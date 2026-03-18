飲料・食品用の紙パックを製造する日本テトラパック株式会社は、25～49歳の有職者女性(子どもあり)を対象に、牛乳に関する困りごとについて生活者450名に向けた調査を実施しました。





春は、進学・就職・異動などで生活環境が大きく変わる季節。慣れない人間関係やスケジュールの変化に加え、寒暖差も重なり、体調を崩しやすい時期です。さらにこの時期は、スポーツ観戦などでつい夜更かししてしまい、生活リズムが乱れ栄養バランスが崩れやすくなります。だからこそ大切なのは、完璧を目指すことではなく“無理なく続けられる栄養習慣”。

準完全栄養食品である牛乳は、忙しい新生活の中でも取り入れやすい手軽な栄養源としておすすめです。なかでも、常温で保存できるロングライフ牛乳は、冷蔵庫の空きスペースに左右されずにまとめ買いでき、重い牛乳をこまめに買いに行く負担も減らせます。未開封なら常温のまま持ち運べるため、忙しい朝や外出先でも取り入れやすく、生活リズムが変わりやすい新生活シーズンでも、栄養補給を日常に組み込みやすい点が魅力です。

食品加工処理と紙容器充填包装システムの世界的なリーディング・カンパニーである日本テトラパック株式会社は、牛乳に関する調査を実施しました[25～49歳の有職者女性(子どもあり)]。今回のニュースレターでは体調が崩れやすい新生活の時期にもおすすめな牛乳との組み合わせ食材もあわせて紹介します。









◆管理栄養士 小山浩子先生が語る 準完全栄養食品・牛乳は「手軽な栄養補給源」

管理栄養士 小山浩子先生は、新生活の時期こそ「完璧を目指すより、続けられる栄養摂取が大切」と話し、忙しい時期に取り入れやすい食品として「牛乳」に注目しています。新生活シーズンは生活リズムが変わりやすく、睡眠不足や疲れがたまりやすいことに加え、食事の時間が不規則になったり、朝食を抜いたり、偏りのある食事になったりすることで栄養バランスが崩れやすい時期です。その結果、体調を整えるために必要な栄養が不足しやすく、コンディションを崩す一因になる可能性があります。牛乳はそのままでも飲みやすく、忙しい朝でも手軽に栄養を摂りやすいことに加え、朝のタイミングに固定することで習慣化しやすい点がメリットです。朝、牛乳で手軽にたんぱく質を摂ることで体温が上がり、1日のコンディションを整えやすくなることも期待できます。さらに小山先生はロングライフ牛乳について、「朝は時間がなく、自宅ではコーヒーだけで済ませ、会社で軽く食べるという方も少なくありません。ロングライフ牛乳なら常温で持ち運べるため、外出先でも取り入れやすいのが特長です。」と語ります。ロングライフ牛乳は常温で長期保存が可能なため、冷蔵庫のスペースに左右されずストックしやすい点も魅力です。まとめ買いして備えておくことができるため、買い忘れや切らしてしまう心配が減り、忙しい新生活の中でも牛乳を取り入れやすくなります。





【管理栄養士 小山浩子先生が新生活の時期にロングライフ牛乳をおすすめする理由】

・生活リズムの変化により体調を崩しやすい新生活シーズンには、栄養は完璧を目指すより、“続けられる形”をつくることが大切

・牛乳は準完全栄養食品で、忙しい時期でも未調理でおいしく、手軽に栄養補給しやすい

・常温で持ち運びもできるため、外出先でも取り入れやすい

・食事が簡単になりがちな新生活シーズンでも、普段の食事・間食(おやつ)にプラスしやすく習慣化しやすい

・ロングライフ牛乳は常温で長期保存できるため、冷蔵庫のスペースに左右されずストックしやすい

・まとめ買いして備えられるので、買い忘れを防ぎやすい





小山浩子先生





【小山浩子先生 管理栄養士・ミルク料理家】

大手食品メーカー勤務を経て独立。NHKをはじめ健康番組出演等幅広く活動。これまでに指導した生徒は7万人以上に及ぶ。著作も多数あり、「目からウロコのおいしい減塩 乳和食」で2014年グルマン世界料理本大賞イノベイティブ部門世界第2位、2019年には「やさしい、おいしい はじめよう乳和食」で同大賞チーズ＆ミルク部門世界第2位を受賞。健康と作りやすさに配慮したオリジナルレシピを発信し続けている。メディアで話題の乳和食の開発者でもある。









◆牛乳を習慣にしたいのに… 調査で見えた「買い物」と「保管」の負担

牛乳は栄養価の高い食品として習慣化したい食品ですが、一方で、日常生活の中ではさまざまな負担を感じている人もいるようです。日本テトラパック株式会社が、生活者450名[25～49歳の有職者女性(子どもあり)]を対象に実施した調査では、牛乳に関する困りごととして「重くて持ち運びが大変」「すぐになくなってしまう」「賞味期限が短く使い切れるか気になる」「かさばって他の買い物と一緒に持ち帰りにくい」といった回答があがりました。特に、“重さ”や“かさばり”などの買い物時の負担に加え、賞味期限や冷蔵庫スペースへの不安など、管理・保管に関する悩みが目立つ結果となりました。牛乳は習慣的に取り入れたい食品でありながら、「買う」「運ぶ」「しまう」という日常動線の中に小さなハードルが存在し、飲みたいタイミングで「牛乳がない」という状況に陥りやすいことがうかがえます。





グラフ





※グラフの数値は小数点以下を四捨五入しています。









【調査概要】

期間 ： 2026年3月6日～10日

対象・条件： 25～49歳の有職者女性(子どもあり)

回答数 ： 450名

エリア ： 全国

調査方法 ： インターネット調査

調査会社 ： 株式会社エクスクリエ









◆ロングライフ牛乳で買い物・保管の負担を減らして、牛乳をもっと身近に

【管理栄養士 小山浩子先生おすすめ！忙しい人のための組み合わせるだけ「牛乳の簡単習慣」】

牛乳に対する「重い」「かさばる」「冷蔵庫の場所をとる」といった日常の小さなハードルが、習慣化を妨げている可能性があります。常温保存が可能なロングライフ牛乳は、冷蔵庫以外の場所でストックができるため、まとめ買いやECでの購入にも適しており、買い物の負担軽減につながります。また、常温のまま持ち運べるため、外出先や忙しい朝の時間帯にも取り入れやすいのが特長です。





小山先生は、「栄養は完璧を目指すのではなく、日常の中で無理なく取り入れられる形をつくることが大切」と話します。小山先生は、「忙しい時期ほど、食事が不規則になり、たんぱく質やカルシウムなどが不足しやすくなります。1日のどこかで意識して取り入れることが大切です」といいます。特におすすめなのが、牛乳を軸にした手軽な“食べ合わせ”。たとえば、「牛乳×いちご」は、牛乳のたんぱく質やカルシウムに加えて、いちごのビタミンCや食物繊維をプラスできます。また、「牛乳×高カカオチョコレート」なら、カカオポリフェノールも同時に摂ることができ、気分転換を兼ねた間食にもなります。朝はもちろん、外出先や仕事の合間にこうした組み合わせを取り入れることで、こまめな栄養補給につながります。忙しい新生活だからこそ、時間や場所を選ばず取り入れられる工夫が、コンディション維持の支えになります。ロングライフ牛乳を常温でストックしておくことで、「飲みたいときに牛乳がある」状態をつくることができます。毎朝の牛乳習慣を継続しやすい環境を整えることが、新生活のコンディション維持につながります。





◇牛乳×いちご

牛乳に含まれるたんぱく質やカルシウムに、いちごのビタミンCや食物繊維をプラス。忙しい朝でも手軽に栄養バランスを整えやすい組み合わせです。そのまま一緒に食べるだけで、春らしい朝の習慣になります。





いちごと牛乳





◇牛乳×高カカオチョコレート

高カカオチョコレートに含まれるカカオポリフェノールは、気分転換やストレスケアの観点でも注目されています。朝に牛乳と一緒に取り入れることで、手軽な栄養補給とともに“1日のスイッチ”にもつながります。忙しい朝の一口習慣としておすすめです。





チョコと牛乳





◆新生活の体調管理は「がんばる」より「備える」

小山先生は、新生活の体調管理を続けるコツとして、次のように語ります。「栄養は完璧でなくても大丈夫です。大切なのは、無理なく続けられる形をつくること。忙しい時期ほど、続けやすい食品を上手に活用してほしいですね。」ロングライフ牛乳は、冷蔵庫に頼らず、常温でストックできるからこそ、忙しい毎日に寄り添う“現実的な栄養習慣”になります。

例えば、今日からできる一手として――まずは1か月分の牛乳を常温でストックし、朝食か間食のどちらか1回に牛乳を取り入れることを固定する、引っ越し・入学準備リストに「ロングライフ牛乳」を追加する、そんな小さな“備え”が、新生活の不調を防ぐ大きな支えになるかもしれません。





牛乳





◆保存料不使用！常温で長期保存ができるロングライフ牛乳

【製品を守る6層構造の紙容器】

ロングライフ紙パックの特長は、中身を守るために設計された「6層構造」にあります。紙をベースに、アルミ箔やポリエチレンなどのバリア性の高い素材を重ねることで、光や酸素の侵入を防ぎ、品質の劣化を抑えます。さらに、風味をしっかり閉じ込めることで、おいしさを長く保つ役割も果たしています。





製品を守る6層構造の紙容器





(1)ポリエチレン(しっかり密閉)

(2)ポリエチレン(接着層)

(3)アルミ箔(光と酸素をブロック)

(4)ポリエチレン(接着層)

(5)紙(鮮度を保つ)

(6)ポリエチレン(水分を遮断)





【無菌環境下で充填】

無菌環境で、滅菌された紙パックに、滅菌された牛乳などの液体を充填するため、食品の変質の原因となる微生物が入り込むのを防ぎます。また、充填時に空気に触れにくい構造のため酸素の影響を受けにくく、保存料を使用しなくてもおいしさを長持ちさせることができます。





無菌環境下で充填





▼「常温保存可能品」の表記が目印





「常温保存可能の表記」が目印





常温保存可能な牛乳(ロングライフ牛乳)について詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

https://www.choi-stock-raku.com/