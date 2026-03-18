【交通量調査をAIで自動化】ハイテクインターとTakumiVision、AI交通解析システムを共同開発

Takumi Vision 株式会社

TakumiVision株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：片桐 一樹）は、産業用ネットワーク機器のソリューション企業であるハイテクインター株式会社（本社：東京都渋谷区）と共同で、カメラ映像をAIで解析する交通量計測システムを開発しました。

本システムは、道路に設置されたカメラの映像をAIが解析し、車両を自動識別・カウントすることで、交通量調査の効率化とデータ高度化を実現するものです。

より詳しくはこちらより資料を御覧ください→https://takumivision.co.jp/download/

人手による交通量調査の課題

交通量調査は、道路政策や都市計画の基礎データとして重要な役割を担っています。

しかし従来の交通量調査では、

- 現地で人が車両をカウントする- 夜間や長時間の調査が困難- 車種や進行方向などの詳細データが取得しづらい

といった課題があり、人的負担の大きさとデータ精度の限界が指摘されていました。

ハイテクインターでは、広島県の交通流調査を契機に、AIを活用した交通データ取得の高度化を検討していましたが、「AIで何ができるのか」「どのように導入すればよいのか」が分からないという課題がありました。

TakumiVisionとの共同開発

ハイテクインターは複数の企業に相談したものの、技術説明が中心で実務への落とし込みが見えにくいという課題を感じていました。

その中でTakumiVisionは、

- AIの基礎説明- 学習データの準備方法- PoC（実証実験）の進め方

まで具体的に提案し、AI導入のパートナーとして共同開発プロジェクトがスタートしました。

プロジェクトでは、現場で取得したデータをもとに、

- AIモデルの再学習- 精度検証- アルゴリズム調整

を繰り返し、実証と改善を重ねながらシステムの完成度を高めていきました。

AI交通量計測システムの成果

広島県で導入されたAI交通量計測システムでは、カメラ映像をAIが解析し、車両を自動で識別・カウントする仕組みを構築しました。

取得された交通データは、

- 上り／下り別- 時間帯別

に集計され、CSV形式で出力することが可能です。

交通量調査は公共調査として高い精度が求められますが、本システムでは昼間・夜間ともに97％以上の精度を実現しました。

これにより、従来の人手による調査では困難だった、

- 長時間の計測- 詳細な交通データ取得

が可能となり、調査効率とデータ品質の両面で大きな改善が実現しました。

また、こうした技術は全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）などの基礎データ収集にも応用されています。

人流解析によるまちづくりへの活用

さらに富山県では、富山駅周辺で人流解析を実施し、通過人数を分析することで、

- 混雑度の可視化- 人の動線分析

が可能となりました。

このデータは、まちづくりや都市政策の検討にも活用されており、人流データを基盤とした政策立案への応用が進んでいます。

Takumi Visionの「妥協ない精度へのこだわり」に強い信頼

ハイテクインター株式会社

副社長 本玉靖和氏 コメント

「TakumiVisionは、仕様を確定する前の段階から相談できる体制があり、実証を重ねながら柔軟に改善できる点が大きな強みだと感じています。

特に印象的なのは精度へのこだわりです。納得できるレベルに達するまで改善を重ねる姿勢は、非常に信頼できるパートナーだと感じました。」

今後の展開

TakumiVisionでは今後、自治体やインフラ事業者と連携しながら、交通量調査や人流解析などのAI活用をさらに拡大し、都市交通データの高度化に貢献していきます。

また、AIによる交通監視やスマートシティ分野におけるデータ活用技術の開発を進めていく予定です。

開発、導入については無料相談を承っておりますので、公式ホームページよりお問い合わせください。

https://takumivision.co.jp/#inquiry

会社概要

TakumiVision株式会社

所在地：京都府京都市下京区夷之町686-3 コタニビル3階

設立：2022年11月

事業内容：画像認識AIシステム開発

公式ホームページ：https://takumivision.co.jp/

報道関係者お問い合わせ

TakumiVision株式会社

info@takumivision.co.jp