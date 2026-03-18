@cosme × BuzzFeed Kawaiiが特別コラボ！

株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（本社：東京都港区、代表取締役社長：遠藤 宗）が運営するコスメ・美容の総合サイト「@cosme（アットコスメ）」は、BuzzFeed Japan株式会社（本社 東京都渋谷区）が運営するZ世代を中心に絶大な支持を集めるメディア「BuzzFeed Kawaii（バズフィード カワイイ）」とコラボレーションし、@cosmeベストコスメアワード2026上半期トレンド予測キーワードである「超キラメロコスメ」をテーマにしたX（旧Twitter）のプレゼントキャンペーンや、BuzzFeed Kawaiiでの記事コンテンツ、@cosmeの教えて！美容部員さんの配信コンテンツなどでのコラボレーション企画を2026年3月9日（月）より実施中です。

■ コラボレーション企画概要

@cosmeベストコスメアワード トレンド予測は、@cosmeに投稿されたクチコミや@cosme STORE・@cosme TOKYOでの売り上げなどを分析し、今後の美容トレンドを予測し、キーワードとして発表する企画です。今回のコラボレーションでは、2026年上半期のトレンドとして発表した「超キラメロコスメ」というキーワードをテーマに、両メディアの強みを掛け合わせることで、生活者が「これ使ってみたい！」「こんな自分になりたい！」と心ときめくような、新しいコスメやブランドとの出会いの場を創出いたします。

（１）Ｘ（旧Twitter）プレゼントコラボキャンペーン

@cosme公式XとBuzzFeed Kawaii公式Xの両アカウントにて、「超キラメロコスメ」を取り入れたそれぞれの特色を活かしたメイク提案を発信します。@cosmeからは「注目の超キラメロコスメをピックアップ」、BuzzFeed Kawaiiからは「超キラメロコスメのオススメのルック」をご提案。ユーザーの皆様に、最旬トレンドの取り入れ方を多角的に楽しんでいただけます。

・応募期間：

@cosme：2026年3月9日（月）～3月15日（日）

BuzzFeed Kawaii：2026年3月16日（月）～ 3月22日（日）

・応募方法：

１.@cosme公式X（@atcosmenet）と、BuzzFeed Kawaii公式X（@BuzzFeedKawaii）を両方フォロー。

２.対象のキャンペーンのポストをリポスト。

３.「#超キラメロコスメ 」をつけて、超キラメロコスメだと思うアイテムの投稿をしたら当選確率がUP。

・@cosme公式Xアカウント

https://x.com/atcosmenet

・BuzzFeed Kawaii公式Xアカウント

https://x.com/BuzzFeedKawaii

当選発表：当選者の方には、キャンペーン終了後に、キャンペーン主体のアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

（２）BuzzFeed Kawaii 記事コンテンツ

Xのコラボキャンペーンで紹介していく超キラメロコスメについてBuzzFeed Kawaii編集部が実際に体験しレポートいたします。

https://www.buzzfeed.com/jp/nananishizaki/paul-and-joe-sparkling-foundation-primer-s

https://www.buzzfeed.com/jp/nananishizaki/heisei-gyalu-make-saigen

https://www.buzzfeed.com/jp/nananishizaki/idol-make-kiramero-cosmetics

（３）@cosme教えて！美容部員さんコンテンツコラボ

BuzzFeed KawaiiのXアカウントから配信する「超キラメロコスメ」のメイクレシピを@cosme美容部員が実演し、TikTok・Instagramで紹介いたします。

・Instagram投稿

https://www.instagram.com/p/DV-s_tfzLFz/?hl=ja

・TikTok投稿

https://www.tiktok.com/@cosme_ba/video/7617699621699161361

■「@cosmeベストコスメアワード2026上半期トレンド予測」とは

@cosmeメンバーから寄せられたクチコミ投稿をベースに、今、生活者が支持している商品を表彰する「＠cosmeベストコスメアワード」の関連企画であり、クチコミに加え、フラッグシップショップおよび＠cosme STOREの売り上げなどの分析、その他ユーザーアンケートなど関連情報からみえる生活者の意識変化と美容プラットフォーマーとしての知見から、今後の生活者インサイトや美容トレンドを予測するべく発足された「＠cosmeトレンド予測部」が、2026年上半期のトレンドをキーワード化したものです。

・@cosmeベストコスメアワード2026上半期トレンド予測の詳細はこちら：

https://www.istyle.co.jp/news/press/2025/11/1119-tr.html

■「超キラメロコスメ」とは

@cosmeが発表した2026年上半期トレンド予測のキーワードの一つ。

90年代カルチャーの平成リバイバルブームが続く中、コスメの新たなトレンドとして、平成の”カワイイ”を象徴する「キラキラ」アイテムに注目。特に、韓国コスメで人気な「たんフルリップ」や”キラキラ”と輝く「ラメ入りグロス」が、ラグジュアリーブランドからも続々登場。平静を思わせるチューブ型パッケージも特徴のひとつ。リップグロスの商品登録数は昨対約1.3倍、クチコミ数も1.3倍に増加。SNSではリップ以外の”キラキラ”コスメにも注目が集まり、世代を超えて””キラキラコスメ””が2026年上半期のトレンドを席巻するかもしれません。

■@cosmeベストコスメアワード2026上半期トレンド予測関連企画の紹介

@cosme TOKYO、@cosme OSAKA、@cosme NAGOYA、@cosme STORE一部店舗にて2026年上半期トレンド予測の特別コーナーを展開中。@cosmeが予測するキーワードの関連アイテムをピックアップしております。

※展開アイテムに関しては、店舗により一部内容が異なる可能性がございます。

・展開店舗一覧

フラッグシップショップ：@cosme TOKYO・@cosme OSAKA・@cosme NAGOYA

@cosme STORE：札幌ステラプレイス店・金沢フォーラス店・mozo ワンダーシティ店・アミュエスト 博多店

■ 各媒体について

【@cosmeについて】

月間訪問者約1,670万人、国内外4万6千ブランド・商品数42万点のコスメのデータベースと、クチコミ検索機能や新製品情報などのコンテンツを備えた日本最大の化粧品・美容の総合サイトです。1999年のオープン以来、会員数・クチコミ件数・ページビュー数ともに伸び続け、累計クチコミ数は2,230万件を突破しています。（2026.1月末時点）

【BuzzFeed Kawaiiについて】

Z世代・ミレニアル世代から圧倒的な支持を得ているSNS発のビューティー＆ライフスタイルメディアです。

「スクショされる瞬間に、共感は生まれ 前向きな選択が広がっていく」という想いを掲げ、SNSプラットフォームを通じてユーザーの日常に寄り添ってきました。コスメやファッション、グルメなど、日々の生活をアップデートするヒントを「スクリーンショットされること」を前提に、独自の切り口で発信しています。

フォロワーとの双方向なコミュニケーションを大切に、ユーザーのリアルな熱量や感性を可視化し、一人ひとりの「好き」や「心地よさ」を後押しするメディアを目指しています。

公式X： https://x.com/BuzzFeedKawaii

公式Instagram： https://www.instagram.com/buzzfeedkawaii/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@buzzfeedkawaii

【株式会社アイスタイル 会社概要】https://www.istyle.co.jp/ 東証プライム・コード番号3660

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■設 立：1999年7月27日

■資本金：71億7,900万円

■代表者：代表取締役社長 遠藤 宗

■事業内容：美容系総合ポータルサイト@cosmeの企画・運営、関連広告サービスの提供

【お問合せ】

株式会社アイスタイル エクスターナルコミュニケーション室

Email: istyle-press@istyle.co.jp