日軽情報システム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：湊浦 俊之)は、エクステリア・建築領域における業務効率化と提案力向上を目的として、自社が提供するエクステリア・外構設計CAD《ExCAD》に、生成AI技術を用いた新しいレンダリングサービスを搭載すべく、株式会社GLD-LAB.(タカショーグループ)との連携を開始いたしました。

本リリースは、今後展開予定の新サービス提供に向けた準備状況をお知らせするものであり、正式なリリースは開発完了後に改めてご案内いたします。

ExCAD URL： https://www.excad.jp/









■背景

外構・エクステリア設計の現場では、

●パース調整に時間がかかる(特に夜間の光表現)

●業務の属人化により提案品質に差が出やすい

●人手不足による業務負荷の増大

といった課題が続いています。





特に、顧客との打ち合わせや複数案提示のニーズが増える中で、短時間で高品質なパースを生成できる仕組みは、業務効率化の重要なポイントとなっています。こうした背景を踏まえ、より“スピーディで魅力的な提案”を実現するため、《ExCAD》へ生成AI技術を組み込んだ新サービスの開発を開始しました。









■新サービスの概要(予定)

《ExCAD》に搭載予定の生成AIレンダリングサービスでは、以下の機能を提供予定です。

●明るさ・質感・植栽イメージの自動最適化と複数パターンの即時出力

●3D表現のクオリティ向上による顧客理解の促進

●夜景パース制作作業の大幅短縮

これにより、従来時間のかかっていたパース制作プロセスを短縮し、“図面＋パース作成の標準フローを次世代型へアップデート”することを目指します。





生成AIによるレンダリングイメージ





・料金・提供形態について

本サービスは当初、一定の無料クレジットにてご利用いただける予定です。今後は利用状況や機能拡張にあわせ、有償版の提供を検討しております。詳細は正式リリース時に改めてご案内いたします。









■全国勉強会・セミナーの開催について

今年は、ユーザーの皆さまを対象に、全国各地で勉強会を開催いたします。

また、勉強会の翌日など近い日程で、未導入のお客様向けの体験会も予定しています。





【全国勉強会2026(予定)】

開催エリア ： 名古屋／福岡／大阪／愛媛／東京

開催エリア・日程： 名古屋 6月3日(水)／福岡 6月17日(水)／大阪 7月8日(水)／

愛媛 7月22日(水)／東京 9月16日(水)

内容 ： ●《ExCAD》の最新アップデート紹介

●開発中のAIレンダリング機能の概要説明

●外構DXの最新トレンド

●実務改善のためのノウハウ共有

＜グリーンクリエイター特別セミナー＞

●植栽・外構デザインの最新トレンド

●新レンダリングサービスを活かした提案力向上のポイント









■今後の展望

当社は引き続き《ExCAD》のアップデートを進め、生成AIを活用した設計フローの最適化をはじめ、ユーザーの業務負荷軽減と提案品質向上の実現に取り組んでまいります。サービス提供時期や機能詳細については、今後の開発状況に合わせて改めてご案内いたします。









■日軽情報システム株式会社 代表取締役社長 湊浦 俊之のコメント

今回の連携は、エクステリア領域の生産性向上と次世代の担い手育成に向けた大きな一歩です。全国の勉強会やセミナーを通じて現場の声を取り入れながら、業界全体に貢献できるサービスづくりを進めてまいります。









■会社概要

商号 ： 日軽情報システム株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 湊浦 俊之

所在地 ： 〒105-8681 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル

設立 ： 1983年

事業内容： 建設・建材業向けパッケージソフトウェアの開発・販売

資本金 ： 1億円

URL ： https://group.nikkeikin.co.jp/nis/