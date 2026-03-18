人気フーディスト「まいのおやつ」×カルビー アレンジレシピを再現した5種類の「カプセルトイ」が新登場！

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信、以下カルビー）は、アイランド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：粟飯原 理咲、以下アイランド）が展開する料理インフルエンサーネットワーク「フーディストサービス」とコラボレーションし、カプセルトイを企画しました。本カプセルトイは、人気フーディスト「まいのおやつ」が考案したカルビー商品のアレンジレシピをモチーフにした商品で、ウルトラニュープランニング株式会社を販売元として、2026年8月中旬より全国のカプセルトイ施設にて展開予定です。

▲アレンジレシピとミニチュアカプセルトイを並べたイメージ▲ミニイラストレシピの原画

【実施の経緯】

2024年冬から2025年春にかけて、アイランドが運営する「フーディストサービス」に登録する複数の“フーディスト(R)（料理インフルエンサー/料理クリエイター）”が、カルビーのスマートフォンアプリ「カルビー ルビープログラム」の企画に参加し、カルビーの人気スナックを使ったアレンジレシピを開発しました。

その中でも、「まいのおやつ」が考案したレシピは、イラストならではのあたたかみのある表現と、日常の食卓で楽しめる親しみやすさが特長です。

このたび、こうしたコラボレーションの広がりを形にする取り組みとして、「まいのおやつ」が考案したアレンジレシピをミニチュアマスコットで再現した「カプセルトイ」を発売します。レシピの魅力をそのまま手のひらサイズに落とし込み、見て楽しい、集めて楽しい商品に仕上げました。

【商品概要】

商品名 ： Calbee×まいのおやつ アレンジレシピ ミニチュアマスコット

発売内容： 全5種のミニチュアトイ（レシピ豆本付き）

発売日 ： 2026年8月中旬

発売場所： 全国のカプセルトイ施設

価格 ： 400円（税込）※価格は変更となる可能性がございます。

販売元 ： ウルトラニュープランニング株式会社

▲5種のミニチュアマスコット（イメージ）

【「まいのおやつ」さんコメント】

実際の料理の質感や色味にとてもこだわっています。小さいのに、ちゃんと“おいしそう”に見えるところがポイントです。カプセルの中にはミニイラストレシピも入っているので、ぜひ実際に作って楽しんでいただけたら嬉しいです。

【「まいのおやつ」について】

絵本・イラストレシピ作家。初の絵本『まほうのわくわくおにぎり』(KADOKAWA)で第8回未来屋えほん大賞第2位を受賞。著書に『作るのも食べるのも！まちどおしくなるごはん』『おいしい楽しい！しあわせ4コマレシピ』(共にワニブックス)などがある。SNSの総フォロワーは160万人を超える。食べることと絵を描くことが好き。

・Instagram：https://www.instagram.com/mainooyatsu/

・X ： https://x.com/mainooyatsu

【「カルビー ルビープログラム」について】

「カルビー ルビープログラム」は、カルビー株式会社がファンとのコミュニケーションを進化・深化させることを目的に、2020年9月にリリースした当社初のスマートフォンアプリです。対象商品のパッケージを指定の方法で折りたたみ、撮影する「折りパケ」によってルビー（ポイント）を獲得でき、貯めたルビーでさまざまなプログラムへの参加やキャンペーンへの応募が可能です。販売店検索機能の追加など、ユーザーの声を反映したアップデートも続けており、多くのお客様にご利用いただいています。今回の取り組みも、こうしたファンとの接点を広げる企画の一環として実施したものです。

【関連ウェブサイト】

・「カルビー ルビープログラム」 https://www.calbee.co.jp/lbeeprogram/

・カルビー公式note「THE CALBEE」 Calbee Future Laboの取り組み https://note.calbee.jp/n/n0dcf90bc45d6

＜アイランド株式会社＞

アイランド株式会社は、約3万人の料理インフルエンサー・料理クリエイターが参加する料理インフルエンサーネットワーク「フーディストサービス」を展開しています。料理メディアおよびコミュニティ「フーディストノート」の運営のほか、企業向けに料理インフルエンサーとのコラボレーション企画・提案なども行っています。 https://www.ai-land.co.jp/

【カルビー公式SNS】

カルビー公式Facebook http://www.facebook.com/Calbee.JP

カルビー公式Instagram http://www.instagram.com/calbee_jp/

カルビー公式LINE https://page.line.me/calbee_jp

カルビー公式YouTubeチャンネル http://www.youtube.com/c/CalbeeJp

カルビー公式X http://twitter.com/Calbee_JP

カルビーPR部公式 https://x.com/calbee_PR

カルビー公式note「THE CALBEE」 https://note.calbee.jp/

カルビー公式TikTok https://www.tiktok.com/@calbee_jp_official