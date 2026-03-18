ブリタニカ・ジャパン株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長：大谷 卓也、以下 ブリタニカ)は、高等学校における探究学習を支援するデジタル教材『ブリタニカ探究総合パック』をリニューアルし、2026年4月より提供を開始します。





近年、AI技術の進展により、単に知識を得るだけでなく、自ら問いを立て、情報を読み解き、考えを深める力の重要性が高まっています。本教材は、こうした時代に求められる「考える力」と「問う力」を育むことを目的として開発された探究学習教材です。





今回のリニューアルでは、実際に探究学習を指導する高校教員の意見を反映し、ワークシートや指導案、分野別ガイドなどの教材構成や学習プロセスを見直しました。

信頼性の高いブリタニカのデータベースと、探究学習を支援する教材・評価ツールを組み合わせることで、「問いを立てる」段階から「調査・整理・発表」まで、探究学習のプロセスを一貫してサポートします。





『ブリタニカ探究総合パック』









■『ブリタニカ探究総合パック』の強み

●探究の基本プロセスを学びやすい教材構成

本教材では、生徒が探究活動の流れを理解しやすいよう、探究のサイクル(問い→仮説→調査→整理→発表)を意識した教材構成としています。

生徒が活用するワークシートは、探究活動の流れに沿って考えを整理できる構成を採用し、思考を深める時間を確保できるよう設計しています。さらに、探究活動の進め方や考え方のヒントをまとめた『探究実践ハンドブック』を併用することで、生徒が主体的に探究を進めるための基礎的なスキルの習得を支援します。





授業スライド





●「問い」と「仮説」を立てるプロセスを手厚くサポート

探究学習において多くの生徒がつまずきやすいのが、「問いを立てること」と「仮説を考えること」です。

『ブリタニカ探究総合パック』では、問いを立てる前提となる関心のある分野についての知識インプットにブリタニカが持つ信頼性の高いデータベース情報を活用でき、迷う生徒の参考となる問いのサンプルも提示することで、探究の出発点を見つけやすくしています。

さらに、教員向けの指導案では、問い立てや仮説設定を支援する授業の進め方やファシリテーションのポイントも紹介しており、探究授業の実践をサポートします。





●学校のテーマや授業時間に応じて柔軟に活用可能

本教材は、学校ごとの教育方針や授業時間に合わせて柔軟に活用できる設計となっています。

探究テーマは6つの分野*を用意し、基本は5セクション構成の授業モデルとして設計していますが、学校の状況や授業時間に応じて調整して活用することが可能です。各学校の探究テーマやカリキュラムに合わせて取り入れることができるため、現場のニーズに寄り添った形で導入できます。

*6つの分野：情報・環境・国際協力・人権・災害・医療





6つの分野





・教育現場の声を反映したリニューアル

今回のリニューアルでは、実際に授業で『ブリタニカ探究総合パック』を活用いただいた高校教員の意見を参考に、教材の構成や使いやすさの改善を行いました。特に、生徒が探究のプロセスをスムーズに進められるよう、ワークシートや指導案、学習のガイドとなる教材内容を見直しています。





・高校教員(教材検討協力者)からの評価

「探究の授業では、特にテーマ設定や仮説立ての段階で生徒がつまずきやすいと感じています。教材の中でその部分を丁寧にサポートできると、さらに効果的だと思います。」

「スライドや指導案がどの教員でも使いやすく、分かりやすい構成になっています。授業の進め方を統一しやすく、教員へのレクチャー時間の短縮にもつながると感じました。」

「ワークシートは参考情報を多く入れるよりも、生徒が書くことに集中できる構成が良いと思います。今回の構成はその点で適切だと感じました。」

「以前の教材と比べてフォントが大きくなり、内容もより分かりやすくなったと感じます。ワークシートは書くべき項目が明確で、生徒にとっても取り組みやすい構成になっています。」





分野別ガイド









■『ブリタニカ探究総合パック』の内容

●生徒用教材

授業スライド(分野共通)

分野別ガイド

ワークシート(分野共通)

探究実践ハンドブック(分野共通)

その他(動画・画像・関連ツール)





●先生用教材

指導案＋指導のヒント(分野共通)

評価ツール(分野共通)





提供形態 ： デジタル教材(ブラウザ対応)

提供開始日： 2026年4月





『ブリタニカ探究総合パック』はこちら

https://www.britannica.co.jp/digital/tankyusogo-pack/









■ブリタニカ・ジャパンについて https://www.britannica.co.jp/

シカゴに本社を置く、グローバル企業として250年の歴史を持つブリタニカは、リサーチツールやデジタル教材を制作・提供するプロバイダーです。多彩なコンテンツを武器に、「信頼・安心・安全・発展」を掲げ、小学校から大学を含む教育機関で高く評価されてきました。今後も幅広い教育向けコンテンツや、教科横断学習用コンテンツを提供してまいります。