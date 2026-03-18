春のうまいもの祭

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ＴＯＫＹＯ ＦＭ ホリデースペシャル 「春のうまいもの祭」ワンモ・あぐりずむ・CDJコラボスペシャル

 

　ＪＡ全農が提供するＴＯＫＹＯ ＦＭ（ＪＦＮ３８局ネット）のラジオ番組「ＯＮＥ　ＭＯＲＮＩＮＧ（食と農を未来へつなぐ。）」・「あぐりずむ（あぐりパワー）」・「ＪＡ全農ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＪＡＰＡＮ」が夢のコラボレーション。３月２０日（金・祝）に「春のうまいもの祭」と題し、日本中の美味しいものを“あなた”にお届けする特別番組を放送します。

　当日はラジオの生放送と並行して、YouTubeの生配信も行います。ラジオのパーソナリティを務めるのはユージさんと川瀬良子さん。さらに“食の応援団”として、遠山大輔さんと潮紗理菜さんがYouTubeでクッキングに挑戦します。ラジオ放送とYouTube配信で、それぞれ異なる内容をお送りしますのでお楽しみください。

 

 

番組概要

　放送日時：３月２０日（金・祝）１５時～１７時（生放送）

　放送局：ＴＯＫＹＯ ＦＭ（関東ローカル）※半蔵門スタジオより生放送

　パーソナリティ：ユージ、川瀬良子

　食の応援団：遠山大輔、潮紗理菜

　ＷＥＢサイト：https://tfm.co.jp/umaimono/

 

プレゼント　

　メッセージテーマ：「忘れられない、あの味」

　応募方法：メッセージフォームに「忘れられない、あの味」を入力し、欲しい賞品（Ａ～Ｄコース）を選んで応募

　内　　容：Ａコース（１０名）　ハピまん（チーズ）８個セット

　　　　　　Ｂコース（１０名）　埼玉県産いちご「あまりん（大玉）」約250ｇ×２パック

　　　　　　Ｃコース（３名）　　飛騨牛ロースステーキ２枚

　　　　　　Ｄコース（５名）　　新潟県産米「新之助」令和７年産５ｋｇ

 