（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは、1985年度から 「住まいのリフォームコンクール」を実施しています。

住宅から、あるいは住宅への用途変更を伴うものを含め、

✔ 住宅ストックの有効活用

✔ 深刻化する技能者不足への対応

✔ 地域・コミュニティの活性化

✔ 既存住宅流通・リフォーム市場の拡大・活性化に資する取組み 等

社会や地域の抱える課題の解決に有効な作品等の住まいのリフォーム事例を募集します。

また今回、「公益財団法人日本住宅・木材技術センター理事長賞」を新設し、 木材利用や建築・生活文化の発展・継承に資する作品も広く募集します！

応募作品は、厳正な審査により国土交通大臣賞をはじめとする上位賞各賞やナレッジ賞、優秀賞について選定され、施主、設計者、施工者等が表彰されます。

全国各地から、多数の住宅リフォーム作品をお待ちしています。

◆募集開始：２０２６年４月１日（水）

財団WEBサイトより応募用紙等ダウンロード開始

①エントリーし、②応募手続きをお願いします。

詳しい応募条件やエントリー方法等については、応募要項をご覧ください。

◆募集締切：２０２６年６月１７日（水）

◆結果発表：２０２６年１０月上旬（予定）

・審査結果（入賞）は、９月上旬に入賞者にメールで通知します。

・審査結果（上位賞）は、10月上旬に行われる入賞者表彰式にて発表されます。

・審査結果については、入賞一覧を財団WEBサイトに掲載します。

◆表彰式等

・国土交通大臣賞の受賞者は、１０月に開催予定の「住生活月間中央イベント」にて表彰されます

・すべての入賞者の表彰式と上位賞受賞者の作品講評会を１０月上旬に行います。

詳細は、下記URL「第43回住まいのリフォームコンクール」応募要項をご参照ください。

https://www.chord.or.jp/reform_contest/