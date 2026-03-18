新年度を前に、税理士と考える「資産や土地を活かすアパート経営戦略」 3連休限定でオンデマンドセミナー配信

株式会社アイケンジャパン

アパート・マンション経営を手がける株式会社アイケンジャパン（本社：福岡県福岡市中央区大名／東京都港区北青山、代表取締役：中島 厚己）は、2026年3月19日(木)～22日(日) の期間限定で資産形成に役立つオンデマンドセミナーを配信します。

新年度を前に、資産形成を見直すきっかけに

近年、将来に備えた資産形成の方法は多様化しています。

教育費や老後資金、相続などを見据えたとき、資産をどのように守り、活かしていくべきか悩まれている方も多いのではないでしょうか。

また、土地をお持ちの方のなかには、将来の相続を踏まえ、土地の活用方法について検討している方も少なくありません。

一方で、不動産投資や土地活用を検討するなかで、仕組みを十分理解しないまま契約し、想定した収益が得られないこともあると指摘されています。

こうした背景を踏まえ、本セミナーでは、不動産業界歴40年の代表がアパート経営の仕組みから堅実な経営の考え方をわかりやすく解説します。

あわせて、税理士が確定申告・節税・相続まで踏まえた資産形成のポイントを紹介します。

新年度を前に、ご自身の資産形成を見直すきっかけとなれば幸いです。

【期間限定無料オンデマンドセミナー 概要】

配信期間：2026年3月19日(木)～22日(日)

タイトル：『税理士と考える堅実な資産形成 今ある資産や土地を活かすアパート経営戦略』

視聴申込：https://x.gd/feSu2

アイケンジャパンのアパート

【アイケンジャパン会社概要】

会社名 ： 株式会社アイケンジャパン

代表者 ： 代表取締役 中島 厚己

本社所在地： 福岡本社│福岡県福岡市中央区大名2丁目6番50号

福岡大名ガーデンシティ7階

東京本社│東京都港区北青山3丁目2番4号

日新青山ビル3階

設立 ： 2006年8月18日

資本金 ： 1億円

事業内容 ： アパート等の企画・販売、設計・施工・監理、不動産管理

実績 ： 販売棟数1,546棟、管理戸数11,226戸

2025年年間入居率99.2％

収益稼働率(R)98.7％※

※新築時の家賃設定での年間完全満室状態を100％とし、

経年ごとに実際の家賃収入の増減を集計した独自指標

URL ： https://aikenjapan.jp/