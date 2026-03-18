アスクル株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡 晃、以下「アスクル」)は、医療・介護現場における口腔ケアの課題を解決するオリジナルの新商品「口腔ケアウェットシート」(80枚入り)を、2026年3月18日より事業所向け(BtoB)通販サービス「ASKUL」「ソロエルアリーナ」、一般消費者向け(BtoC)通販サービス「LOHACO」にて発売します。

本商品は医療・介護用品分野で実績を持つオオサキメディカル株式会社との協働により開発。適度な厚みと大きさを備えたヘリンボーン織シートでデリケートなお口の中もやさしくケアし、現場作業に配慮したパッケージ設計で使いやすさと継続利用しやすい価格の両立を目指しています。

アスクル株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡 晃、以下「アスクル」)は、医療・介護現場における口腔ケアの課題に対応するオリジナル商品「口腔ケアウェットシート」(80枚入り)を、2026年3月11日より事業所向け(BtoB)通販サービス「ASKUL」、一般消費者向け(BtoC)通販サービス「LOHACO」にて販売開始します。





口腔ケアウェットシートプレスリリースTOP画像





■開発の背景

日本では高齢者人口の増加が続き、医療や介護を必要とする方も増加しています。医療・介護現場では、日常的な口腔ケアの重要性が高まる一方で、限られた人員と時間の中で質と効率の両立が求められています。口腔ケアは口腔内を清潔に保つことに加え、食事を安全に楽しむことを支え、粘膜の乾燥予防や口周りの筋力維持など、口腔機能の維持にも関わるケアとされています。近年は身体の状態に応じて選べる多様な口腔ケア用品が展開されていますが、口腔ケアウェットシートは、うがいが難しい方に対し、介護者が指に巻き付けて使用し、口腔内の汚れを安全かつ衛生的に拭き取るための商品です。こうした口腔機能の継続的なケアは全身の健康維持にも関わるとされており、現場では負担を抑えながら実践しやすい製品へのニーズが高まっています。本商品は、医療・介護用品分野で実績を持つオオサキメディカル株式会社との協働により、医療・介護従事者の声や使用実態を踏まえて開発しました。素材・サイズ・パッケージ設計を見直すことで、現場での使いやすさと継続利用のしやすさを追求しています。日本では高齢者人口の増加が続き、医療や介護を必要とする方も増加しています。医療・介護現場では、日常的な口腔ケアの重要性が高まる一方で、限られた人員と時間の中で質と効率の両立が求められています。





■商品の特徴

1. 信頼のオオサキメディカルとの共同開発

医療・介護分野で広く使用されているオオサキメディカル株式会社との共同開発で現場ニーズに基づいた仕様を実現しながら、毎日使用される消耗品であることを踏まえ、現場で無理なく使い続けられる価格設定としました。





パッケージ





2. 大判サイズと適度な厚さ

シートサイズは150mm×200mm。指に巻いて使用しやすい大きさと適度な厚みを確保し、口腔内をやさしく拭き取れる設計です。





3. ヘリンボーン織のシート採用

柔らかく保湿力を保ちながら汚れをしっかり絡め取るヘリンボーン織の不織布を採用。デリケートなお口の中も傷つけにくく、効率的なケアをサポートします。





シート拡大





4. 視認性と使いやすさに配慮したパッケージ

用途が一目で分かるイラスト入りデザインを採用し、上面・側面・正面の三方向から識別しやすい設計としました。

開けた状態を保持できるプラスチック製の蓋付きで、片手で開閉しやすく、作業中の使いやすさと密閉性に配慮しています。シール状の内蓋も書き込みできる設計で再利用可能。シートはポップアップ式で取り出しやすい仕様です。





パッケージを開けた状態





5. 防災備蓄用途にも対応

水が使用できない災害時でも口腔ケアを行えるため、防災備蓄品としても活用可能です。









【商品概要】

商品名 ：口腔ケアウェットシート

内容量 ：80枚入り

価格(税込)：318円(1枚あたり3.98円)

販売開始日：2026年3月18日

商品ページ：ASKUL https://www.askul.co.jp/p/AWR9964/

LOHACO https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/awr9981/









アスクルでは、あらゆる仕事場における必需品のニーズに応えるため、アスクルオリジナル商品を含めた取扱商品の大幅拡充に努めています。これからも商品・サービスを通じて持続可能な社会の実現に貢献する「エシカルeコマース」として進化してまいります。









【アスクルのメディカル事業について】

アスクルは、オフィス用品だけではなく医療用品もまとめてアスクルで購入できたら便利、という多くの医療関係のお客様の声に応えるべく、2004年1月にメディカル事業に参入しました。衛生用品・介護用品・薬局用品・白衣などの一般医療用消耗品デリバリーサービスのほか、消毒剤や注射などの医薬品・医療機器などの医療材料デリバリーサービスを展開しており、アスクルの成長を牽引する事業の一つとなっています。

高齢化に伴う社会保障費の拡大や診療所・介護施設数の増加により、アスクルのメディカル事業が対象とする市場規模は今後もさらなる拡大が見込まれます。









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