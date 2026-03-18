TOKAI RADIOは、中日ドラゴンズOB・祖父江大輔のレギュラー番組「ソブトモ！ ~祖父江大輔と愉快な友達～」をスタートさせる。祖父江が現役時代をともに過ごした仲間たちを迎え、野球を軸にした軽快なトークを展開する、30分のトークバラエティ番組。初回放送は、4月6日(月)21時00分から21時30分。

ドラゴンズOBが続々登場、現役時代の秘話など語る

番組には毎回、祖父江に縁のあるゲストが“遊びに来る”形で登場する。ゲストは中日ドラゴンズOBを中心に予定されており、祖父江との思い出話や現役時代の秘話、さらに引退後の人生についても語り合う。

毎週月曜21時から放送の30分番組、初回は4月6日(月)

「ソブトモ！ ~祖父江大輔と愉快な友達～」は、毎週月曜21時00分～21時30分の放送。初回は4月6日(月)21時00分となる。この番組でしか聴けない野球談義と温かな会話を送る、野球ファンのみならず幅広い層に向けた新番組として期待が高まっている。

https://www.tokairadio.co.jp/

■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )■タイトル：ソブトモ！～祖父江大輔と愉快な友達～■日時：2026年4月6日（月）より、毎週月曜日 21時00分～21時30分■出演：祖父江大輔■メッセージボード：番組へのメッセージ■ソブトモ！～祖父江大輔と愉快な友達～公式X：@sobutomo_33■番組ハッシュタグ：#ソブトモ※この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる