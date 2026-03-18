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ＴＯＫＹＯ ＦＭ ホリデースペシャル 「春のうまいもの祭」
ＴＯＫＹＯ ＦＭ ホリデースペシャル 「春のうまいもの祭」 ～ワンモ・あぐりずむ・CDJコラボスペシャル～
ＪＡ全農が提供するＴＯＫＹＯ ＦＭ（ＪＦＮ３８局ネット）のラジオ番組「ＯＮＥ ＭＯＲＮＩＮＧ（食と農を未来へつなぐ。）」・「あぐりずむ（あぐりパワー）」・「ＪＡ全農ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＪＡＰＡＮ」が夢のコラボレーション。３月２０日（金・祝）に「春のうまいもの祭」と題し、日本中の美味しいものを“あなた”にお届けする特別番組を放送します。
当日はラジオの生放送と並行して、YouTubeの生配信も行います。ラジオのパーソナリティを務めるのはユージさんと川瀬良子さん。さらに“食の応援団”として、遠山大輔さんと潮紗理菜さんがYouTubeでクッキングに挑戦します。ラジオ放送とYouTube配信で、それぞれ異なる内容をお送りしますのでお楽しみください。
番組概要
放送日時：３月２０日（金・祝）１５時～１７時（生放送）
放送局：ＴＯＫＹＯ ＦＭ（関東ローカル）※半蔵門スタジオより生放送
パーソナリティ：ユージ、川瀬良子
食の応援団：遠山大輔、潮紗理菜
ＷＥＢサイト：https://tfm.co.jp/umaimono/
プレゼント
メッセージテーマ：「忘れられない、あの味」
応募方法：メッセージフォームに「忘れられない、あの味」を入力し、欲しい賞品（Ａ～Ｄコース）を選んで応募
内 容：Ａコース（１０名） ハピまん（チーズ）８個セット
Ｂコース（１０名） 埼玉県産いちご「あまりん（大玉）」約250ｇ×２パック
Ｃコース（３名） 飛騨牛ロースステーキ２枚
Ｄコース（５名） 新潟県産米「新之助」令和７年産５ｋｇ