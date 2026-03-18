ぷっくりシールつき「明治コーヒー・明治いちご ドラゴンボールDAIMAコラボセット」3月24日 数量限定販売

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、国内外で人気のアニメ『ドラゴンボールDAIMA（ダイマ）』とコラボした「明治コーヒー・明治いちご ドラゴンボールDAIMAコラボセット」を、2026年3月24日より数量限定で全国にて販売します。

●特製デザインパッケージ2本とぷっくりシールがセットになった数量限定品

●全8種類のドラゴンボールDAIMAパッケージと7種類のぷっくりシールがランダム封入

「明治コーヒー・明治いちご ドラゴンボールDAIMAコラボセット」 希望小売価格：862円（税込） 封入品：明治コーヒー（220ml）、明治いちご（220ml）、ぷっくりシール１セット



「パッケージとぷっくりシールデザイン各種」 ※デザインはランダムです。 ※画像はイメージです。



この度、「明治コーヒー」「明治いちご」が、人気アニメ『ドラゴンボールDAIMA』とコラボしたデザインパッケージで登場します。特製デザインパッケージの「明治コーヒー」「明治いちご」の計2本とぷっくりシールがセットになった数量限定品です。全8種類の特製デザインパッケージと7種類のぷっくりシールがランダムで封入されており、開封時のワクワク感をお楽しみいただけます。

『ドラゴンボールDAIMA』は原作連載開始40周年を迎え、2024年に全世界に向け展開されたアニメシリーズです。本作を含む『ドラゴンボール』シリーズは全世界でもトップクラスの人気を誇り、幅広い世代に愛され続けています。

インバウンド需要に応えるとともに、飲みやすいサイズの人気飲料2本と景品の「ぷっくりシール」で、親子をはじめ、幅広い年代の方々に楽しんでいただける企画品となっています。

本商品の発売を通じて、飲料のおいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

■ぷっくりシール全7種が入った特別セットをAmazon.co.jpで販売

7種類すべてのぷっくりシールが入ったコンプリートセットを数量限定でAmazon.co.jpにて販売を開始します。

※商品ボトルデザインはランダムで入っているため、コンプリートできない場合がございます。

商品名：【Amazon.co.jp限定 ぷっくりシール全7種コンプリート】明治コーヒー・明治いちご

ドラゴンボールDAIMAコラボセット まとめて7箱

（220ml×2本とぷっくりシールのセットが7つ入っています）

販売数量：1,000セット

販売サイト：販売サイト

※事前予約受け付け中

■「明治コーヒー」「明治いちご」について

「明治コーヒー」は乳の風味とコーヒーを組み合わせたまろやかな味わい、「明治いちご」は乳の風味にいちご果汁を加えた甘みのある味わいです。飲みやすい220ml容量のペットボトルで常温保存が可能なので、持ち運びなどにも便利です。

■『DRAGONBALL（ドラゴンボール）』とは

日本で刊行されているコミック誌「週刊少年ジャンプ」にて1984年から連載がスタートした『DRAGON BALL』。アニメやゲーム、グッズなど多数のメディア展開が行われ、今なお新しい作品が展開され続けています。日本のみならず世界のさまざまな国で作品がリリースされており、世界中の人々から親しまれています。

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