～全国タイピング大会の開催も決定～ 全国タイピング大会結果報告
株式会社教育ネット(神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ)はＷＥＢアプリケーション『らっこたん』を使用し２０２６年１月１３日(火)～１月２３日(金)に実施された全国タイピング大会<2025冬大会>の結果を公開しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344505/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344505/images/bodyimage2】
※２０２５冬大会、各学年総合得点上位１０名とステップアップ賞の上位５名の結果は『らっこたん』利用者専用ページ「らっこたんひろば」と教育ネットＨＰにて公開中です。
https://edu-net.co.jp/2601typing_results
今大会では、総合得点上位入賞者に加えて、前回からの伸び幅が大きい児童生徒を表彰するステップアップ賞も設けました。小学4年生の1位の児童は入力文字数360文字／分、総合得点104,564点を記録し、全体でも1位を獲得。大会開催以来、過去最高文字数・最高得点となりました。
なお、「全国タイピング大会<2026夏大会>」の開催も決定しており、今後も子どもたちがタイピング技能の向上に挑戦し、成長を実感できる機会を提供してまいります。詳細は決定次第お知らせいたします。
【全国タイピング大会<2025冬大会>実施概要】
実施期間: ２０２６年１月１３日(火)～１月２３日(金)
実施対象:日本全国の『らっこたん』ユーザーの小中学生
参加人数:13,021名
■『らっこたん』(R)について
『らっこたん』(R)は、株式会社教育ネットと株式会社ミラボが共同で開発を行っている情報活用能力の可視化・育成を目的としたＷＥＢアプリケーションです。『タイピング等の基本的な操作』『課題の設定』『情報の収集』『整理・分析』『まとめ・表現』『情報モラル・セキュリティ』を学ぶことができます。
子どもたちは小学1年生から中学卒業までの技能習得の進捗を自己確認でき、先生は学校全体・学年・学級・個人の視点から学習状況を把握することが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344505/images/bodyimage3】
・『らっこたん』(R)製品サイト https://edu-net.co.jp/rakkotan
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:石塚桃弥
TEL：045-530-9401
MAIL：rakkotan@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344505/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344505/images/bodyimage2】
※２０２５冬大会、各学年総合得点上位１０名とステップアップ賞の上位５名の結果は『らっこたん』利用者専用ページ「らっこたんひろば」と教育ネットＨＰにて公開中です。
https://edu-net.co.jp/2601typing_results
今大会では、総合得点上位入賞者に加えて、前回からの伸び幅が大きい児童生徒を表彰するステップアップ賞も設けました。小学4年生の1位の児童は入力文字数360文字／分、総合得点104,564点を記録し、全体でも1位を獲得。大会開催以来、過去最高文字数・最高得点となりました。
なお、「全国タイピング大会<2026夏大会>」の開催も決定しており、今後も子どもたちがタイピング技能の向上に挑戦し、成長を実感できる機会を提供してまいります。詳細は決定次第お知らせいたします。
【全国タイピング大会<2025冬大会>実施概要】
実施期間: ２０２６年１月１３日(火)～１月２３日(金)
実施対象:日本全国の『らっこたん』ユーザーの小中学生
参加人数:13,021名
■『らっこたん』(R)について
『らっこたん』(R)は、株式会社教育ネットと株式会社ミラボが共同で開発を行っている情報活用能力の可視化・育成を目的としたＷＥＢアプリケーションです。『タイピング等の基本的な操作』『課題の設定』『情報の収集』『整理・分析』『まとめ・表現』『情報モラル・セキュリティ』を学ぶことができます。
子どもたちは小学1年生から中学卒業までの技能習得の進捗を自己確認でき、先生は学校全体・学年・学級・個人の視点から学習状況を把握することが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344505/images/bodyimage3】
・『らっこたん』(R)製品サイト https://edu-net.co.jp/rakkotan
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:石塚桃弥
TEL：045-530-9401
MAIL：rakkotan@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
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