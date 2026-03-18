オンキヨー株式会社 骨伝導デバイスを備えたイヤホンに関する特許を取得
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、骨伝導デバイスを備えたイヤホンに関する特許権（特許第7832496号）を2026年3月10日に取得しましたのでお知らせいたします。
当社は、1946年の前身企業の創業以来、ホームオーディオ製品をはじめとする音響・振動技術の研究開発を進めてまいりました。今回取得した特許権に関する発明は、これまで培ってきた技術を応用し、耳を塞がずに音を聴取できる新たなイヤホンを実現するものです。
【発明の概要】
この発明は、イヤホンの外殻を構成するシェルと、シェルから外部に振動面が露出する骨伝導デバイスと、を備えています。骨伝導デバイスの振動で発生した気導音をシェル内部からユーザーの耳に導き、あわせて骨伝導デバイスの振動そのものを耳に伝えることで、電子機器の音を十分な音量で聴取することができます。さらに、耳を塞がない構造のため、周囲の音も同時に聴取可能です。この発明は、イヤホンに限らず、補聴器など幅広い電子機器への応用が可能です。
● 発明の名称：電子機器
● 権利者：オンキヨー株式会社
● 出願日：2022年11月1日
● 出願番号：特願2022-175330
● 登録日：2026年3月10日
● 特許番号：特許第7832496号
当社は、今後も研究開発を推進し、発明の特許出願および知的財産の拡充に努めてまいります。
【当社について】
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
当社は、1946年の前身企業の創業以来、ホームオーディオ製品をはじめとする音響・振動技術の研究開発を進めてまいりました。今回取得した特許権に関する発明は、これまで培ってきた技術を応用し、耳を塞がずに音を聴取できる新たなイヤホンを実現するものです。
【発明の概要】
この発明は、イヤホンの外殻を構成するシェルと、シェルから外部に振動面が露出する骨伝導デバイスと、を備えています。骨伝導デバイスの振動で発生した気導音をシェル内部からユーザーの耳に導き、あわせて骨伝導デバイスの振動そのものを耳に伝えることで、電子機器の音を十分な音量で聴取することができます。さらに、耳を塞がない構造のため、周囲の音も同時に聴取可能です。この発明は、イヤホンに限らず、補聴器など幅広い電子機器への応用が可能です。
● 発明の名称：電子機器
● 権利者：オンキヨー株式会社
● 出願日：2022年11月1日
● 出願番号：特願2022-175330
● 登録日：2026年3月10日
● 特許番号：特許第7832496号
当社は、今後も研究開発を推進し、発明の特許出願および知的財産の拡充に努めてまいります。
【当社について】
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
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