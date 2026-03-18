日本最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人、以下「クラスター」）は、2026年3月31日（火）21:00より、トークイベント「クラスターステーションDX」を開催します。clusterはサービス開始以来、クリエイターの創作活動を支える環境整備を継続してきました。本イベントでは、そのさらなる強化に向けた今後の開発方針と、クリエイターの活動を支援する複数の新施策を発表します。当日は、代表取締役CEOの加藤直人とプロダクトマネージャーのとみねが登壇。clusterの現在地と未来を語るトークセッションをはじめ、クリエイター向け新機能（有料チケットなど）の追加や中高生対象の大規模コンテスト「ClusterCup」の開催など、クリエイターの活動をより豊かにする取り組みを直接お伝えします。

クリエイターとともに歩んだcluster

現在、clusterには多様なクリエイターが参加し、独自のバーチャル空間や体験を日々創出しています。ワールド制作、イベント開催、アバターデザインなど、皆様の創作活動が本プラットフォームを形づくってきました。当社はこれまで、個人の営利利用解禁、ワールド内課金機能、ギフト機能など、創作活動を支援する仕組みを継続的に整備してきました。また、2020年より制作コンテスト「ClusterGAMEJAM」シリーズを開催するなど、コミュニティとともにプラットフォームを育成してまいりました。今回の「クラスターステーションDX」は、クリエイターの皆様に向けて、clusterの現在地と次なるフェーズを直接お伝えする場として開催します。

当日の発表内容（予定）

1）clusterのいまとこれからを伝えるトークセッション（登壇：クラスター株式会社 代表取締役CEO 加藤直人）・「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」というビジョンのもと、clusterが目指す今後の方向性を語ります。2）クリエイター向け新施策の発表（登壇：プロダクトマネージャー とみね）・クリエイターの活動をより便利にするため、以下4つの方針に沿った新施策を発表します。① 誰でも簡単に空間をつくることができるサービスへ：ワールドクラフト機能の改善・強化により、創作の入口を広げます。② 空間を活用しやすくするサービスの提供：有料チケット機能など、より多様なバーチャル空間の活用を支援する施策を発表します。③ 空間仕様の拡充・改善：Cluster Scriptを中心とした空間仕様の強化と、AIとの共創サポートに取り組みます。④ コミュニティとの接点強化：次世代クリエイターの育成を目的に、中高生を対象とした大規模ワールドクラフトコンテスト「ClusterCup」を初開催します。さらに、クリエイターとの対話を増やすため、新番組「Cluster Station for Creator」をcluster上で定期開催します。

開催概要

開催日時：2026年3月31日（火）21:00～22:00開催場所：https://cluster.mu/e/1cc498f5-701e-414e-b373-1c63a7f74d0a配信URL：https://www.youtube.com/live/vFmktHnBUXA登壇者：

参加方法

①「cluster」アプリをダウンロードスマートフォンやタブレット、PC、VR専用機器などから、アプリ「cluster」を事前にダウンロードしてください。ダウンロードURL：https://cluster.mu/downloads②アカウント設定～基本操作の説明アプリ内で表示される名前など各種設定を行います。アカウント設定後は基本操作の説明なども兼ねた練習画面に移行します。③「クラスターステーションDX」にアクセスhttps://cluster.mu/e/1cc498f5-701e-414e-b373-1c63a7f74d0a

■クラスター株式会社について

クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。https://corp.cluster.mu/▼クラスター株式会社の法人向けビジネスの最前線を知ることができるオウンドメディアhttps://metaversebiznews.cluster.mu/

アプリケーション「cluster」について

clusterは、”クリエイターが思い描く世界”を、自由自在に具現化し共有できるバーチャル空間構築プラットフォームです。ブラウザ・スマホ・VRに対応しており、複数人が共同制作できる「ワールドクラフト機能」や、3Dアセットやアバター/アイテムを売り買いできる「ストア機能」など、表現したい世界観を構築するためのシステムが揃っています。ゲームやイベント空間としてはもちろん、製造・建築分野のデジタルツイン構築まで、多様なユースケースを支えます。clusterはあらゆるヒト・モノ・技術をつなげる共創空間のOSとして進化を続けています。＜アプリケーション概要＞名 称：cluster運 営：クラスター株式会社価 格：無料ダウンロードURL：https://cluster.mu/downloads