YAGレーザー彫刻機の世界市場2026年、グローバル市場規模（ネオジム系、エルビウム系、ホルミウム系）・分析レポートを発表
2026年3月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「YAGレーザー彫刻機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、YAGレーザー彫刻機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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YAGレーザー彫刻機市場の概要
本レポートによると、世界のYAGレーザー彫刻機市場規模は2024年に3.77億ドルと評価されています。市場は今後も拡大し、2031年には6.39億ドル規模に達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は7.9%と見込まれており、高精度加工や微細マーキングへの需要拡大が市場成長を支える主要因となっています。
本調査では、米国の関税制度の現状と各国の政策対応も踏まえ、それらが市場の競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。これにより、世界市場における供給体制の変化や企業間競争の再編を総合的に評価しています。
YAGレーザー彫刻機は、イットリウム・アルミニウム・ガーネットを媒質として用い、高エネルギーかつ高精度なレーザー光を発生させる加工装置です。さまざまな材料に対して精密な彫刻やマーキングを行うことができ、加工効率の高さ、多用途性、複雑な図柄や微細加工への対応力に優れています。こうした特性により、製造分野、工業分野、医療分野、電子機器および半導体分野などで幅広く活用されています。
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市場分析の特徴
本レポートは、世界のYAGレーザー彫刻機市場について、定量分析と定性分析の両面から詳細かつ包括的に整理した調査資料です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を分析し、変化の続く市場環境を多角的に捉えています。
分析対象には、市場規模、販売数量、平均販売価格、供給と需要の動向、競争環境の変化、需要変動を引き起こす要因などが含まれています。また、2025年時点における主要企業の市場シェア推定、企業概要、製品事例も提示されており、各社の競争上の立ち位置を把握しやすい構成となっています。
市場規模の分析期間は2020年から2031年であり、消費金額、販売台数、平均販売価格の指標を用いて将来予測が示されています。さらに地域別および国別の比較も行われており、各市場の成長性の違いが明確に示されています。
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市場セグメント分析
YAGレーザー彫刻機市場は、タイプ別と用途別に分類されています。タイプ別では、ネオジム系、エルビウム系、ホルミウム系の3区分で整理されています。これらの分類により、用途や加工対象に応じた需要特性の違いを把握できるようになっています。
用途別では、製造、工業、医療、電子機器および半導体の4分野に分かれています。製造分野と工業分野では、部品への精密な刻印や識別表示、金属や各種素材への高精度加工需要が市場を支えています。医療分野では精密性と信頼性の高い加工が求められ、電子機器および半導体分野では微細加工技術への需要が市場拡大を後押ししています。
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主要企業の動向
本レポートでは、主要企業としてZhangjiagang Yusheng Machinery、YINGHE、Trotec Laser、Shanghai Apolo Medical Technology、Superwave Laser Technology、Automation-Plus、Beijing JCZ Technology、Guangzhou Hanniu Machine Equipment、Shenzhen MG Technology、WaveTopSignなどを取り上げています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「YAGレーザー彫刻機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、YAGレーザー彫刻機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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YAGレーザー彫刻機市場の概要
本レポートによると、世界のYAGレーザー彫刻機市場規模は2024年に3.77億ドルと評価されています。市場は今後も拡大し、2031年には6.39億ドル規模に達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は7.9%と見込まれており、高精度加工や微細マーキングへの需要拡大が市場成長を支える主要因となっています。
本調査では、米国の関税制度の現状と各国の政策対応も踏まえ、それらが市場の競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。これにより、世界市場における供給体制の変化や企業間競争の再編を総合的に評価しています。
YAGレーザー彫刻機は、イットリウム・アルミニウム・ガーネットを媒質として用い、高エネルギーかつ高精度なレーザー光を発生させる加工装置です。さまざまな材料に対して精密な彫刻やマーキングを行うことができ、加工効率の高さ、多用途性、複雑な図柄や微細加工への対応力に優れています。こうした特性により、製造分野、工業分野、医療分野、電子機器および半導体分野などで幅広く活用されています。
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市場分析の特徴
本レポートは、世界のYAGレーザー彫刻機市場について、定量分析と定性分析の両面から詳細かつ包括的に整理した調査資料です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を分析し、変化の続く市場環境を多角的に捉えています。
分析対象には、市場規模、販売数量、平均販売価格、供給と需要の動向、競争環境の変化、需要変動を引き起こす要因などが含まれています。また、2025年時点における主要企業の市場シェア推定、企業概要、製品事例も提示されており、各社の競争上の立ち位置を把握しやすい構成となっています。
市場規模の分析期間は2020年から2031年であり、消費金額、販売台数、平均販売価格の指標を用いて将来予測が示されています。さらに地域別および国別の比較も行われており、各市場の成長性の違いが明確に示されています。
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市場セグメント分析
YAGレーザー彫刻機市場は、タイプ別と用途別に分類されています。タイプ別では、ネオジム系、エルビウム系、ホルミウム系の3区分で整理されています。これらの分類により、用途や加工対象に応じた需要特性の違いを把握できるようになっています。
用途別では、製造、工業、医療、電子機器および半導体の4分野に分かれています。製造分野と工業分野では、部品への精密な刻印や識別表示、金属や各種素材への高精度加工需要が市場を支えています。医療分野では精密性と信頼性の高い加工が求められ、電子機器および半導体分野では微細加工技術への需要が市場拡大を後押ししています。
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主要企業の動向
本レポートでは、主要企業としてZhangjiagang Yusheng Machinery、YINGHE、Trotec Laser、Shanghai Apolo Medical Technology、Superwave Laser Technology、Automation-Plus、Beijing JCZ Technology、Guangzhou Hanniu Machine Equipment、Shenzhen MG Technology、WaveTopSignなどを取り上げています。