coconordic Japan 株式会社(本社：神奈川県横浜市／代表取締役社長：田 洋)は、デザイナーズ家具ブランド「coconordic(ココノルディック)」の青山ショールームを、2026年2月20日(金)にオープンしました。





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coconordicは、世界各地で展開を広げるデザインブランドです。現在、ハワイ、オーストラリア、バーレーン、シンガポール、台湾などに拠点を持ち、国際的な評価を高めています。

日本においては、BtoB取引でホテル・マンション等に豊富な実績を持つ株式会社メガクリエイトが販売元となり、本格展開を開始します。









■coconordicとは

ココ・シャネルの美学に共鳴して生まれたブランド

coconordicは2011年、創業者がココ・シャネルの美学――「私は美を崇拝する。しかし、ただ“きれいなだけ”のものは嫌い」という言葉に深く共感したことを原点に誕生しました。





さらに、北欧(Nordic)での長年の生活経験と、北欧文化への深い愛着が、ブランドのデザイン思想に大きな影響を与えています。

視覚的な美しさだけでなく、**使い続けることで価値が深まる“実用の美”**を追求すること。自然主義を大切にし、素材・構造・使い心地のすべてに意味を持たせること。それが、coconordicの一貫した哲学です。









■KIKO ARTとの協業によるアート空間演出

フラワーアートデザイナー KIKO氏がメンバーとして参画

KIKO ARTは、現代アート・植物・空間デザインを融合する複合型アートブランド。東京ミッドタウン、渋谷ヒカリエ、西武渋谷などで作品を発表し、国内外で多数の受賞歴を持つ、東京・上海を拠点に活動するアーティストです。

家具とアートを融合させることで、“プロダクト”を超えた没入型空間体験を創出します。

フラワーアートデザイナー KIKO氏









■家具を超えた「トータルデザイン」ブランドへ

coconordicは単なる家具ブランドではありません。

ソファ、ベッド、マットレス、テーブルなどのプロダクトに加え、空間全体を構成するトータルデザインを提案します。視覚的な美しさと実用性を融合させた“実用の美”。

モダン・ミニマルを軸に、ライン(線)を第一のコンセプトとし、芸術性と機能性の両立を追求しています。

Table1

Table2

Cabinet4

Cabinet2

Cabinet3

Cabinet1









■自社工場による一貫生産体制

自社工場を持つ、極めて稀有な高級家具ブランド

coconordicの大きな特長のひとつが、設立当初から自社工場を保有し、設計・研究開発・製造までを一貫して自社で行っている点です。海外高級家具ブランドでは非常に稀な体制を確立しています。

使用素材にも徹底的にこだわり、多層構造の無垢合板(E0等級以上)、北米FASグレードのウォールナット・アッシュ材、イタリア製天然大理石、高品質本革など、世界基準の素材を採用。

金物にはドイツ・オーストリア・イタリア製の高級部材を使用し、耐久性と美観を高い次元で両立しています。









■1点からフルオーダー対応

ソファ、ベッド、テーブルセット、サイドボードなど、住空間を構成するメイン家具全般をラインナップ。

サイズ、素材、仕様などのフルオーダーにも可能な限り対応しており、現在はOEM商品として製造されている実績もあります。

富裕層の個人邸宅はもちろん、ホテル、設計事務所、空間デザイン会社など、多様なプロジェクトニーズに応えてきました。ソファ、ベッド、マットレスは1点からフルオーダー可能です。

Sofa1

Sofa2

Sofa3

Bed

Chair









■青山ショールームについて

「家」にまつわる美しいものを共有し、「家」のための美を創造する空間。

青山ショールームは、「家」にまつわる美しいものを共有し、「家」のための美を創造する場として設計されています。

視覚的な美しさと実用性を兼ね備えた“自然主義”をコンセプトに、家具単体ではなく、空間としての体験価値を提案します。

来場は、一般のお客様・業界関係者ともに基本的に予約制とし、じっくりと相談・体験できる場を提供します。

内観デイシーン

内観ナイトシーン1

外観









■国際的な評価と受賞歴

coconordicは、Red Dot Winnerをはじめとする国際的デザイン賞を受賞。世界市場においてブランド価値を確立しています。

今後は日本を重要拠点の一つと位置づけ、関西・福岡・北海道への展開を予定。直営およびパートナーネットワークを拡大していきます。









■代表取締役社長 田 洋 コメント

私は、中国と日本両国の消費者のために、新しいライフスタイル体験を創造したいと願っています。

coconordic Japanは「日本の生活美学×中国独自のデザイン」を軸に、芸術性・実用性・コストパフォーマンスを兼ね備えた家具と、生活空間全体のソリューションを日本市場に提供してまいります。

今後も、日中両国のライフスタイル産業の架け橋となることを目指し、ブランド価値の深化と地域拠点の拡大に取り組んでまいります。









■ショールーム概要

・名称 ： coconordic 青山ショールーム

・オープン日： 2026年2月20日(金)

・所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山3-7-1 VORT表参道east 3F

・来場 ： 予約制