10 「『PRSJ認定PRプランナー』資格制度解説」

講師：宮松秀明 （公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会 事務局次長）

●4月21日（火）

10:00～11:00 「PRパーソンが知っておくべき法的ポイント」

講師：鈴木悠介氏（西村あさひ法律事務所 外国法共同事業 パートナー弁護士）

11:10～12:10 「広報担当者の仕事」

講師：永井正太郎氏 （エバラ食品工業株式会社 コーポレート本部 広報IR部 部長）

13:20～17:00 「ニュースリリース」

講師：小倉真由子氏 （株式会社電通PRコンサルティング メディアソリューション室 メディアソリューション2部 チーフ・コンサルタント）

●4月22日（水）

10:00～11:00 「危機管理広報」

講師：今井裕希氏（株式会社エイレックス コンサルティンググループアカウントエグゼクティブ/トレーナー）

11:10～12:10 「インターナル・コミュニケーション」

講師：上岡典彦氏（合同会社広報の森）

13:20～14:20 「マーケティングPR」

講師：永渕雄也氏 （株式会社博報堂ケトル クリエイティブディレクター/PRディレクター）

14:30～15:40 「デジタルコミュニケーション」

講師：登坂泰斗氏（株式会社オズマピーアール 統合コミュニケーション戦略部1部 部長）

15:50～17:00 「PRイベント」

講師：斉藤裕氏 （株式会社電通PRコンサルティング 統合コミュニケーション局カスタマーエクスペリエンス部 部長）

■オンデマンド開講：

本講座（演習等を除く）を収録し、7月より「パブリックリレーションズ入門Web講座2026」

としてオンデマンド配信により通年開講します。 会場参加の皆様はこちらのオンデマンド講座も受講いただけます。 詳細につきましては、開講時にお知らせいたします。

※講座の収録のため、会場にビデオカメラを設置します。

※受講者の皆様の後ろ姿や横顔等が映り込む可能性があります。予め了承ください。

■受講料：

●3日間受講

一般：99,000円

PRプランナー資格保有者（准・補含む）※1：88,000円

協会会員※2：66,000円

●1日受講

一般：37,500円

PRプランナー資格保有者（准・補含む）※1：33,500円

協会会員※2：25,000円

※1 「PRプランナー有資格者（准：補）」は、1次試験もしくは2次試験の合格後、当協会に認定申請を行っていただき、協会が認定した皆様です。1次試験もしくは2次試験を合格したのみでは「PRプランナー有資格者（准：補）」とは認定されませんので、ご注意ください。

※2 日本パブリックリレーションズ協会に正会員としてご入会いただいている企業・団体にお勤めの方、 個人会員・准会員の皆様が対象となります。

※3 本講座は、3日間受講をお申し込みされる方を優先的にご案内しております。1日受講のお申し込み数には上限がございますので、予めご了承ください